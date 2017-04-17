４月15日（土）

◇前期

３投手12奪三振継投で接戦制す（福島１敗 あづま 355人）

新潟アルビレックスBC ２ ＝ ００１｜０１０｜０００

福島ホープス １ ＝ ０００｜０１０｜０００

勝利投手 トルス（１勝）

敗戦投手 髙橋元（２敗）

セーブ 渡邉雄（１勝１Ｓ）



橋詰、同点ピンチも最後は三振締め（栃木１勝 小山 2389人）

石川ミリオンスターズ ３ ＝ ０００｜０００｜１１１

栃木ゴールデンブレーブス ４ ＝ ００１｜００２｜１０×

勝利投手 ホーキン（１勝）

敗戦投手 寺岡（１敗）

セーブ 橋詰（３Ｓ）

本塁打 （石） 桒原２号ソロ



武蔵、11安打で打ち勝つ（群馬１敗 伊勢崎 602人）

武蔵ヒートベアーズ ９ ＝ ０４０｜００３｜１０１

群馬ダイヤモンドペガサス ３ ＝ ００１｜０００｜０２０

勝利投手 村田（１勝）

敗戦投手 伊藤（１勝１敗）

本塁打 （武） 関口１号ソロ

（群） カラバイヨ１号２ラン



四球絡めて３安打３点（信濃１勝 松本 612人）

滋賀ユナイテッドBC １ ＝ １００｜０００｜０００

信濃グランセローズ ３ ＝ ００１｜０００｜１１×

勝利投手 佐々木（２勝）

敗戦投手 鈴木（２敗）

セーブ 山崎（２Ｓ）



福井・６投手継投で反撃許さず（富山１敗 高岡西部 450人）

福井ミラクルエレファンツ ５ ＝ ０００｜０２２｜１００

富山GRNサンダーバーズ ２ ＝ ０００｜０１１｜０００

勝利投手 濵田（2勝）

敗戦投手 バリオス（１勝１敗）

セーブ 藤岡（１Ｓ）

本塁打 （福）片山１号ソロ

４月16日（日）

◇前期

２回集中打で同点も…。福島、開幕未勝利（福島１敗 南部 1350人）

東北楽天 ８ ＝ ０２０｜４０２｜０００

福島ホープス ２ ＝ ０２０｜０００｜０００

勝利投手 宋家豪（１勝）

敗戦投手 笠原（１敗）



永田、最終回３者連続奪三振（新潟１勝 フラワー 436人）

新潟アルビレックスBC ３ ＝ ００２｜０００｜１００

武蔵ヒートベアーズ ６ ＝ ４００｜００１｜１０×

勝利投手 李祗琩（１勝）

敗戦投手 中西（１敗）

セーブ 永田（１Ｓ）



連発含む19安打。猛打で圧勝（群馬１勝 伊勢崎 708人）

栃木ゴールデンブレーブス ２ ＝ １０１｜０００｜０００

群馬ダイヤモンドペガサス 17 ＝ ０２１｜２７０｜５０×

勝利投手 南（１勝）

敗戦投手 ウーゴ（１敗）

本塁打 （群）カラバイヨ２号２ラン、３号ソロ、井野口２号３ラン



５番・高山、殊勲の２打点（富山１勝 高岡西部 535人）

信濃グランセローズ ３ ＝ ００２｜０００｜０１０

富山GRNサンダーバーズ ６ ＝ ０００｜４１０｜０１×

勝利投手 コラレス（１勝１敗）

敗戦投手 ロン（１勝１敗）

セーブ シレット（２Ｓ）



抑えの寺田、９回に一発浴び延長ドロー（石川１分 七尾 231人）

滋賀ユナイテッドBC ５ ＝ ０００｜０３０｜００２｜００

石川ミリオンスターズ ５ ＝ ５００｜０００｜０００｜００（延長11回）

本塁打 （滋）石川１号２ラン