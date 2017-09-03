９月１日（金）
◇後期


　10安打、逆転勝ちでＶ決定！（群馬１勝　城南　753人）
巨人　11　＝　０００｜０２４｜００５
群馬ダイヤモンドペガサス　12　＝　３１０｜００１｜６１×
勝利投手　荻野（４勝２敗）
敗戦投手　高井
本塁打　（巨）和田２ラン、坂口２ラン、松崎２ラン、加藤３ラン
　　　　（群）井野口14号２ラン、カラバイヨ31号ソロ、32号ソロ、速水７号ソロ


　５投手継投で逃げ切り（新潟１敗　悠久山　340人）
富山GRNサンダーバーズ　９　＝　０２１｜３３０｜０００
新潟アルビレックスBC　４　＝　１００｜０３０｜０００
勝利投手　石野（２勝）
敗戦投手　知念（２勝２敗）


９月２日（土）
◇後期

 

　信濃、先発全員安打でＶ決定（信濃６勝２敗　小諸　1158人）
福井ミラクルエレファンツ　０　＝　０００｜０００｜０００
信濃グランセローズ　９　＝　００１｜４２２｜００×
勝利投手　樫尾（13勝４敗）
敗戦投手　武田（２勝５敗１Ｓ）

 

　群馬、大敗も９安打と意地見せる（群馬１勝１敗　伊勢崎　1742人）
巨人　16　＝　０２１｜０３２｜０６２
群馬ダイヤモンドペガサス　１　＝　１００｜０００｜０００
勝利投手　興那原
敗戦投手　トーレス（９勝１敗５Ｓ）
本塁打　（巨）和田ソロ、加藤満塁


　救援踏ん張り、両軍譲らず（栃木２勝４敗　栃木県営　806人）
新潟アルビレックスBC　１　＝　０００｜０００｜１００｜００
栃木ゴールデンブレーブス　１　＝　１００｜０００｜０００｜００（延長11回）
本塁打　（栃）板倉１号ソロ


　８回、痛恨暴投で勝ち越し許す（武蔵１勝５敗　フラワー　637人）
福島ホープス　５　＝　０００｜１０１｜０２１
武蔵ヒートベアーズ　３　＝　０００｜２００｜０１０
勝利投手　モーラ（１勝１敗２Ｓ）
敗戦投手　村田（４勝９敗）
セーブ　加藤（３勝１敗５Ｓ）
本塁打　（福）岡下７号ソロ、８号ソロ、西井６号ソロ


　富山、14安打で圧勝（石川２勝４敗　金沢市民　1588人）
富山GRNサンダーバーズ　10　＝　２２４｜０１１｜０００
石川ミリオンスターズ　５　＝　１３０｜０００｜１００
勝利投手　ラミレス（２勝）
敗戦投手　上條（１勝３敗）
本塁打　（富）ペゲロ16号３ラン


＜順位表 FUTURE-East＞
　　　　　 　勝　　　負　　　分　　勝率　　差　　残
1.　群馬　　　21　　　８　　　３　　.724　　優勝　 ４
2.　福島　　　14　　　12　　　５　　.538　　5.5　　５
3.　新潟　　　13　　　13　　　７　　.500　　1.0　　３
4.　栃木　　　11　　　17　　　４　　.393　　3.0　　４
5.　武蔵　　　12　　　21　　　０　　.364　　1.5　　３


＜順位表 ADVANCE-West＞
　　　　　 　勝　　　負　　　分　　勝率　　差　　残
1.　信濃　　　25　　　10　　　０　　.714　　優勝　 １
2.　富山　　　18　　　11　　　２　　.621　　4.0　　５
3.　石川　　　12　　　17　　　１　　.414　　6.0　　６
4.　福井　　　12　　　19　　　２　　.387　　1.0　　３
5.　滋賀　　　11　　　21　　　１　　.344　　1.5　　３