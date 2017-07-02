６月30日（金）
◇後期
先発ホーキン、散発７安打に抑える好投（栃木１勝 栃木県営 186人）
滋賀ユナイテッドBC １ ＝ ０００｜０００｜０１０
栃木ゴールデンブレーブス ５ ＝ １１０｜００２｜１０×
勝利投手 ホーキン（３勝４敗１Ｓ）
敗戦投手 高橋（１敗）
本塁打 （栃）八木２号ソロ
群馬、12安打で逃げ切り（福島２敗 開成山 802人）
群馬ダイヤモンドペガサス ７ ＝ ２００｜００３｜２００
福島ホープス ４ ＝ １０１｜０００｜２００
勝利投手 伊藤（８勝３敗）
敗戦投手 間曽（６勝５敗）
セーブ コレア（２勝２敗２Ｓ）
４回、連続四球から勝ち越し打（福井１敗 フェニスタ 304人）
信濃グランセローズ ６ ＝ ０２０｜３００｜１００
福井ミラクルエレファンツ ３ ＝ ２００｜０００｜１００
勝利投手 高井（６勝１敗）
敗戦投手 岩本（３勝５敗）
セーブ 山崎（１敗10Ｓ）
7月 1日（土）
◇後期
先発中村、17安打援護を受け快投（福島１敗 開成山 889人）
栃木ゴールデンブレーブス ５ ＝ ００１｜２１０｜００１
福島ホープス １ ＝ ０００｜０００｜０００
勝利投手 中村（２勝３敗）
敗戦投手 笠原（２勝６敗）
雨天中止
武蔵ヒートベアーズ － 滋賀ユナイテッドBC（越谷）
新潟アルビレックスBC － 群馬ダイヤモンドペガサス（悠久山）
信濃グランセローズ － 富山GRNサンダーバーズ（松本）
石川ミリオンスターズ － 福井ミラクルエレファンツ（石川県立）