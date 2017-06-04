６月２日（金）
◇前期
両軍計25安打の打撃戦。福島が打ち勝つ（新潟４勝１敗 悠久山 289人）
福島ホープス ８ ＝ ３００｜０００｜３２０
新潟アルビレックスBC ７ ＝ ０１０｜２００｜４００
勝利投手 加藤（１勝４Ｓ）
敗戦投手 中西（１勝５敗）
セーブ ウルタド（３Ｓ）
本塁打 （福）ラベンダー１号ソロ、岡下１号２ラン
３番手・久保田、巨人を無安打ピシャリ（武蔵２敗 上尾 204人）
巨人 13 ＝ １０２｜１３２｜４０２
武蔵ヒートベアーズ ２ ＝ ２００｜０００｜０００
勝利投手 ソリマン
敗戦投手 村田（２勝４敗）
敵失と長打で着実加点（信濃２勝３敗 長野県営 324人）
富山GRNサンダーバーズ ４ ＝ ０００｜０１３｜０００
信濃グランセローズ ７ ＝ ０００｜２４０｜１０×
勝利投手 高井（４勝）
敗戦投手 小柳（４勝１敗）
セーブ 山崎（１敗６Ｓ）
本塁打 （富）長江４号３ラン
（信）新村１号２ラン
終盤、３投手継投で逃げ切り（福井４勝１敗 フェニスタ 267人）
滋賀ユナイテッドBC ５ ＝ ０００｜０２０｜１２０
福井ミラクルエレファンツ ７ ＝ ２００｜４０１｜００×
勝利投手 岩本（２勝３敗）
敗戦投手 西村（３勝５敗）
セーブ 藤岡（６Ｓ）
本塁打 （滋）杉本２号２ラン
雨天中止
東北楽天 － 群馬ダイヤモンドペガサス（泉）
６月３日（土）
◇前期
２番手・鍵政、プロ初勝利（新潟４勝２敗 悠久山 521人）
福島ホープス ７ ＝ ００３｜０２１｜０１０
新潟アルビレックスBC ６ ＝ ０１３｜００２｜０００
勝利投手 鍵政（１勝１敗）
敗戦投手 田村（２勝３敗）
セーブ ウルタド（４Ｓ）
本塁打 （福）高橋祥５号２ラン、岸本１号ソロ
（新）宇田川１号ソロ
４番カラバイヨ、２発４打点。群馬マジック４（栃木５敗 小山 722人）
群馬ダイヤモンドペガサス ６ ＝ ３０１｜０１０｜１００
栃木ゴールデンブレーブス ３ ＝ ０００｜２００｜０１０
勝利投手 伊藤（４勝３敗）
敗戦投手 ウーゴ（１勝３敗）
セーブ トーレス（１勝５Ｓ）
本塁打 （群）カラバイヨ12号２ラン、13号ソロ、久保田２号ソロ
７番・柴田、勝ち越しスリーベース（信濃３勝３敗 松本 388人）
富山GRNサンダーバーズ ９ ＝ １００｜２２０｜１２１
信濃グランセローズ 11 ＝ ２４０｜０００｜４１×
勝利投手 浅見（２勝）
敗戦投手 マバレ（１勝１敗）
セーブ 山崎（１勝７Ｓ）
本塁打 （富）ジョニー７号ソロ
初回、打者12人の猛攻（福井４勝２敗 美浜 177人）
滋賀ユナイテッドBC 10 ＝ ９１０｜０００｜０００
福井ミラクルエレファンツ ６ ＝ ００２｜４００｜０００
勝利投手 鈴木（１勝４敗）
敗戦投手 濱岡（２勝２敗）
序盤、９安打集中でペースつかむ（武蔵１勝２敗 上尾 488人）
巨人 ７ ＝ １０２｜００１｜１０２
武蔵ヒートベアーズ 13 ＝ ５４３｜０１０｜００×
勝利投手 小沼（２勝１敗）
敗戦投手 高田
本塁打 （巨）高山ソロ
（武）富田２号２ラン
＜順位表 FUTURE-East＞
勝 負 分 勝率 差 残
1. 群馬 15 ５ ５ .750 M4 10
2. 武蔵 13 13 ２ .500 5.0 ７
3. 福島 11 13 ３ .458 1.0 ８
4. 新潟 11 15 １ .423 1.0 ８
6. 栃木 ５ 21 ０ .192 6.0 ９
＜順位表 ADVANCE-West＞
勝 負 分 勝率 差 残
1. 富山 18 11 ０ .621 ６
2. 信濃 15 11 ０ .557 1.5 ９
3. 福井 14 13 ２ .519 1.5 ６
4. 滋賀 10 16 １ .385 3.5 ８
6. 石川 ９ 19 ２ .321 2.0 ５