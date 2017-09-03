９月１日（金）

◇後期



10安打、逆転勝ちでＶ決定！（群馬１勝 城南 753人）

巨人 11 ＝ ０００｜０２４｜００５

群馬ダイヤモンドペガサス 12 ＝ ３１０｜００１｜６１×

勝利投手 荻野（４勝２敗）

敗戦投手 高井

本塁打 （巨）和田２ラン、坂口２ラン、松崎２ラン、加藤３ラン

（群）井野口14号２ラン、カラバイヨ31号ソロ、32号ソロ、速水７号ソロ



５投手継投で逃げ切り（新潟１敗 悠久山 340人）

富山GRNサンダーバーズ ９ ＝ ０２１｜３３０｜０００

新潟アルビレックスBC ４ ＝ １００｜０３０｜０００

勝利投手 石野（２勝）

敗戦投手 知念（２勝２敗）



９月２日（土）

◇後期

信濃、先発全員安打でＶ決定（信濃６勝２敗 小諸 1158人）

福井ミラクルエレファンツ ０ ＝ ０００｜０００｜０００

信濃グランセローズ ９ ＝ ００１｜４２２｜００×

勝利投手 樫尾（13勝４敗）

敗戦投手 武田（２勝５敗１Ｓ）

群馬、大敗も９安打と意地見せる（群馬１勝１敗 伊勢崎 1742人）

巨人 16 ＝ ０２１｜０３２｜０６２

群馬ダイヤモンドペガサス １ ＝ １００｜０００｜０００

勝利投手 興那原

敗戦投手 トーレス（９勝１敗５Ｓ）

本塁打 （巨）和田ソロ、加藤満塁



救援踏ん張り、両軍譲らず（栃木２勝４敗 栃木県営 806人）

新潟アルビレックスBC １ ＝ ０００｜０００｜１００｜００

栃木ゴールデンブレーブス １ ＝ １００｜０００｜０００｜００（延長11回）

本塁打 （栃）板倉１号ソロ



８回、痛恨暴投で勝ち越し許す（武蔵１勝５敗 フラワー 637人）

福島ホープス ５ ＝ ０００｜１０１｜０２１

武蔵ヒートベアーズ ３ ＝ ０００｜２００｜０１０

勝利投手 モーラ（１勝１敗２Ｓ）

敗戦投手 村田（４勝９敗）

セーブ 加藤（３勝１敗５Ｓ）

本塁打 （福）岡下７号ソロ、８号ソロ、西井６号ソロ



富山、14安打で圧勝（石川２勝４敗 金沢市民 1588人）

富山GRNサンダーバーズ 10 ＝ ２２４｜０１１｜０００

石川ミリオンスターズ ５ ＝ １３０｜０００｜１００

勝利投手 ラミレス（２勝）

敗戦投手 上條（１勝３敗）

本塁打 （富）ペゲロ16号３ラン



＜順位表 FUTURE-East＞

勝 負 分 勝率 差 残

1. 群馬 21 ８ ３ .724 優勝 ４

2. 福島 14 12 ５ .538 5.5 ５

3. 新潟 13 13 ７ .500 1.0 ３

4. 栃木 11 17 ４ .393 3.0 ４

5. 武蔵 12 21 ０ .364 1.5 ３



＜順位表 ADVANCE-West＞

勝 負 分 勝率 差 残

1. 信濃 25 10 ０ .714 優勝 １

2. 富山 18 11 ２ .621 4.0 ５

3. 石川 12 17 １ .414 6.0 ６

4. 福井 12 19 ２ .387 1.0 ３

5. 滋賀 11 21 １ .344 1.5 ３