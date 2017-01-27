27日、第89回選抜高校野球大会の出場校32校が発表された。神宮大会を履正社（大阪）が制したことで出場枠が１つ増えた近畿からは連覇の期待がかかる智弁学園（奈良）らが順当に選出され、21世紀枠は、初出場の不来方（岩手）、多治見（岐阜）、40年ぶり２回目の出場となる中村（高知）の３校が選ばれた。
第89回選抜大会は３月19日に開幕、全31試合で争われる。組み合わせ抽選会は３月10日に実施される。出場全32校は下記のとおり。
◆21世紀枠
不来方（岩手／初出場）
中村（高知／40年ぶり2回目）
多治見（岐阜／初出場）
◆北海道
札幌第一（北海道／2年連続2回目）
◆東北
仙台育英（宮城／2年ぶり12回目）
盛岡大付（岩手／4年ぶり4回目）
◆関東
作新学院（栃木／5年ぶり10回目）
東海大市原望洋（千葉／7年ぶり2回目）
前橋育英（群馬／6年ぶり2回目）
健大高崎（群馬／2年ぶり3回目）
◆東京
早稲田実（東京／4年ぶり21回目）
日大三（東京／6年ぶり19回目）
◆東海
静岡（静岡／2年ぶり16回目）
至学館（愛知／初出場）
◆北信越
福井工大福井（福井／2年連続5回目）
高岡商（富山／7年ぶり5回目）
◆近畿
履正社（大阪／3年ぶり7回目）
神戸国際大付（兵庫／7年ぶり4回目）
大阪桐蔭（大阪／3年連続9回目）
滋賀学園（滋賀／2年連続2回目）
智弁学園（奈良／2年連続11回目）
報徳学園（兵庫／3年ぶり21回目）
高田商（奈良／23年ぶり3回目）
◆中国
宇部鴻城（山口／2年ぶり3回目）
市立呉（広島／初出場）
創志学園（岡山／2年連続3回目）
◆四国
明徳義塾（高知／2年連続17回目）
帝京五（愛媛／48年ぶり2回目）
◆九州
福岡大大濠（福岡／26年ぶり4回目）
東海大福岡（福岡／32年ぶり2回目）
熊本工（熊本／10年ぶり21回目）
秀岳館（熊本／2年連続3回目）