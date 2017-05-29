５月28日（日）

 

◇前期
　３回までに９安打。序盤で圧倒（福島４勝　みちのく　288人）
栃木ゴールデンブレーブス　３　＝　０２０｜０１０｜０００
福島ホープス　13　＝　７２１｜００３｜００×
勝利投手　間曽（３勝４敗）
敗戦投手　小林（１勝２敗）


　計５失策、15安打の乱打戦。首位・群馬が制す（群馬４勝２敗１分　城南　768人）
武蔵ヒートベアーズ　７　＝　１１０｜１０４｜０００
群馬ダイヤモンドペガサス　９　＝　０００｜２５０｜２０×
勝利投手　南（３勝１敗）
敗戦投手　中島（１勝２敗）
セーブ　トーレス（１勝４Ｓ）
本塁打　（群）カラバイヨ10号２ラン、11号３ラン


　鈴木～マバレ無安打継投がサヨナラ呼ぶ（富山２勝１敗　県営富山　1220人）
巨人　２　＝　０００｜００１｜１００
富山GRNサンダーバーズ　３　＝　００１｜０００｜０１１x
勝利投手　シレット（１勝９Ｓ）
敗戦投手　成瀬


　12安打快勝。２位信濃に0.5差（石川２勝３敗１分　金沢市民　247人）
福井ミラクルエレファンツ　８　＝　００３｜１００｜００４
石川ミリオンスターズ　１　＝　０００｜００１｜０００
勝利投手　濵田（４勝１敗）
敗戦投手　森野（１勝２敗）


　信濃、５連勝！（滋賀５敗　甲賀　325人）
信濃グランセローズ　12　＝　０００｜０６１｜４０１
滋賀ユナイテッドBC　３　＝　０００｜１００｜２００
勝利投手　樫尾（３勝１敗）
敗戦投手　渡辺（２勝３敗）

 

 

＜順位表 FUTURE-East＞
　　　　　 勝　　　負　　　分　　勝率　　差　　残
1.　群馬　14　　　５　　　３　　.737　　M7　　13
2.　新潟　11　　　12　　　１　　.478　　5.0　　 11
3.　武蔵　10　　　12　　　２　　.455　　0.5　　 11
4.　福島　９　　　12　　　３　　.429　　0.5　　 11
6.　栃木　５　　　18　　　０　　.217　　5.0　　 12


＜順位表 ADVANCE-West＞
　　　　　 勝　　　負　　　分　　勝率　　差　　残
1.　富山　18　　　９　　　０　　.667　　　　　　８
2.　信濃　13　　　11　　　０　　.542　　3.5　　 11
3.　福井　13　　　12　　　２　　.520　　0.5　　 ９
4.　滋賀　８　　　15　　　１　　.348　　4.0 　 11
6.　石川　９　　　18　　　２　　.333　　1.0　　 ６