５月３日（水）

 

◇前期
　新潟・筑間、群馬・伊藤、計17奪三振。決着つかず（新潟１勝２敗１分　みどり森　650人）
群馬ダイヤモンドペガサス　２　＝　０００｜０００｜２００
新潟アルビレックスBC　２　＝　００１｜０００｜００１（規定により引き分け）


　両軍14安打。福島・ボウカー、高橋連発も実らず（福島１勝１分　南会津　693人）
武蔵ヒートベアーズ　６　＝　０００｜２００｜０２２
福島ホープス　６　＝　３００｜１０２｜０００（規定により引き分け）
本塁打　（福）高橋１号２ラン、２号ソロ、ボウカー１号ソロ


　４番・ジョニー、９回勝ち越しタイムリー（滋賀２勝２敗　甲賀　521人）
富山GRNサンダーバーズ　４　＝　１００｜００１｜００２
滋賀ユナイテッドBC　２　＝　００２｜０００｜０００
勝利投手　竹林（１勝）
敗戦投手　保田（１敗）
セーブ　シレット（４Ｓ）
本塁打　（富）河田１号ソロ


　ウーゴ、一発被弾も６奪三振粘り勝ち（栃木１勝　栃木市営　1214人）
東北楽天　２　＝　０００｜０１０｜１００
栃木ゴールデンブレーブス　３　＝　１２０｜０００｜００×
勝利投手　ウーゴ（１勝１敗）
敗戦投手　安樂
セーブ　橋詰（４Ｓ）
本塁打　（楽）横山、伊東
　　　　（栃）帷子１号ソロ


　本盗サヨナラ！ 信濃首位に0.5差（信濃１勝３敗　オリスタ　683人）
福井ミラクルエレファンツ　５　＝　０３０｜１００｜００１｜０
信濃グランセローズ　６　＝　１００｜３００｜０１０｜１x（延長10回）
勝利投手　浅見（１勝）
敗戦投手　角屋（２勝１敗１Ｓ）
本塁打　（福）大松２号ソロ、浜崎１号２ラン

 


５月４日（木）

 

◇前期

　計27安打の乱打戦。富山、５投手継投で逃げ切り（福井２勝１敗　丹南　1043人）
富山GRNサンダーバーズ　10　＝　４００｜３３０｜０００
福井ミラクルエレファンツ　８　＝　１０２｜００３｜０００
勝利投手　マバレ（１勝）
敗戦投手　イム（２敗）
セーブ　シレット（５Ｓ）


　敗戦も３番手・中崎、無失点好投（栃木１勝１敗　栃木市営　1193人）
東北楽天　７　＝　３１０｜０００｜３００
栃木ゴールデンブレーブス　５　＝　１０１｜００１｜１０１
勝利投手　大塚
敗戦投手　鈴木（２敗）
セーブ　小野
本塁打　（楽）角１号ソロ


　田村、５奪三振完投（新潟２勝　みどり森　878人）
福島ホープス　１　＝　０００｜０００｜００１
新潟アルビレックスBC　２　＝　００１｜１００｜００×
勝利投手　田村（１勝１敗）
敗戦投手　間曽（１勝３敗）
本塁打　（福）ボウカー２号ソロ


　乱打戦、群馬16安打で制す（武蔵１勝１敗　熊谷　713人）
群馬ダイヤモンドペガサス　16　＝　４２１｜３１０｜４１０
武蔵ヒートベアーズ　11　＝　１２４｜００１｜０３０
勝利投手　コレア（２勝）
敗戦投手　久保田（２敗）
本塁打　（群）カラバイヨ７号ソロ、８号ソロ
　　　　（武）富田１号２ラン


　16安打圧勝。石川、最下位脱出（石川１勝１敗１分　金沢市民　331人）
滋賀ユナイテッドBC　３　＝　００１｜２００｜０００
石川ミリオンスターズ　14　＝　２４０｜００２｜５１×
勝利投手　多田野（１勝２敗）
敗戦投手　渡辺（１勝１敗）
本塁打　（石）アセンシオ４号３ラン、青木１号２ラン、２号３ラン、宮澤２号ソロ