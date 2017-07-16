７月14日（金）

◇後期

トルス、１四球で完封（武蔵１敗 フラワー 133人）

新潟アルビレックスBC １ ＝ ０００｜０００｜００１

武蔵ヒートベアーズ ０ ＝ ０００｜０００｜０００

勝利投手 トルス（７勝２敗）

敗戦投手 永田（２敗10Ｓ）



武田、サヨナラのピンチ二死満塁を凌ぐ好救援（信濃１勝１敗 長野県営 259人）

福井ミラクルエレファンツ ５ ＝ ０００｜２００｜０００｜０３

信濃グランセローズ ３ ＝ ０００｜０００｜１０１｜０１（延長11回）

勝利投手 藤岡（２勝７Ｓ）

敗戦投手 浅見（３勝２敗）

セーブ 武田（１勝１敗１Ｓ）

本塁打 （福）平田１号２ラン

（信）大平５号ソロ、柴田５号ソロ



７月15日（土）

◇後期

22安打、余裕の大勝（群馬３勝 桐生 512人）

栃木ゴールデンブレーブス ０ ＝ ０００｜０００｜０００

群馬ダイヤモンドペガサス 19 ＝ ６３１｜４１０｜４０×

勝利投手 伊藤（10勝３敗）

敗戦投手 ホーキン（３勝６敗１Ｓ）

本塁打 （群）井野口７号ソロ、久保田４号ソロ、カラバイヨ17号２ラン



３番・前本、４安打！（滋賀１勝 守山市民 301人）

石川ミリオンスターズ ２ ＝ ０００｜０１０｜１００

滋賀ユナイテッドBC ９ ＝ ０１０｜０４２｜１１×

勝利投手 ロレンゾ（１勝）

敗戦投手 石川（４敗）



５投手継投で逃げ切り（富山２勝 城光寺 378人）

信濃グランセローズ ２ ＝ ００２｜０００｜０００

富山GRNサンダーバーズ ４ ＝ ４００｜０００｜００×

勝利投手 小柳（６勝２敗）

敗戦投手 仲野（１敗１Ｓ）

セーブ シレット（１勝13Ｓ）

本塁打 （信）永富１号ソロ

（富）長江６号２ラン



中西、６回1/3、無四球好投（武蔵２敗 フラワー 187人）

新潟アルビレックスBC ６ ＝ ００１｜００２｜３００

武蔵ヒートベアーズ ３ ＝ ０１０｜０００｜２００

勝利投手 中西（５勝６敗）

敗戦投手 小沼（２勝４敗）

セーブ 渡邊雄（１勝１敗８Ｓ）



８回、打者７人３安打で同点（福井１分 フェニックス 5355人）

巨人 ６ ＝ ０１０｜２００｜３００

福井ミラクルエレファンツ ６ ＝ ０００｜０３０｜０３０

本塁打 （巨）青山ソロ、坂口ソロ