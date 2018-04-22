４月20日（金）

◇前期

福島、９安打で逆転勝ち（福島１勝 南部 247人）

巨人 ３ ＝ ０２０｜０１０｜０００

福島ホープス ５ ＝ ２００｜０２０｜０１×

勝利投手 高橋元（３勝）

敗戦投手 メルセデス（１敗）

セーブ ビスカヤ（２Ｓ）

本塁打 （福）ボウカー１号２ラン

武蔵、７回２死から連打で逆転（武蔵２勝１敗 上尾 382人）

栃木ゴールデンブレーブス ２ ＝ １１０｜０００｜０００

武蔵ヒートベアーズ ３ ＝ ０００｜０００｜３０×

勝利投手 村田（１勝２敗）

敗戦投手 ウーゴ（１勝１敗）

セーブ 戸谷（２Ｓ）

本塁打

４月21日（土）

◇前期

抑えのピスカヤ、最終回痛恨被弾（巨人１敗１分 南部 712人）

福島ホープス ６ ＝ ０４０｜０２０｜０００

巨人 ６ ＝ １２０｜１００｜００２

本塁打 （巨）柳澤２ラン

福井、14安打で大勝（石川１敗 加賀 431人）

福井ミラクルエレファンツ ８ ＝ ４１２｜０００｜０１０

石川ミリオンスターズ ３ ＝ ０００｜０２１｜０００

勝利投手 濱田（２勝）

敗戦投手 森野（１敗）

本塁打 （福）荒道１号２ラン・２号ソロ

富山・８回裏、打者一巡で逆転（富山１勝 城光寺 446人）

信濃グランセローズ ２ ＝ １００｜０１０｜０００

富山GRNサンダーバーズ ５ ＝ １００｜０００｜０４×

勝利投手 菅谷（１勝）

敗戦投手 北方（１敗）

セーブ ヒース（４Ｓ）

８番・李、２死からサヨナラ打（群馬２勝２敗 伊勢崎 307人）

新潟アルビレックスBC １ ＝ ０００｜０００｜０１０

群馬ダイヤモンドペガサス ２ ＝ ０００｜０００｜００２x

勝利投手 センテノ（２勝）

敗戦投手 大竹（２敗）

栃木、最終回４四球ひやりも辛勝（栃木２勝２敗 小山 1008人）

武蔵ヒートベアーズ ４ ＝ １００｜０００｜００３

栃木ゴールデンブレーブス ５ ＝ ２００｜１１０｜１０×

勝利投手 小林（１勝１敗）

敗戦投手 中島（１敗）

本塁打 （栃）八木４号ソロ