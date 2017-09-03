９月１日（金）
◇後期
10安打、逆転勝ちでＶ決定！（群馬１勝 城南 753人）
巨人 11 ＝ ０００｜０２４｜００５
群馬ダイヤモンドペガサス 12 ＝ ３１０｜００１｜６１×
勝利投手 荻野（４勝２敗）
敗戦投手 高井
本塁打 （巨）和田２ラン、坂口２ラン、松崎２ラン、加藤３ラン
（群）井野口14号２ラン、カラバイヨ31号ソロ、32号ソロ、速水７号ソロ
５投手継投で逃げ切り（新潟１敗 悠久山 340人）
富山GRNサンダーバーズ ９ ＝ ０２１｜３３０｜０００
新潟アルビレックスBC ４ ＝ １００｜０３０｜０００
勝利投手 石野（２勝）
敗戦投手 知念（２勝２敗）
９月２日（土）
◇後期
信濃、先発全員安打でＶ決定（信濃６勝２敗 小諸 1158人）
福井ミラクルエレファンツ ０ ＝ ０００｜０００｜０００
信濃グランセローズ ９ ＝ ００１｜４２２｜００×
勝利投手 樫尾（13勝４敗）
敗戦投手 武田（２勝５敗１Ｓ）
群馬、大敗も９安打と意地見せる（群馬１勝１敗 伊勢崎 1742人）
巨人 16 ＝ ０２１｜０３２｜０６２
群馬ダイヤモンドペガサス １ ＝ １００｜０００｜０００
勝利投手 興那原
敗戦投手 トーレス（９勝１敗５Ｓ）
本塁打 （巨）和田ソロ、加藤満塁
救援踏ん張り、両軍譲らず（栃木２勝４敗 栃木県営 806人）
新潟アルビレックスBC １ ＝ ０００｜０００｜１００｜００
栃木ゴールデンブレーブス １ ＝ １００｜０００｜０００｜００（延長11回）
本塁打 （栃）板倉１号ソロ
８回、痛恨暴投で勝ち越し許す（武蔵１勝５敗 フラワー 637人）
福島ホープス ５ ＝ ０００｜１０１｜０２１
武蔵ヒートベアーズ ３ ＝ ０００｜２００｜０１０
勝利投手 モーラ（１勝１敗２Ｓ）
敗戦投手 村田（４勝９敗）
セーブ 加藤（３勝１敗５Ｓ）
本塁打 （福）岡下７号ソロ、８号ソロ、西井６号ソロ
富山、14安打で圧勝（石川２勝４敗 金沢市民 1588人）
富山GRNサンダーバーズ 10 ＝ ２２４｜０１１｜０００
石川ミリオンスターズ ５ ＝ １３０｜０００｜１００
勝利投手 ラミレス（２勝）
敗戦投手 上條（１勝３敗）
本塁打 （富）ペゲロ16号３ラン
＜順位表 FUTURE-East＞
勝 負 分 勝率 差 残
1. 群馬 21 ８ ３ .724 優勝 ４
2. 福島 14 12 ５ .538 5.5 ５
3. 新潟 13 13 ７ .500 1.0 ３
4. 栃木 11 17 ４ .393 3.0 ４
5. 武蔵 12 21 ０ .364 1.5 ３
＜順位表 ADVANCE-West＞
勝 負 分 勝率 差 残
1. 信濃 25 10 ０ .714 優勝 １
2. 富山 18 11 ２ .621 4.0 ５
3. 石川 12 17 １ .414 6.0 ６
4. 福井 12 19 ２ .387 1.0 ３
5. 滋賀 11 21 １ .344 1.5 ３