４月15日（土）

 

◇前期
　３投手12奪三振継投で接戦制す（福島１敗　あづま　355人）
新潟アルビレックスBC　２　＝　００１｜０１０｜０００
福島ホープス　１　＝　０００｜０１０｜０００
勝利投手　トルス（１勝）
敗戦投手　髙橋元（２敗）
セーブ　渡邉雄（１勝１Ｓ）


　橋詰、同点ピンチも最後は三振締め（栃木１勝　小山　2389人）
石川ミリオンスターズ　３　＝　０００｜０００｜１１１
栃木ゴールデンブレーブス　４　＝　００１｜００２｜１０×
勝利投手　ホーキン（１勝）
敗戦投手　寺岡（１敗）
セーブ　橋詰（３Ｓ）
本塁打　（石）　桒原２号ソロ


　武蔵、11安打で打ち勝つ（群馬１敗　伊勢崎　602人）
武蔵ヒートベアーズ　９　＝　０４０｜００３｜１０１
群馬ダイヤモンドペガサス　３　＝　００１｜０００｜０２０
勝利投手　村田（１勝）
敗戦投手　伊藤（１勝１敗）
本塁打　（武）　関口１号ソロ
　　　　（群）　カラバイヨ１号２ラン


　四球絡めて３安打３点（信濃１勝　松本　612人）
滋賀ユナイテッドBC　１　＝　１００｜０００｜０００
信濃グランセローズ　３　＝　００１｜０００｜１１×
勝利投手　佐々木（２勝）
敗戦投手　鈴木（２敗）
セーブ　山崎（２Ｓ）


　福井・６投手継投で反撃許さず（富山１敗　高岡西部　450人）
福井ミラクルエレファンツ　５　＝　０００｜０２２｜１００
富山GRNサンダーバーズ　２　＝　０００｜０１１｜０００
勝利投手　濵田（2勝）
敗戦投手　バリオス（１勝１敗）
セーブ　藤岡（１Ｓ）
本塁打　（福）片山１号ソロ

 

 

４月16日（日）

 

◇前期
　２回集中打で同点も…。福島、開幕未勝利（福島１敗　南部　1350人）
東北楽天　８　＝　０２０｜４０２｜０００
福島ホープス　２　＝　０２０｜０００｜０００
勝利投手　宋家豪（１勝）
敗戦投手　笠原（１敗）


　永田、最終回３者連続奪三振（新潟１勝　フラワー　436人）
新潟アルビレックスBC　３　＝　００２｜０００｜１００
武蔵ヒートベアーズ　６　＝　４００｜００１｜１０×
勝利投手　李祗琩（１勝）
敗戦投手　中西（１敗）
セーブ　永田（１Ｓ）


　連発含む19安打。猛打で圧勝（群馬１勝　伊勢崎　708人）
栃木ゴールデンブレーブス　２　＝　１０１｜０００｜０００
群馬ダイヤモンドペガサス　17　＝　０２１｜２７０｜５０×
勝利投手　南（１勝）
敗戦投手　ウーゴ（１敗）
本塁打　（群）カラバイヨ２号２ラン、３号ソロ、井野口２号３ラン


　５番・高山、殊勲の２打点（富山１勝　高岡西部　535人）
信濃グランセローズ　３　＝　００２｜０００｜０１０
富山GRNサンダーバーズ　６　＝　０００｜４１０｜０１×
勝利投手　コラレス（１勝１敗）
敗戦投手　ロン（１勝１敗）
セーブ　シレット（２Ｓ）


　抑えの寺田、９回に一発浴び延長ドロー（石川１分　七尾　231人）
滋賀ユナイテッドBC　５　＝　０００｜０３０｜００２｜００
石川ミリオンスターズ　５　＝　５００｜０００｜０００｜００（延長11回）
本塁打　（滋）石川１号２ラン