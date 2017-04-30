４月28日（金）

◇前期

平尾、８回途中から好救援（滋賀２勝１敗 守山市民 189人）

富山GRNサンダーバーズ ６ ＝ ３００｜０００｜０３０

滋賀ユナイテッドBC ８ ＝ １２０｜１００｜３０×

勝利投手 渡辺（１勝）

敗戦投手 米山（２敗）

セーブ 平尾（３Ｓ）



長田、連続四球の後、サヨナラ被弾（群馬２勝 城南 403人）

新潟アルビレックスBC ４ ＝ ０００｜２００｜０２０

群馬ダイヤモンドペガサス ６ ＝ ２００｜１００｜００３x

勝利投手 金（１勝）

敗戦投手 長田（１敗１Ｓ）

本塁打 カラバイヨ４号３ラン



間曽、８回５奪三振の熱投（福島１勝 あずま 155人）

武蔵ヒートベアーズ １ ＝ ０００｜０００｜０１０

福島ホープス ２ ＝ ０００｜０００｜２０×

勝利投手 間曽（１勝２敗）

敗戦投手 中島（１勝１敗）

セーブ ウルダド（１Ｓ）



６番・東田、延長10回勝ち越しタイムリー（石川２勝１敗 金沢市民 181人）

福井ミラクルエレファンツ ６ ＝ １００｜０２０｜１１０｜１

石川ミリオンスターズ ５ ＝ ３００｜０２０｜０００｜０（延長10回）

勝利投手 角屋（２勝１敗）

敗戦投手 寺田（１敗２Ｓ）

セーブ 藤岡（４Ｓ）

４月29日（土）

◇前期

青木、６球粘ってサヨナラHR（武蔵１勝１敗 フラワー 223人）

栃木ゴールデンブレーブス １ ＝ ０００｜０１０｜０００｜０

武蔵ヒートベアーズ ２ ＝ ０１０｜０００｜０００｜１x（延長10回）

勝利投手 海老沼（１勝）

敗戦投手 中村（１敗）

本塁打 （武）青木１号ソロ



福島、10安打快勝（福島１勝 あづま 325人）

滋賀ユナイテッドBC ２ ＝ ００１｜０００｜０１０

福島ホープス ７ ＝ ０２１｜３００｜１０×

勝利投手 高橋元（１勝３敗）

敗戦投手 西村（１勝２敗）



トルス、120球完投勝利（新潟１勝２敗 エコスタ 4303人）

群馬ダイヤモンドペガサス ２ ＝ ０００｜１００｜１００

新潟アルビレックスBC ５ ＝ ０２０｜０００｜０３０

勝利投手 トルス（３勝）

敗戦投手 南（２勝１敗）

本塁打 （群）カラバイヨ５号ソロ、６号ソロ



沼田、４回まで無安打好投（石川１勝１敗 金沢市民 389人）

富山GRNサンダーバーズ １ ＝ ０００｜００１｜０００

石川ミリオンスターズ ５ ＝ ０００｜０３２｜００×

勝利投手 沼田（２勝１敗）

敗戦投手 バリオス（１勝３敗）



５番・甲川、サヨナラタイムリー（福井３勝 フェニスタ 537人）

信濃グランセローズ ０ ＝ ０００｜０００｜０００

福井ミラクルエレファンツ ０ ＝ ０００｜０００｜００１x

勝利投手 藤原（３勝）

敗戦投手 佐々木（３勝１敗）

本塁打