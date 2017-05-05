５月３日（水）

◇前期

新潟・筑間、群馬・伊藤、計17奪三振。決着つかず（新潟１勝２敗１分 みどり森 650人）

群馬ダイヤモンドペガサス ２ ＝ ０００｜０００｜２００

新潟アルビレックスBC ２ ＝ ００１｜０００｜００１（規定により引き分け）



両軍14安打。福島・ボウカー、高橋連発も実らず（福島１勝１分 南会津 693人）

武蔵ヒートベアーズ ６ ＝ ０００｜２００｜０２２

福島ホープス ６ ＝ ３００｜１０２｜０００（規定により引き分け）

本塁打 （福）高橋１号２ラン、２号ソロ、ボウカー１号ソロ



４番・ジョニー、９回勝ち越しタイムリー（滋賀２勝２敗 甲賀 521人）

富山GRNサンダーバーズ ４ ＝ １００｜００１｜００２

滋賀ユナイテッドBC ２ ＝ ００２｜０００｜０００

勝利投手 竹林（１勝）

敗戦投手 保田（１敗）

セーブ シレット（４Ｓ）

本塁打 （富）河田１号ソロ



ウーゴ、一発被弾も６奪三振粘り勝ち（栃木１勝 栃木市営 1214人）

東北楽天 ２ ＝ ０００｜０１０｜１００

栃木ゴールデンブレーブス ３ ＝ １２０｜０００｜００×

勝利投手 ウーゴ（１勝１敗）

敗戦投手 安樂

セーブ 橋詰（４Ｓ）

本塁打 （楽）横山、伊東

（栃）帷子１号ソロ



本盗サヨナラ！ 信濃首位に0.5差（信濃１勝３敗 オリスタ 683人）

福井ミラクルエレファンツ ５ ＝ ０３０｜１００｜００１｜０

信濃グランセローズ ６ ＝ １００｜３００｜０１０｜１x（延長10回）

勝利投手 浅見（１勝）

敗戦投手 角屋（２勝１敗１Ｓ）

本塁打 （福）大松２号ソロ、浜崎１号２ラン



５月４日（木）

◇前期

計27安打の乱打戦。富山、５投手継投で逃げ切り（福井２勝１敗 丹南 1043人）

富山GRNサンダーバーズ 10 ＝ ４００｜３３０｜０００

福井ミラクルエレファンツ ８ ＝ １０２｜００３｜０００

勝利投手 マバレ（１勝）

敗戦投手 イム（２敗）

セーブ シレット（５Ｓ）



敗戦も３番手・中崎、無失点好投（栃木１勝１敗 栃木市営 1193人）

東北楽天 ７ ＝ ３１０｜０００｜３００

栃木ゴールデンブレーブス ５ ＝ １０１｜００１｜１０１

勝利投手 大塚

敗戦投手 鈴木（２敗）

セーブ 小野

本塁打 （楽）角１号ソロ



田村、５奪三振完投（新潟２勝 みどり森 878人）

福島ホープス １ ＝ ０００｜０００｜００１

新潟アルビレックスBC ２ ＝ ００１｜１００｜００×

勝利投手 田村（１勝１敗）

敗戦投手 間曽（１勝３敗）

本塁打 （福）ボウカー２号ソロ



乱打戦、群馬16安打で制す（武蔵１勝１敗 熊谷 713人）

群馬ダイヤモンドペガサス 16 ＝ ４２１｜３１０｜４１０

武蔵ヒートベアーズ 11 ＝ １２４｜００１｜０３０

勝利投手 コレア（２勝）

敗戦投手 久保田（２敗）

本塁打 （群）カラバイヨ７号ソロ、８号ソロ

（武）富田１号２ラン



16安打圧勝。石川、最下位脱出（石川１勝１敗１分 金沢市民 331人）

滋賀ユナイテッドBC ３ ＝ ００１｜２００｜０００

石川ミリオンスターズ 14 ＝ ２４０｜００２｜５１×

勝利投手 多田野（１勝２敗）

敗戦投手 渡辺（１勝１敗）

本塁打 （石）アセンシオ４号３ラン、青木１号２ラン、２号３ラン、宮澤２号ソロ