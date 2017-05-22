５月21日（日）

 

◇前期
　武蔵、毎回出塁で着実加点（武蔵１勝３敗１分　上尾　288人）
福島ホープス　６　＝　０００｜００１｜０５０
武蔵ヒートベアーズ　８　＝　０２１｜２０２｜０１×
勝利投手　小沼（１勝１敗）
敗戦投手　青木（１勝２敗）
セーブ　永田（８Ｓ）
本塁打　（福）ボウカー３号ソロ
　　　　（武）奈良３号ソロ


　信濃、11安打快勝。５割復帰（信濃３勝１敗　上田　461人）
石川ミリオンスターズ　２　＝　０００｜０００｜０２０
信濃グランセローズ　７　＝　０００｜１０２｜０４×
勝利投手　ロン（３勝３敗）
敗戦投手　森野（１勝１敗）
セーブ　山崎（１敗５Ｓ）
本塁打　（信）大平３号ソロ


　首位・富山、福井に３ゲーム差（福井２勝４敗　丹南　883人）
富山GRNサンダーバーズ　８　＝　０００｜３０１｜０２２
福井ミラクルエレファンツ　０　＝　０００｜０００｜０００
勝利投手　コラレス（６勝１敗）
敗戦投手　濵田（３勝１敗）
本塁打　（富）ジョニー５号２ラン、長江２号ソロ、河田２号２ラン


　４番手・渡辺雄、最終回オコエを三振斬り（新潟２敗　悠久山　1171人）
東北楽天　８　＝　０２０｜１００｜５００
新潟アルビレックスBC　３　＝　０００｜０００｜１２０
勝利投手　栄
敗戦投手　中西（１勝４敗）
本塁打　（楽）北川２ラン、伊東ソロ、オコエ満塁