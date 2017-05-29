５月28日（日）
◇前期
３回までに９安打。序盤で圧倒（福島４勝 みちのく 288人）
栃木ゴールデンブレーブス ３ ＝ ０２０｜０１０｜０００
福島ホープス 13 ＝ ７２１｜００３｜００×
勝利投手 間曽（３勝４敗）
敗戦投手 小林（１勝２敗）
計５失策、15安打の乱打戦。首位・群馬が制す（群馬４勝２敗１分 城南 768人）
武蔵ヒートベアーズ ７ ＝ １１０｜１０４｜０００
群馬ダイヤモンドペガサス ９ ＝ ０００｜２５０｜２０×
勝利投手 南（３勝１敗）
敗戦投手 中島（１勝２敗）
セーブ トーレス（１勝４Ｓ）
本塁打 （群）カラバイヨ10号２ラン、11号３ラン
鈴木～マバレ無安打継投がサヨナラ呼ぶ（富山２勝１敗 県営富山 1220人）
巨人 ２ ＝ ０００｜００１｜１００
富山GRNサンダーバーズ ３ ＝ ００１｜０００｜０１１x
勝利投手 シレット（１勝９Ｓ）
敗戦投手 成瀬
12安打快勝。２位信濃に0.5差（石川２勝３敗１分 金沢市民 247人）
福井ミラクルエレファンツ ８ ＝ ００３｜１００｜００４
石川ミリオンスターズ １ ＝ ０００｜００１｜０００
勝利投手 濵田（４勝１敗）
敗戦投手 森野（１勝２敗）
信濃、５連勝！（滋賀５敗 甲賀 325人）
信濃グランセローズ 12 ＝ ０００｜０６１｜４０１
滋賀ユナイテッドBC ３ ＝ ０００｜１００｜２００
勝利投手 樫尾（３勝１敗）
敗戦投手 渡辺（２勝３敗）
＜順位表 FUTURE-East＞
勝 負 分 勝率 差 残
1. 群馬 14 ５ ３ .737 M7 13
2. 新潟 11 12 １ .478 5.0 11
3. 武蔵 10 12 ２ .455 0.5 11
4. 福島 ９ 12 ３ .429 0.5 11
6. 栃木 ５ 18 ０ .217 5.0 12
＜順位表 ADVANCE-West＞
勝 負 分 勝率 差 残
1. 富山 18 ９ ０ .667 ８
2. 信濃 13 11 ０ .542 3.5 11
3. 福井 13 12 ２ .520 0.5 ９
4. 滋賀 ８ 15 １ .348 4.0 11
6. 石川 ９ 18 ２ .333 1.0 ６