４月９日（日）

◇前期

２番手・渡辺雄、８、９回完全投球（新潟１勝 ハードオフエコスタ 1861人）

栃木ゴールデンブレーブス ２ ＝ ０００｜１００｜１００

新潟アルビレックスBC ３ ＝ ２００｜０００｜００１ｘ

勝利投手 渡辺雄（１勝）

敗戦投手 小林（１勝１敗）

本塁打 （新）ガーナー１号ソロ



引退発表の岩村、代打登場も三振（信濃１勝 長野オリンピック 1021人）

福島ホープス ０ ＝ ０００｜０００｜０００

信濃グランセローズ ３ ＝ ０１０｜０００｜２０×

勝利投手 ロン（１勝）

敗戦投手 高橋元（１敗）

セーブ 山崎（１Ｓ）



西村103球粘投で記念の１勝（富山１敗 アルペン 411人）

滋賀ユナイテッドBC ３ ＝ １００｜２００｜０００

富山GRNサンダーバーズ １ ＝ １００｜０００｜０００

勝利投手 西村（１勝）

敗戦投手 コラレス（１敗）

セーブ 平尾（１Ｓ）



初回14人の猛攻で圧勝（福井１勝 福井フェニックス 1366人）

石川ミリオンスターズ ４ ＝ ０１１｜００１｜００１

福井ミラクルエレファンツ 15 ＝ ９０１｜２３０｜００×

勝利投手 岩本（１勝）

敗戦投手 沼田（１敗）

本塁打 （石）宮澤１号

◇雨天中止

武蔵ヒートベアーズ－群馬ダイヤモンドペガサス（熊谷）