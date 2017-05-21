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（写真：ガトリン＜右＞に惜しくも競り負けたケンブリッジ）

　21日、世界陸上競技選手権の日本代表選考会を兼ねた「IAAF（国際陸上競技連盟）ワールドチャレンジ第２戦　セイコーゴールデングランプリ」が神奈川・等々力競技場で行われた。男子100メートルはジャスティン・ガトリン（アメリカ）が10秒28で２連覇した。日本人トップの２位にはケンブリッジ飛鳥（ナイキ）が10秒31で入った。男子棒高跳びは荻田大樹（ミズノ）が５ｍ60で制した。男子110ｍハードルは謝文軍（中国）が13秒51で優勝。大室秀樹（大塚製薬）が13秒59で３位に入った。

 

　主な結果は次の通り。

 

【男子100ｍ決勝】

１位　ジャスティン・ガトリン（アメリカ）　10秒28

２位　ケンブリッジ飛鳥（ナイキ）　10秒31

３位　多田修平（関西学院大学）　10秒35

 

【男子110ｍハードル決勝】

１位　謝文軍（中国）　13秒51

２位　ミラン・トライコビッチ（キプロス）　13秒52

３位　大室秀樹（大塚製薬）　13秒59

 

【男子棒高跳び】

１位　荻田大樹（ミズノ）　５ｍ60

２位　江島雅紀（日本大学）　５ｍ50

３位　山本聖途（トヨタ自動車）　５ｍ50

 

※順位は試技数による

 

（文・写真／杉浦泰介）