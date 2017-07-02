６月30日（金）

 

◇後期
　先発ホーキン、散発７安打に抑える好投（栃木１勝　栃木県営　186人）
滋賀ユナイテッドBC　１　＝　０００｜０００｜０１０
栃木ゴールデンブレーブス　５　＝　１１０｜００２｜１０×
勝利投手　ホーキン（３勝４敗１Ｓ）
敗戦投手　高橋（１敗）
本塁打　（栃）八木２号ソロ


　群馬、12安打で逃げ切り（福島２敗　開成山　802人）
群馬ダイヤモンドペガサス　７　＝　２００｜００３｜２００
福島ホープス　４　＝　１０１｜０００｜２００
勝利投手　伊藤（８勝３敗）
敗戦投手　間曽（６勝５敗）
セーブ　コレア（２勝２敗２Ｓ）


　４回、連続四球から勝ち越し打（福井１敗　フェニスタ　304人）
信濃グランセローズ　６　＝　０２０｜３００｜１００
福井ミラクルエレファンツ　３　＝　２００｜０００｜１００
勝利投手　高井（６勝１敗）
敗戦投手　岩本（３勝５敗）
セーブ　山崎（１敗10Ｓ）


7月 1日（土）

 

◇後期

　先発中村、17安打援護を受け快投（福島１敗　開成山　889人）
栃木ゴールデンブレーブス　 ５　＝　００１｜２１０｜００１
福島ホープス　１　＝　０００｜０００｜０００
勝利投手　中村（２勝３敗）
敗戦投手　笠原（２勝６敗）


雨天中止


武蔵ヒートベアーズ　 －　滋賀ユナイテッドBC（越谷）
新潟アルビレックスBC　－　群馬ダイヤモンドペガサス（悠久山）
信濃グランセローズ　－　富山GRNサンダーバーズ（松本）
石川ミリオンスターズ　－　福井ミラクルエレファンツ（石川県立）