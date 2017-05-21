（写真：ガトリン＜右＞に惜しくも競り負けたケンブリッジ）
21日、世界陸上競技選手権の日本代表選考会を兼ねた「IAAF（国際陸上競技連盟）ワールドチャレンジ第２戦 セイコーゴールデングランプリ」が神奈川・等々力競技場で行われた。男子100メートルはジャスティン・ガトリン（アメリカ）が10秒28で２連覇した。日本人トップの２位にはケンブリッジ飛鳥（ナイキ）が10秒31で入った。男子棒高跳びは荻田大樹（ミズノ）が５ｍ60で制した。男子110ｍハードルは謝文軍（中国）が13秒51で優勝。大室秀樹（大塚製薬）が13秒59で３位に入った。
主な結果は次の通り。
【男子100ｍ決勝】
１位 ジャスティン・ガトリン（アメリカ） 10秒28
２位 ケンブリッジ飛鳥（ナイキ） 10秒31
３位 多田修平（関西学院大学） 10秒35
【男子110ｍハードル決勝】
１位 謝文軍（中国） 13秒51
２位 ミラン・トライコビッチ（キプロス） 13秒52
３位 大室秀樹（大塚製薬） 13秒59
【男子棒高跳び】
１位 荻田大樹（ミズノ） ５ｍ60
２位 江島雅紀（日本大学） ５ｍ50
３位 山本聖途（トヨタ自動車） ５ｍ50
※順位は試技数による
（文・写真／杉浦泰介）