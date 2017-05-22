５月21日（日）
◇前期
武蔵、毎回出塁で着実加点（武蔵１勝３敗１分 上尾 288人）
福島ホープス ６ ＝ ０００｜００１｜０５０
武蔵ヒートベアーズ ８ ＝ ０２１｜２０２｜０１×
勝利投手 小沼（１勝１敗）
敗戦投手 青木（１勝２敗）
セーブ 永田（８Ｓ）
本塁打 （福）ボウカー３号ソロ
（武）奈良３号ソロ
信濃、11安打快勝。５割復帰（信濃３勝１敗 上田 461人）
石川ミリオンスターズ ２ ＝ ０００｜０００｜０２０
信濃グランセローズ ７ ＝ ０００｜１０２｜０４×
勝利投手 ロン（３勝３敗）
敗戦投手 森野（１勝１敗）
セーブ 山崎（１敗５Ｓ）
本塁打 （信）大平３号ソロ
首位・富山、福井に３ゲーム差（福井２勝４敗 丹南 883人）
富山GRNサンダーバーズ ８ ＝ ０００｜３０１｜０２２
福井ミラクルエレファンツ ０ ＝ ０００｜０００｜０００
勝利投手 コラレス（６勝１敗）
敗戦投手 濵田（３勝１敗）
本塁打 （富）ジョニー５号２ラン、長江２号ソロ、河田２号２ラン
４番手・渡辺雄、最終回オコエを三振斬り（新潟２敗 悠久山 1171人）
東北楽天 ８ ＝ ０２０｜１００｜５００
新潟アルビレックスBC ３ ＝ ０００｜０００｜１２０
勝利投手 栄
敗戦投手 中西（１勝４敗）
本塁打 （楽）北川２ラン、伊東ソロ、オコエ満塁