７月28日（金）

◇後期

岸本、サヨナラツーベース！（福島１勝２敗 牡丹台 235人）

栃木ゴールデンブレーブス ２ ＝ ００２｜０００｜０００

福島ホープス ３ ＝ ２００｜０００｜００１x

勝利投手 加藤（３勝４Ｓ）

敗戦投手 橋詰（１勝３敗６Ｓ）

本塁打 （福）ボウカー16号２ラン



新潟、12安打で圧勝（滋賀１敗 湖東 167人）

新潟アルビレックスBC ９ ＝ ４０１｜２００｜１０１

滋賀ユナイテッドBC ４ ＝ ２１１｜０００｜０００

勝利投手 チェンバース（２勝２敗）

敗戦投手 飛田（３勝６敗）

本塁打 （新）宮沢１号ソロ、知野１号ソロ

（滋）西野２号ソロ



先発・伊藤、８回１失点（武蔵１敗 熊谷 513人）

群馬ダイヤモンドペガサス ６ ＝ １２０｜０１２｜０００

武蔵ヒートベアーズ ２ ＝ ０００｜０１０｜００１

勝利投手 伊藤（11勝４敗）

敗戦投手 小沼（２勝５敗）

本塁打 （群）富田２号ソロ



元群馬の仲野、８回粘投で移籍初勝利（信濃５勝２敗 諏訪湖 510人）

石川ミリオンスターズ ５ ＝ ０１０｜０１１｜０１１

信濃グランセローズ 12 ＝ ００１｜５００｜１５×

勝利投手 仲野（１勝１敗１Ｓ）

敗戦投手 森野（１勝４敗）

本塁打 （石）桒原８号ソロ、アセンシオ８号ソロ



岩本、９奪三振、散発４安打の快投（富山１勝２敗 高岡西部 431人）

福井ミラクルエレファンツ ２ ＝ ０００｜００１｜１００

富山GRNサンダーバーズ １ ＝ １００｜０００｜０００

勝利投手 岩本（４勝６敗）

敗戦投手 セレスティノ（１勝１敗）

セーブ 藤岡（２勝９Ｓ）



７月29日（土）

◇後期

途中出場の八木、９回同点HR（栃木２勝１敗１分 清原 436人）

福島ホープス ３ ＝ ２１０｜０００｜０００

栃木ゴールデンブレーブス ３ ＝ ０００｜０００｜０１２

本塁打 （栃）八木４号２ラン



信濃、10安打快勝（信濃３勝 諏訪湖 307人）

滋賀ユナイテッドBC ３ ＝ ０００｜２００｜０１０

信濃グランセローズ 11 ＝ ００８｜０００｜２１×

勝利投手 樫尾（９勝３敗）

敗戦投手 平尾（２勝４敗５Ｓ）

本塁打 （滋）田中３号２ラン



福井、先発・角屋、危険球退場が誤算（武蔵１勝 熊谷 194人）

福井ミラクルエレファンツ ３ ＝ ０００｜０３

武蔵ヒートベアーズ ７ ＝ ００５｜２×（降雨コールド）

勝利投手 戸谷（４勝５敗）

敗戦投手 角屋（２勝３敗１Ｓ）

本塁打 （福）荒道３号３ラン



◇雨天中止

群馬ダイヤモンドペガサス － 東北楽天（敷島）