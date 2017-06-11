６月９日（金）

 

◇前期
　富山、19安打で大勝（群馬１敗　城南　386人）
富山GRNサンダーバーズ　16　＝　１０１｜２０２｜０８２
群馬ダイヤモンドペガサス　５　＝　００１｜００４｜０００
勝利投手　小柳（５勝１敗）
敗戦投手　荻野（２勝１敗）
本塁打　（富）ペゲロ２号２ラン、河本１号２ラン


　トルス、10奪三振完投（福島２勝５敗　西会津　125人）
新潟アルビレックスBC　８　＝　０１０｜３３０｜０１０
福島ホープス　４　＝　１００｜１０２｜０００
勝利投手　トルス（６勝１敗）
敗戦投手　高橋元（２勝４敗）
本塁打　（福）ボウカー５号ソロ、６号ソロ、７号２ラン


６月10日（土）

 

◇前期
　石川、７回に４安打集中で追いつく（滋賀３勝２敗２分　今津　251人）
石川ミリオンスターズ　４　＝　０００｜０１０｜３００
滋賀ユナイテッドBC　４　＝　００３｜１００｜０００


　ペゲロ、値千金の勝ち越しHR（武蔵１敗　越谷　332人）
富山GRNサンダーバーズ　３　＝　０００｜１１０｜１００
武蔵ヒートベアーズ　２　＝　０２０｜０００｜０００
勝利投手　大井（１勝）
敗戦投手　村田（２勝５敗）
セーブ　シレット（１勝10Ｓ）
本塁打　（富）ペゲロ３号ソロ


　伊藤、112球で完投勝利（福島４敗　あいづ　420人）
群馬ダイヤモンドペガサス　７　＝　１１０｜００２｜１０２
福島ホープス　４　＝　２００｜０１０｜０１０
勝利投手　伊藤（５勝３敗）
敗戦投手　笠原（２勝４敗）
本塁打　（福）ボウカー８号２ラン


　信濃、４安打。打線沈黙で連勝ストップ（福井４勝１敗　丹南　574人）
信濃グランセローズ　１　＝　０００｜０００｜１００
福井ミラクルエレファンツ　８　＝　４１０｜００１｜０２×
勝利投手　岩本（３勝３敗）
敗戦投手　ロン（４勝４敗）


雨天中止
新潟アルビレックスBC　－　栃木ゴールデンブレーブス（広神）


＜順位表 FUTURE-East＞
　　　　　 勝　　　負　　　分　　勝率　　差　　残
1.　群馬　16　　　８　　　５　　.667　　M1　　６
2.　新潟　13　　　15　　　１　　.464　　5.0　　 ６
3.　武蔵　13　　　16　　　２　　.448　　0.5　　 ４
4.　福島　12　　　15　　　３　　.444　　0.0　　 ５
5.　栃木　６　　　22　　　０　　.214　　6.5　　 ７

 

＜順位表 ADVANCE-West＞
　　　　　 勝　　　負　　　分　　勝率　　差　　残
1.　富山　20　　　12　　　０　　.625　　　　　３
2.　信濃　19　　　12　　　０　　.613　　M4　　 ４
3.　福井　17　　　13　　　２　　.567　　1.5　　 ３
4.　滋賀　10　　　19　　　２　　.345　　6.5 　 ４
5.　石川　９　　　20　　　３　　.310　　1.0　　 ３