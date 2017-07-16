７月14日（金）
◇後期
トルス、１四球で完封（武蔵１敗 フラワー 133人）
新潟アルビレックスBC １ ＝ ０００｜０００｜００１
武蔵ヒートベアーズ ０ ＝ ０００｜０００｜０００
勝利投手 トルス（７勝２敗）
敗戦投手 永田（２敗10Ｓ）
武田、サヨナラのピンチ二死満塁を凌ぐ好救援（信濃１勝１敗 長野県営 259人）
福井ミラクルエレファンツ ５ ＝ ０００｜２００｜０００｜０３
信濃グランセローズ ３ ＝ ０００｜０００｜１０１｜０１（延長11回）
勝利投手 藤岡（２勝７Ｓ）
敗戦投手 浅見（３勝２敗）
セーブ 武田（１勝１敗１Ｓ）
本塁打 （福）平田１号２ラン
（信）大平５号ソロ、柴田５号ソロ
７月15日（土）
◇後期
22安打、余裕の大勝（群馬３勝 桐生 512人）
栃木ゴールデンブレーブス ０ ＝ ０００｜０００｜０００
群馬ダイヤモンドペガサス 19 ＝ ６３１｜４１０｜４０×
勝利投手 伊藤（10勝３敗）
敗戦投手 ホーキン（３勝６敗１Ｓ）
本塁打 （群）井野口７号ソロ、久保田４号ソロ、カラバイヨ17号２ラン
３番・前本、４安打！（滋賀１勝 守山市民 301人）
石川ミリオンスターズ ２ ＝ ０００｜０１０｜１００
滋賀ユナイテッドBC ９ ＝ ０１０｜０４２｜１１×
勝利投手 ロレンゾ（１勝）
敗戦投手 石川（４敗）
５投手継投で逃げ切り（富山２勝 城光寺 378人）
信濃グランセローズ ２ ＝ ００２｜０００｜０００
富山GRNサンダーバーズ ４ ＝ ４００｜０００｜００×
勝利投手 小柳（６勝２敗）
敗戦投手 仲野（１敗１Ｓ）
セーブ シレット（１勝13Ｓ）
本塁打 （信）永富１号ソロ
（富）長江６号２ラン
中西、６回1/3、無四球好投（武蔵２敗 フラワー 187人）
新潟アルビレックスBC ６ ＝ ００１｜００２｜３００
武蔵ヒートベアーズ ３ ＝ ０１０｜０００｜２００
勝利投手 中西（５勝６敗）
敗戦投手 小沼（２勝４敗）
セーブ 渡邊雄（１勝１敗８Ｓ）
８回、打者７人３安打で同点（福井１分 フェニックス 5355人）
巨人 ６ ＝ ０１０｜２００｜３００
福井ミラクルエレファンツ ６ ＝ ０００｜０３０｜０３０
本塁打 （巨）青山ソロ、坂口ソロ