４月15日（土）
◇前期
３投手12奪三振継投で接戦制す（福島１敗 あづま 355人）
新潟アルビレックスBC ２ ＝ ００１｜０１０｜０００
福島ホープス １ ＝ ０００｜０１０｜０００
勝利投手 トルス（１勝）
敗戦投手 髙橋元（２敗）
セーブ 渡邉雄（１勝１Ｓ）
橋詰、同点ピンチも最後は三振締め（栃木１勝 小山 2389人）
石川ミリオンスターズ ３ ＝ ０００｜０００｜１１１
栃木ゴールデンブレーブス ４ ＝ ００１｜００２｜１０×
勝利投手 ホーキン（１勝）
敗戦投手 寺岡（１敗）
セーブ 橋詰（３Ｓ）
本塁打 （石） 桒原２号ソロ
武蔵、11安打で打ち勝つ（群馬１敗 伊勢崎 602人）
武蔵ヒートベアーズ ９ ＝ ０４０｜００３｜１０１
群馬ダイヤモンドペガサス ３ ＝ ００１｜０００｜０２０
勝利投手 村田（１勝）
敗戦投手 伊藤（１勝１敗）
本塁打 （武） 関口１号ソロ
（群） カラバイヨ１号２ラン
四球絡めて３安打３点（信濃１勝 松本 612人）
滋賀ユナイテッドBC １ ＝ １００｜０００｜０００
信濃グランセローズ ３ ＝ ００１｜０００｜１１×
勝利投手 佐々木（２勝）
敗戦投手 鈴木（２敗）
セーブ 山崎（２Ｓ）
福井・６投手継投で反撃許さず（富山１敗 高岡西部 450人）
福井ミラクルエレファンツ ５ ＝ ０００｜０２２｜１００
富山GRNサンダーバーズ ２ ＝ ０００｜０１１｜０００
勝利投手 濵田（2勝）
敗戦投手 バリオス（１勝１敗）
セーブ 藤岡（１Ｓ）
本塁打 （福）片山１号ソロ
４月16日（日）
◇前期
２回集中打で同点も…。福島、開幕未勝利（福島１敗 南部 1350人）
東北楽天 ８ ＝ ０２０｜４０２｜０００
福島ホープス ２ ＝ ０２０｜０００｜０００
勝利投手 宋家豪（１勝）
敗戦投手 笠原（１敗）
永田、最終回３者連続奪三振（新潟１勝 フラワー 436人）
新潟アルビレックスBC ３ ＝ ００２｜０００｜１００
武蔵ヒートベアーズ ６ ＝ ４００｜００１｜１０×
勝利投手 李祗琩（１勝）
敗戦投手 中西（１敗）
セーブ 永田（１Ｓ）
連発含む19安打。猛打で圧勝（群馬１勝 伊勢崎 708人）
栃木ゴールデンブレーブス ２ ＝ １０１｜０００｜０００
群馬ダイヤモンドペガサス 17 ＝ ０２１｜２７０｜５０×
勝利投手 南（１勝）
敗戦投手 ウーゴ（１敗）
本塁打 （群）カラバイヨ２号２ラン、３号ソロ、井野口２号３ラン
５番・高山、殊勲の２打点（富山１勝 高岡西部 535人）
信濃グランセローズ ３ ＝ ００２｜０００｜０１０
富山GRNサンダーバーズ ６ ＝ ０００｜４１０｜０１×
勝利投手 コラレス（１勝１敗）
敗戦投手 ロン（１勝１敗）
セーブ シレット（２Ｓ）
抑えの寺田、９回に一発浴び延長ドロー（石川１分 七尾 231人）
滋賀ユナイテッドBC ５ ＝ ０００｜０３０｜００２｜００
石川ミリオンスターズ ５ ＝ ５００｜０００｜０００｜００（延長11回）
本塁打 （滋）石川１号２ラン