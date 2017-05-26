５月25日（木）

◇前期

10安打快勝で首位固め（福井２勝５敗 三国 258人）

富山GRNサンダーバーズ ８ ＝ ３００｜２０２｜００１

福井ミラクルエレファンツ ３ ＝ ２００｜０１０｜０００

勝利投手 小柳（４勝）

敗戦投手 岩本（１勝３敗）

本塁打 （富）ジョニー６号２ラン、長江３号ソロ



雨天中止

滋賀ユナイテッドBC － 信濃グランセローズ（守山市民）

栃木ゴールデンブレーブス － 武蔵ヒートベアーズ（佐野）

群馬ダイヤモンドペガサス － 新潟アルビレックスBC（城南）



＜順位表 FUTURE-East＞

勝 負 分 勝率 差 残

1. 群馬 12 ５ ３ .706 M11 15

2. 武蔵 10 10 ２ .500 3.5 13

3. 新潟 11 11 １ .500 0.0 12

4. 福島 ７ 12 ３ .368 2.5 13

6. 栃木 ４ 17 ０ .190 4.0 14



＜順位表 ADVANCE-West＞

勝 負 分 勝率 差 残

1. 富山 16 ８ ０ .667 12

2. 信濃 11 11 ０ .500 4.0 13

3. 福井 11 11 ２ .500 0.0 11

4. 石川 ９ 15 ２ .375 3.0 ９

6. 滋賀 ７ 13 １ .350 0.0 14