７月14日（金）

 

◇後期
　トルス、１四球で完封（武蔵１敗　フラワー　133人）
新潟アルビレックスBC　１　＝　０００｜０００｜００１
武蔵ヒートベアーズ　０　＝　０００｜０００｜０００
勝利投手　トルス（７勝２敗）
敗戦投手　永田（２敗10Ｓ）


　武田、サヨナラのピンチ二死満塁を凌ぐ好救援（信濃１勝１敗　長野県営　259人）
福井ミラクルエレファンツ　５　＝　０００｜２００｜０００｜０３
信濃グランセローズ　３　＝　０００｜０００｜１０１｜０１（延長11回）
勝利投手　藤岡（２勝７Ｓ）
敗戦投手　浅見（３勝２敗）
セーブ　武田（１勝１敗１Ｓ）
本塁打　（福）平田１号２ラン
　　　　（信）大平５号ソロ、柴田５号ソロ


７月15日（土）

 

◇後期
　22安打、余裕の大勝（群馬３勝　桐生　512人）
栃木ゴールデンブレーブス　０　＝　０００｜０００｜０００
群馬ダイヤモンドペガサス　19　＝　６３１｜４１０｜４０×
勝利投手　伊藤（10勝３敗）
敗戦投手　ホーキン（３勝６敗１Ｓ）
本塁打　（群）井野口７号ソロ、久保田４号ソロ、カラバイヨ17号２ラン


　３番・前本、４安打！（滋賀１勝　守山市民　301人）
石川ミリオンスターズ　２　＝　０００｜０１０｜１００
滋賀ユナイテッドBC　９　＝　０１０｜０４２｜１１×
勝利投手　ロレンゾ（１勝）
敗戦投手　石川（４敗）


　５投手継投で逃げ切り（富山２勝　城光寺　378人）
信濃グランセローズ　２　＝　００２｜０００｜０００
富山GRNサンダーバーズ　４　＝　４００｜０００｜００×
勝利投手　小柳（６勝２敗）
敗戦投手　仲野（１敗１Ｓ）
セーブ　シレット（１勝13Ｓ）
本塁打　（信）永富１号ソロ
　　　　（富）長江６号２ラン


　中西、６回1/3、無四球好投（武蔵２敗　フラワー　187人）
新潟アルビレックスBC　６　＝　００１｜００２｜３００
武蔵ヒートベアーズ　３　＝　０１０｜０００｜２００
勝利投手　中西（５勝６敗）
敗戦投手　小沼（２勝４敗）
セーブ　渡邊雄（１勝１敗８Ｓ）


　８回、打者７人３安打で同点（福井１分　フェニックス　5355人）
巨人　６　＝　０１０｜２００｜３００
福井ミラクルエレファンツ　６　＝　０００｜０３０｜０３０
本塁打　（巨）青山ソロ、坂口ソロ