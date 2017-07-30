７月28日（金）

 

◇後期
　岸本、サヨナラツーベース！（福島１勝２敗　牡丹台　235人）
栃木ゴールデンブレーブス　２　＝　００２｜０００｜０００
福島ホープス　３　＝　２００｜０００｜００１x
勝利投手　加藤（３勝４Ｓ）
敗戦投手　橋詰（１勝３敗６Ｓ）
本塁打　（福）ボウカー16号２ラン


　新潟、12安打で圧勝（滋賀１敗　湖東　167人）
新潟アルビレックスBC　９　＝　４０１｜２００｜１０１
滋賀ユナイテッドBC　４　＝　２１１｜０００｜０００
勝利投手　チェンバース（２勝２敗）
敗戦投手　飛田（３勝６敗）
本塁打　（新）宮沢１号ソロ、知野１号ソロ
　　　　（滋）西野２号ソロ


　先発・伊藤、８回１失点（武蔵１敗　熊谷　513人）
群馬ダイヤモンドペガサス　６　＝　１２０｜０１２｜０００
武蔵ヒートベアーズ　２　＝　０００｜０１０｜００１
勝利投手　伊藤（11勝４敗）
敗戦投手　小沼（２勝５敗）
本塁打　（群）富田２号ソロ


　元群馬の仲野、８回粘投で移籍初勝利（信濃５勝２敗　諏訪湖　510人）
石川ミリオンスターズ　５　＝　０１０｜０１１｜０１１
信濃グランセローズ　12　＝　００１｜５００｜１５×
勝利投手　仲野（１勝１敗１Ｓ）
敗戦投手　森野（１勝４敗）
本塁打　（石）桒原８号ソロ、アセンシオ８号ソロ


　岩本、９奪三振、散発４安打の快投（富山１勝２敗　高岡西部　431人）
福井ミラクルエレファンツ　２　＝　０００｜００１｜１００
富山GRNサンダーバーズ　１　＝　１００｜０００｜０００
勝利投手　岩本（４勝６敗）
敗戦投手　セレスティノ（１勝１敗）
セーブ　藤岡（２勝９Ｓ）


７月29日（土）
◇後期

　途中出場の八木、９回同点HR（栃木２勝１敗１分　清原　436人）
福島ホープス　３　＝　２１０｜０００｜０００
栃木ゴールデンブレーブス　３　＝　０００｜０００｜０１２
本塁打　（栃）八木４号２ラン


　信濃、10安打快勝（信濃３勝　諏訪湖　307人）
滋賀ユナイテッドBC　３　＝　０００｜２００｜０１０
信濃グランセローズ　11　＝　００８｜０００｜２１×
勝利投手　樫尾（９勝３敗）
敗戦投手　平尾（２勝４敗５Ｓ）
本塁打　（滋）田中３号２ラン


　福井、先発・角屋、危険球退場が誤算（武蔵１勝　熊谷　194人）
福井ミラクルエレファンツ　３　＝　０００｜０３
武蔵ヒートベアーズ　７　＝　００５｜２×（降雨コールド）
勝利投手　戸谷（４勝５敗）
敗戦投手　角屋（２勝３敗１Ｓ）
本塁打　（福）荒道３号３ラン


◇雨天中止
群馬ダイヤモンドペガサス　－　東北楽天（敷島）