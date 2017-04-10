４月９日（日）

 

◇前期
　２番手・渡辺雄、８、９回完全投球（新潟１勝　ハードオフエコスタ　1861人）
栃木ゴールデンブレーブス　２　＝　０００｜１００｜１００
新潟アルビレックスBC　３　＝　２００｜０００｜００１ｘ
勝利投手　渡辺雄（１勝）
敗戦投手　小林（１勝１敗）
本塁打　（新）ガーナー１号ソロ


　引退発表の岩村、代打登場も三振（信濃１勝　長野オリンピック　1021人）
福島ホープス　０　＝　０００｜０００｜０００
信濃グランセローズ　３　＝　０１０｜０００｜２０×
勝利投手　ロン（１勝）
敗戦投手　高橋元（１敗）
セーブ　山崎（１Ｓ）


　西村103球粘投で記念の１勝（富山１敗　アルペン　411人）
滋賀ユナイテッドBC　３　＝　１００｜２００｜０００
富山GRNサンダーバーズ　１　＝　１００｜０００｜０００
勝利投手　西村（１勝）
敗戦投手　コラレス（１敗）
セーブ　平尾（１Ｓ）


　初回14人の猛攻で圧勝（福井１勝　福井フェニックス　1366人）
石川ミリオンスターズ　４　＝　０１１｜００１｜００１
福井ミラクルエレファンツ　15　＝　９０１｜２３０｜００×
勝利投手　岩本（１勝）
敗戦投手　沼田（１敗）
本塁打　（石）宮澤１号

 

◇雨天中止
武蔵ヒートベアーズ－群馬ダイヤモンドペガサス（熊谷）