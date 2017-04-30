４月28日（金）

 

◇前期

　平尾、８回途中から好救援（滋賀２勝１敗　守山市民　189人）
富山GRNサンダーバーズ　６　＝　３００｜０００｜０３０
滋賀ユナイテッドBC　８　＝　１２０｜１００｜３０×
勝利投手　渡辺（１勝）
敗戦投手　米山（２敗）
セーブ　平尾（３Ｓ）


　長田、連続四球の後、サヨナラ被弾（群馬２勝　城南　403人）
新潟アルビレックスBC　４　＝　０００｜２００｜０２０
群馬ダイヤモンドペガサス　６　＝　２００｜１００｜００３x
勝利投手　金（１勝）
敗戦投手　長田（１敗１Ｓ）
本塁打　カラバイヨ４号３ラン


　間曽、８回５奪三振の熱投（福島１勝　あずま　155人）
武蔵ヒートベアーズ　１　＝　０００｜０００｜０１０
福島ホープス　２　＝　０００｜０００｜２０×
勝利投手　間曽（１勝２敗）
敗戦投手　中島（１勝１敗）
セーブ　ウルダド（１Ｓ）


　６番・東田、延長10回勝ち越しタイムリー（石川２勝１敗　金沢市民　181人）
福井ミラクルエレファンツ　６　＝　１００｜０２０｜１１０｜１
石川ミリオンスターズ　５　＝　３００｜０２０｜０００｜０（延長10回）
勝利投手　角屋（２勝１敗）
敗戦投手　寺田（１敗２Ｓ）
セーブ　藤岡（４Ｓ）

 

 

４月29日（土）

 

◇前期
　青木、６球粘ってサヨナラHR（武蔵１勝１敗　フラワー　223人）
栃木ゴールデンブレーブス　１　＝　０００｜０１０｜０００｜０
武蔵ヒートベアーズ　２　＝　０１０｜０００｜０００｜１x（延長10回）
勝利投手　海老沼（１勝）
敗戦投手　中村（１敗）
本塁打　（武）青木１号ソロ


　福島、10安打快勝（福島１勝　あづま　325人）
滋賀ユナイテッドBC　２　＝　００１｜０００｜０１０
福島ホープス　７　＝　０２１｜３００｜１０×
勝利投手　高橋元（１勝３敗）
敗戦投手　西村（１勝２敗）


　トルス、120球完投勝利（新潟１勝２敗　エコスタ　4303人）
群馬ダイヤモンドペガサス　２　＝　０００｜１００｜１００
新潟アルビレックスBC　５　＝　０２０｜０００｜０３０
勝利投手　トルス（３勝）
敗戦投手　南（２勝１敗）
本塁打　（群）カラバイヨ５号ソロ、６号ソロ


　沼田、４回まで無安打好投（石川１勝１敗　金沢市民　389人）
富山GRNサンダーバーズ　１　＝　０００｜００１｜０００
石川ミリオンスターズ　５　＝　０００｜０３２｜００×
勝利投手　沼田（２勝１敗）
敗戦投手　バリオス（１勝３敗）


　５番・甲川、サヨナラタイムリー（福井３勝　フェニスタ　537人）
信濃グランセローズ　０　＝　０００｜０００｜０００
福井ミラクルエレファンツ　０　＝　０００｜０００｜００１x
勝利投手　藤原（３勝）
敗戦投手　佐々木（３勝１敗）
本塁打