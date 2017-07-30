７月28日（金）
◇後期
岸本、サヨナラツーベース！（福島１勝２敗 牡丹台 235人）
栃木ゴールデンブレーブス ２ ＝ ００２｜０００｜０００
福島ホープス ３ ＝ ２００｜０００｜００１x
勝利投手 加藤（３勝４Ｓ）
敗戦投手 橋詰（１勝３敗６Ｓ）
本塁打 （福）ボウカー16号２ラン
新潟、12安打で圧勝（滋賀１敗 湖東 167人）
新潟アルビレックスBC ９ ＝ ４０１｜２００｜１０１
滋賀ユナイテッドBC ４ ＝ ２１１｜０００｜０００
勝利投手 チェンバース（２勝２敗）
敗戦投手 飛田（３勝６敗）
本塁打 （新）宮沢１号ソロ、知野１号ソロ
（滋）西野２号ソロ
先発・伊藤、８回１失点（武蔵１敗 熊谷 513人）
群馬ダイヤモンドペガサス ６ ＝ １２０｜０１２｜０００
武蔵ヒートベアーズ ２ ＝ ０００｜０１０｜００１
勝利投手 伊藤（11勝４敗）
敗戦投手 小沼（２勝５敗）
本塁打 （群）富田２号ソロ
元群馬の仲野、８回粘投で移籍初勝利（信濃５勝２敗 諏訪湖 510人）
石川ミリオンスターズ ５ ＝ ０１０｜０１１｜０１１
信濃グランセローズ 12 ＝ ００１｜５００｜１５×
勝利投手 仲野（１勝１敗１Ｓ）
敗戦投手 森野（１勝４敗）
本塁打 （石）桒原８号ソロ、アセンシオ８号ソロ
岩本、９奪三振、散発４安打の快投（富山１勝２敗 高岡西部 431人）
福井ミラクルエレファンツ ２ ＝ ０００｜００１｜１００
富山GRNサンダーバーズ １ ＝ １００｜０００｜０００
勝利投手 岩本（４勝６敗）
敗戦投手 セレスティノ（１勝１敗）
セーブ 藤岡（２勝９Ｓ）
７月29日（土）
◇後期
途中出場の八木、９回同点HR（栃木２勝１敗１分 清原 436人）
福島ホープス ３ ＝ ２１０｜０００｜０００
栃木ゴールデンブレーブス ３ ＝ ０００｜０００｜０１２
本塁打 （栃）八木４号２ラン
信濃、10安打快勝（信濃３勝 諏訪湖 307人）
滋賀ユナイテッドBC ３ ＝ ０００｜２００｜０１０
信濃グランセローズ 11 ＝ ００８｜０００｜２１×
勝利投手 樫尾（９勝３敗）
敗戦投手 平尾（２勝４敗５Ｓ）
本塁打 （滋）田中３号２ラン
福井、先発・角屋、危険球退場が誤算（武蔵１勝 熊谷 194人）
福井ミラクルエレファンツ ３ ＝ ０００｜０３
武蔵ヒートベアーズ ７ ＝ ００５｜２×（降雨コールド）
勝利投手 戸谷（４勝５敗）
敗戦投手 角屋（２勝３敗１Ｓ）
本塁打 （福）荒道３号３ラン
◇雨天中止
群馬ダイヤモンドペガサス － 東北楽天（敷島）