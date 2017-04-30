４月28日（金）
◇前期
平尾、８回途中から好救援（滋賀２勝１敗 守山市民 189人）
富山GRNサンダーバーズ ６ ＝ ３００｜０００｜０３０
滋賀ユナイテッドBC ８ ＝ １２０｜１００｜３０×
勝利投手 渡辺（１勝）
敗戦投手 米山（２敗）
セーブ 平尾（３Ｓ）
長田、連続四球の後、サヨナラ被弾（群馬２勝 城南 403人）
新潟アルビレックスBC ４ ＝ ０００｜２００｜０２０
群馬ダイヤモンドペガサス ６ ＝ ２００｜１００｜００３x
勝利投手 金（１勝）
敗戦投手 長田（１敗１Ｓ）
本塁打 カラバイヨ４号３ラン
間曽、８回５奪三振の熱投（福島１勝 あずま 155人）
武蔵ヒートベアーズ １ ＝ ０００｜０００｜０１０
福島ホープス ２ ＝ ０００｜０００｜２０×
勝利投手 間曽（１勝２敗）
敗戦投手 中島（１勝１敗）
セーブ ウルダド（１Ｓ）
６番・東田、延長10回勝ち越しタイムリー（石川２勝１敗 金沢市民 181人）
福井ミラクルエレファンツ ６ ＝ １００｜０２０｜１１０｜１
石川ミリオンスターズ ５ ＝ ３００｜０２０｜０００｜０（延長10回）
勝利投手 角屋（２勝１敗）
敗戦投手 寺田（１敗２Ｓ）
セーブ 藤岡（４Ｓ）
４月29日（土）
◇前期
青木、６球粘ってサヨナラHR（武蔵１勝１敗 フラワー 223人）
栃木ゴールデンブレーブス １ ＝ ０００｜０１０｜０００｜０
武蔵ヒートベアーズ ２ ＝ ０１０｜０００｜０００｜１x（延長10回）
勝利投手 海老沼（１勝）
敗戦投手 中村（１敗）
本塁打 （武）青木１号ソロ
福島、10安打快勝（福島１勝 あづま 325人）
滋賀ユナイテッドBC ２ ＝ ００１｜０００｜０１０
福島ホープス ７ ＝ ０２１｜３００｜１０×
勝利投手 高橋元（１勝３敗）
敗戦投手 西村（１勝２敗）
トルス、120球完投勝利（新潟１勝２敗 エコスタ 4303人）
群馬ダイヤモンドペガサス ２ ＝ ０００｜１００｜１００
新潟アルビレックスBC ５ ＝ ０２０｜０００｜０３０
勝利投手 トルス（３勝）
敗戦投手 南（２勝１敗）
本塁打 （群）カラバイヨ５号ソロ、６号ソロ
沼田、４回まで無安打好投（石川１勝１敗 金沢市民 389人）
富山GRNサンダーバーズ １ ＝ ０００｜００１｜０００
石川ミリオンスターズ ５ ＝ ０００｜０３２｜００×
勝利投手 沼田（２勝１敗）
敗戦投手 バリオス（１勝３敗）
５番・甲川、サヨナラタイムリー（福井３勝 フェニスタ 537人）
信濃グランセローズ ０ ＝ ０００｜０００｜０００
福井ミラクルエレファンツ ０ ＝ ０００｜０００｜００１x
勝利投手 藤原（３勝）
敗戦投手 佐々木（３勝１敗）
本塁打