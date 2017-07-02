６月30日（金）

◇後期

先発ホーキン、散発７安打に抑える好投（栃木１勝 栃木県営 186人）

滋賀ユナイテッドBC １ ＝ ０００｜０００｜０１０

栃木ゴールデンブレーブス ５ ＝ １１０｜００２｜１０×

勝利投手 ホーキン（３勝４敗１Ｓ）

敗戦投手 高橋（１敗）

本塁打 （栃）八木２号ソロ



群馬、12安打で逃げ切り（福島２敗 開成山 802人）

群馬ダイヤモンドペガサス ７ ＝ ２００｜００３｜２００

福島ホープス ４ ＝ １０１｜０００｜２００

勝利投手 伊藤（８勝３敗）

敗戦投手 間曽（６勝５敗）

セーブ コレア（２勝２敗２Ｓ）



４回、連続四球から勝ち越し打（福井１敗 フェニスタ 304人）

信濃グランセローズ ６ ＝ ０２０｜３００｜１００

福井ミラクルエレファンツ ３ ＝ ２００｜０００｜１００

勝利投手 高井（６勝１敗）

敗戦投手 岩本（３勝５敗）

セーブ 山崎（１敗10Ｓ）



7月 1日（土）

◇後期

先発中村、17安打援護を受け快投（福島１敗 開成山 889人）

栃木ゴールデンブレーブス ５ ＝ ００１｜２１０｜００１

福島ホープス １ ＝ ０００｜０００｜０００

勝利投手 中村（２勝３敗）

敗戦投手 笠原（２勝６敗）



雨天中止



武蔵ヒートベアーズ － 滋賀ユナイテッドBC（越谷）

新潟アルビレックスBC － 群馬ダイヤモンドペガサス（悠久山）

信濃グランセローズ － 富山GRNサンダーバーズ（松本）

石川ミリオンスターズ － 福井ミラクルエレファンツ（石川県立）