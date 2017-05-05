５月３日（水）
◇前期
新潟・筑間、群馬・伊藤、計17奪三振。決着つかず（新潟１勝２敗１分 みどり森 650人）
群馬ダイヤモンドペガサス ２ ＝ ０００｜０００｜２００
新潟アルビレックスBC ２ ＝ ００１｜０００｜００１（規定により引き分け）
両軍14安打。福島・ボウカー、高橋連発も実らず（福島１勝１分 南会津 693人）
武蔵ヒートベアーズ ６ ＝ ０００｜２００｜０２２
福島ホープス ６ ＝ ３００｜１０２｜０００（規定により引き分け）
本塁打 （福）高橋１号２ラン、２号ソロ、ボウカー１号ソロ
４番・ジョニー、９回勝ち越しタイムリー（滋賀２勝２敗 甲賀 521人）
富山GRNサンダーバーズ ４ ＝ １００｜００１｜００２
滋賀ユナイテッドBC ２ ＝ ００２｜０００｜０００
勝利投手 竹林（１勝）
敗戦投手 保田（１敗）
セーブ シレット（４Ｓ）
本塁打 （富）河田１号ソロ
ウーゴ、一発被弾も６奪三振粘り勝ち（栃木１勝 栃木市営 1214人）
東北楽天 ２ ＝ ０００｜０１０｜１００
栃木ゴールデンブレーブス ３ ＝ １２０｜０００｜００×
勝利投手 ウーゴ（１勝１敗）
敗戦投手 安樂
セーブ 橋詰（４Ｓ）
本塁打 （楽）横山、伊東
（栃）帷子１号ソロ
本盗サヨナラ！ 信濃首位に0.5差（信濃１勝３敗 オリスタ 683人）
福井ミラクルエレファンツ ５ ＝ ０３０｜１００｜００１｜０
信濃グランセローズ ６ ＝ １００｜３００｜０１０｜１x（延長10回）
勝利投手 浅見（１勝）
敗戦投手 角屋（２勝１敗１Ｓ）
本塁打 （福）大松２号ソロ、浜崎１号２ラン
５月４日（木）
◇前期
計27安打の乱打戦。富山、５投手継投で逃げ切り（福井２勝１敗 丹南 1043人）
富山GRNサンダーバーズ 10 ＝ ４００｜３３０｜０００
福井ミラクルエレファンツ ８ ＝ １０２｜００３｜０００
勝利投手 マバレ（１勝）
敗戦投手 イム（２敗）
セーブ シレット（５Ｓ）
敗戦も３番手・中崎、無失点好投（栃木１勝１敗 栃木市営 1193人）
東北楽天 ７ ＝ ３１０｜０００｜３００
栃木ゴールデンブレーブス ５ ＝ １０１｜００１｜１０１
勝利投手 大塚
敗戦投手 鈴木（２敗）
セーブ 小野
本塁打 （楽）角１号ソロ
田村、５奪三振完投（新潟２勝 みどり森 878人）
福島ホープス １ ＝ ０００｜０００｜００１
新潟アルビレックスBC ２ ＝ ００１｜１００｜００×
勝利投手 田村（１勝１敗）
敗戦投手 間曽（１勝３敗）
本塁打 （福）ボウカー２号ソロ
乱打戦、群馬16安打で制す（武蔵１勝１敗 熊谷 713人）
群馬ダイヤモンドペガサス 16 ＝ ４２１｜３１０｜４１０
武蔵ヒートベアーズ 11 ＝ １２４｜００１｜０３０
勝利投手 コレア（２勝）
敗戦投手 久保田（２敗）
本塁打 （群）カラバイヨ７号ソロ、８号ソロ
（武）富田１号２ラン
16安打圧勝。石川、最下位脱出（石川１勝１敗１分 金沢市民 331人）
滋賀ユナイテッドBC ３ ＝ ００１｜２００｜０００
石川ミリオンスターズ 14 ＝ ２４０｜００２｜５１×
勝利投手 多田野（１勝２敗）
敗戦投手 渡辺（１勝１敗）
本塁打 （石）アセンシオ４号３ラン、青木１号２ラン、２号３ラン、宮澤２号ソロ