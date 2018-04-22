４月20日（金）
◇前期

 

　福島、９安打で逆転勝ち（福島１勝　南部　247人）
巨人　３　＝　０２０｜０１０｜０００
福島ホープス　５　＝　２００｜０２０｜０１×
勝利投手　高橋元（３勝）
敗戦投手　メルセデス（１敗）
セーブ　ビスカヤ（２Ｓ）
本塁打　（福）ボウカー１号２ラン

 

　武蔵、７回２死から連打で逆転（武蔵２勝１敗　上尾　382人）
栃木ゴールデンブレーブス　２　＝　１１０｜０００｜０００
武蔵ヒートベアーズ　３　＝　０００｜０００｜３０×
勝利投手　村田（１勝２敗）
敗戦投手　ウーゴ（１勝１敗）
セーブ　戸谷（２Ｓ）
本塁打

 

４月21日（土）
◇前期

 

　抑えのピスカヤ、最終回痛恨被弾（巨人１敗１分　南部　712人）
福島ホープス　６　＝　０４０｜０２０｜０００
巨人　６　＝　１２０｜１００｜００２
本塁打　（巨）柳澤２ラン

 

　福井、14安打で大勝（石川１敗　加賀　431人）
福井ミラクルエレファンツ　８　＝　４１２｜０００｜０１０
石川ミリオンスターズ　３　＝　０００｜０２１｜０００
勝利投手　濱田（２勝）
敗戦投手　森野（１敗）
本塁打　（福）荒道１号２ラン・２号ソロ

 

　富山・８回裏、打者一巡で逆転（富山１勝　城光寺　446人）
信濃グランセローズ　２　＝　１００｜０１０｜０００
富山GRNサンダーバーズ　５　＝　１００｜０００｜０４×
勝利投手　菅谷（１勝）
敗戦投手　北方（１敗）
セーブ　ヒース（４Ｓ）

 

　８番・李、２死からサヨナラ打（群馬２勝２敗　伊勢崎　307人）
新潟アルビレックスBC　１　＝　０００｜０００｜０１０
群馬ダイヤモンドペガサス　２　＝　０００｜０００｜００２x
勝利投手　センテノ（２勝）
敗戦投手　大竹（２敗）

 

　栃木、最終回４四球ひやりも辛勝（栃木２勝２敗　小山　1008人）
武蔵ヒートベアーズ　４　＝　１００｜０００｜００３
栃木ゴールデンブレーブス　５　＝　２００｜１１０｜１０×
勝利投手　小林（１勝１敗）
敗戦投手　中島（１敗）
本塁打　（栃）八木４号ソロ