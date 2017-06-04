６月２日（金）

 

◇前期
　両軍計25安打の打撃戦。福島が打ち勝つ（新潟４勝１敗　悠久山　289人）
福島ホープス　８　＝　３００｜０００｜３２０
新潟アルビレックスBC　７　＝　０１０｜２００｜４００
勝利投手　加藤（１勝４Ｓ）
敗戦投手　中西（１勝５敗）
セーブ　ウルタド（３Ｓ）
本塁打　（福）ラベンダー１号ソロ、岡下１号２ラン


　３番手・久保田、巨人を無安打ピシャリ（武蔵２敗　上尾　204人）
巨人　13　＝　１０２｜１３２｜４０２
武蔵ヒートベアーズ　２　＝　２００｜０００｜０００
勝利投手　ソリマン
敗戦投手　村田（２勝４敗）


　敵失と長打で着実加点（信濃２勝３敗　長野県営　324人）
富山GRNサンダーバーズ　４　＝　０００｜０１３｜０００
信濃グランセローズ　７　＝　０００｜２４０｜１０×
勝利投手　高井（４勝）
敗戦投手　小柳（４勝１敗）
セーブ　山崎（１敗６Ｓ）
本塁打　（富）長江４号３ラン
　　　　（信）新村１号２ラン


　終盤、３投手継投で逃げ切り（福井４勝１敗　フェニスタ　267人）
滋賀ユナイテッドBC　５　＝　０００｜０２０｜１２０
福井ミラクルエレファンツ　７　＝　２００｜４０１｜００×
勝利投手　岩本（２勝３敗）
敗戦投手　西村（３勝５敗）
セーブ　藤岡（６Ｓ）
本塁打　（滋）杉本２号２ラン


雨天中止
東北楽天　－　群馬ダイヤモンドペガサス（泉）

 

 

６月３日（土）

 

◇前期
　２番手・鍵政、プロ初勝利（新潟４勝２敗　悠久山　521人）
福島ホープス　７　＝　００３｜０２１｜０１０
新潟アルビレックスBC　６　＝　０１３｜００２｜０００
勝利投手　鍵政（１勝１敗）
敗戦投手　田村（２勝３敗）
セーブ　ウルタド（４Ｓ）
本塁打　（福）高橋祥５号２ラン、岸本１号ソロ
　　　　（新）宇田川１号ソロ


　４番カラバイヨ、２発４打点。群馬マジック４（栃木５敗　小山　722人）
群馬ダイヤモンドペガサス　６　＝　３０１｜０１０｜１００
栃木ゴールデンブレーブス　３　＝　０００｜２００｜０１０
勝利投手　伊藤（４勝３敗）
敗戦投手　ウーゴ（１勝３敗）
セーブ　トーレス（１勝５Ｓ）
本塁打　（群）カラバイヨ12号２ラン、13号ソロ、久保田２号ソロ


　７番・柴田、勝ち越しスリーベース（信濃３勝３敗　松本　388人）
富山GRNサンダーバーズ　９　＝　１００｜２２０｜１２１
信濃グランセローズ　11　＝　２４０｜０００｜４１×
勝利投手　浅見（２勝）
敗戦投手　マバレ（１勝１敗）
セーブ　山崎（１勝７Ｓ）
本塁打　（富）ジョニー７号ソロ


　初回、打者12人の猛攻（福井４勝２敗　美浜　177人）
滋賀ユナイテッドBC　10　＝　９１０｜０００｜０００
福井ミラクルエレファンツ　６　＝　００２｜４００｜０００
勝利投手　鈴木（１勝４敗）
敗戦投手　濱岡（２勝２敗）

　序盤、９安打集中でペースつかむ（武蔵１勝２敗　上尾　488人）
巨人　７　＝　１０２｜００１｜１０２
武蔵ヒートベアーズ　13　＝　５４３｜０１０｜００×
勝利投手　小沼（２勝１敗）
敗戦投手　高田
本塁打　（巨）高山ソロ
　　　　（武）富田２号２ラン



＜順位表 FUTURE-East＞
　　　　　 勝　　　負　　　分　　勝率　　差　　残
1.　群馬　15　　　５　　　５　　.750　　M4　　10
2.　武蔵　13　　　13　　　２　　.500　　5.0　　 ７
3.　福島　11　　　13　　　３　　.458　　1.0　　 ８
4.　新潟　11　　　15　　　１　　.423　　1.0　　 ８
6.　栃木　５　　　21　　　０　　.192　　6.0　　 ９


＜順位表 ADVANCE-West＞
　　　　　 勝　　　負　　　分　　勝率　　差　　残
1.　富山　18　　　11　　　０　　.621　　　　　　６
2.　信濃　15　　　11　　　０　　.557　　1.5　　 ９
3.　福井　14　　　13　　　２　　.519　　1.5　　 ６
4.　滋賀　10　　　16　　　１　　.385　　3.5 　 ８
6.　石川　９　　　19　　　２　　.321　　2.0　　 ５