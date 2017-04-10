４月９日（日）
◇前期
２番手・渡辺雄、８、９回完全投球（新潟１勝 ハードオフエコスタ 1861人）
栃木ゴールデンブレーブス ２ ＝ ０００｜１００｜１００
新潟アルビレックスBC ３ ＝ ２００｜０００｜００１ｘ
勝利投手 渡辺雄（１勝）
敗戦投手 小林（１勝１敗）
本塁打 （新）ガーナー１号ソロ
引退発表の岩村、代打登場も三振（信濃１勝 長野オリンピック 1021人）
福島ホープス ０ ＝ ０００｜０００｜０００
信濃グランセローズ ３ ＝ ０１０｜０００｜２０×
勝利投手 ロン（１勝）
敗戦投手 高橋元（１敗）
セーブ 山崎（１Ｓ）
西村103球粘投で記念の１勝（富山１敗 アルペン 411人）
滋賀ユナイテッドBC ３ ＝ １００｜２００｜０００
富山GRNサンダーバーズ １ ＝ １００｜０００｜０００
勝利投手 西村（１勝）
敗戦投手 コラレス（１敗）
セーブ 平尾（１Ｓ）
初回14人の猛攻で圧勝（福井１勝 福井フェニックス 1366人）
石川ミリオンスターズ ４ ＝ ０１１｜００１｜００１
福井ミラクルエレファンツ 15 ＝ ９０１｜２３０｜００×
勝利投手 岩本（１勝）
敗戦投手 沼田（１敗）
本塁打 （石）宮澤１号
◇雨天中止
武蔵ヒートベアーズ－群馬ダイヤモンドペガサス（熊谷）