５月25日（木）

 

◇前期
　10安打快勝で首位固め（福井２勝５敗　三国　258人）
富山GRNサンダーバーズ　８　＝　３００｜２０２｜００１
福井ミラクルエレファンツ　３　＝　２００｜０１０｜０００
勝利投手　小柳（４勝）
敗戦投手　岩本（１勝３敗）
本塁打　（富）ジョニー６号２ラン、長江３号ソロ


雨天中止
滋賀ユナイテッドBC　－　信濃グランセローズ（守山市民）
栃木ゴールデンブレーブス　－　武蔵ヒートベアーズ（佐野）
群馬ダイヤモンドペガサス　－　新潟アルビレックスBC（城南）


＜順位表 FUTURE-East＞
　　　　　 勝　　　負　　　分　　勝率　　差　　残
1.　群馬　12　　　５　　　３　　.706　　M11　　15
2.　武蔵　10　　　10　　　２　　.500　　3.5　　 13
3.　新潟　11　　　11　　　１　　.500　　0.0　　 12
4.　福島　７　　　12　　　３　　.368　　2.5　　 13
6.　栃木　４　　　17　　　０　　.190　　4.0　　 14


＜順位表 ADVANCE-West＞
　　　　　 勝　　　負　　　分　　勝率　　差　　残
1.　富山　16　　　８　　　０　　.667　　　　　　12
2.　信濃　11　　　11　　　０　　.500　　4.0　　 13
3.　福井　11　　　11　　　２　　.500　　0.0　　 11
4.　石川　９　　　15　　　２　　.375　　3.0　　 ９
6.　滋賀　７　　　13　　　１　　.350　　0.0 　 14