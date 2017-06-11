６月９日（金）
◇前期
富山、19安打で大勝（群馬１敗 城南 386人）
富山GRNサンダーバーズ 16 ＝ １０１｜２０２｜０８２
群馬ダイヤモンドペガサス ５ ＝ ００１｜００４｜０００
勝利投手 小柳（５勝１敗）
敗戦投手 荻野（２勝１敗）
本塁打 （富）ペゲロ２号２ラン、河本１号２ラン
トルス、10奪三振完投（福島２勝５敗 西会津 125人）
新潟アルビレックスBC ８ ＝ ０１０｜３３０｜０１０
福島ホープス ４ ＝ １００｜１０２｜０００
勝利投手 トルス（６勝１敗）
敗戦投手 高橋元（２勝４敗）
本塁打 （福）ボウカー５号ソロ、６号ソロ、７号２ラン
６月10日（土）
◇前期
石川、７回に４安打集中で追いつく（滋賀３勝２敗２分 今津 251人）
石川ミリオンスターズ ４ ＝ ０００｜０１０｜３００
滋賀ユナイテッドBC ４ ＝ ００３｜１００｜０００
ペゲロ、値千金の勝ち越しHR（武蔵１敗 越谷 332人）
富山GRNサンダーバーズ ３ ＝ ０００｜１１０｜１００
武蔵ヒートベアーズ ２ ＝ ０２０｜０００｜０００
勝利投手 大井（１勝）
敗戦投手 村田（２勝５敗）
セーブ シレット（１勝10Ｓ）
本塁打 （富）ペゲロ３号ソロ
伊藤、112球で完投勝利（福島４敗 あいづ 420人）
群馬ダイヤモンドペガサス ７ ＝ １１０｜００２｜１０２
福島ホープス ４ ＝ ２００｜０１０｜０１０
勝利投手 伊藤（５勝３敗）
敗戦投手 笠原（２勝４敗）
本塁打 （福）ボウカー８号２ラン
信濃、４安打。打線沈黙で連勝ストップ（福井４勝１敗 丹南 574人）
信濃グランセローズ １ ＝ ０００｜０００｜１００
福井ミラクルエレファンツ ８ ＝ ４１０｜００１｜０２×
勝利投手 岩本（３勝３敗）
敗戦投手 ロン（４勝４敗）
雨天中止
新潟アルビレックスBC － 栃木ゴールデンブレーブス（広神）
＜順位表 FUTURE-East＞
勝 負 分 勝率 差 残
1. 群馬 16 ８ ５ .667 M1 ６
2. 新潟 13 15 １ .464 5.0 ６
3. 武蔵 13 16 ２ .448 0.5 ４
4. 福島 12 15 ３ .444 0.0 ５
5. 栃木 ６ 22 ０ .214 6.5 ７
＜順位表 ADVANCE-West＞
勝 負 分 勝率 差 残
1. 富山 20 12 ０ .625 ３
2. 信濃 19 12 ０ .613 M4 ４
3. 福井 17 13 ２ .567 1.5 ３
4. 滋賀 10 19 ２ .345 6.5 ４
5. 石川 ９ 20 ３ .310 1.0 ３