４月20日（金）
◇前期
福島、９安打で逆転勝ち（福島１勝 南部 247人）
巨人 ３ ＝ ０２０｜０１０｜０００
福島ホープス ５ ＝ ２００｜０２０｜０１×
勝利投手 高橋元（３勝）
敗戦投手 メルセデス（１敗）
セーブ ビスカヤ（２Ｓ）
本塁打 （福）ボウカー１号２ラン
武蔵、７回２死から連打で逆転（武蔵２勝１敗 上尾 382人）
栃木ゴールデンブレーブス ２ ＝ １１０｜０００｜０００
武蔵ヒートベアーズ ３ ＝ ０００｜０００｜３０×
勝利投手 村田（１勝２敗）
敗戦投手 ウーゴ（１勝１敗）
セーブ 戸谷（２Ｓ）
本塁打
４月21日（土）
◇前期
抑えのピスカヤ、最終回痛恨被弾（巨人１敗１分 南部 712人）
福島ホープス ６ ＝ ０４０｜０２０｜０００
巨人 ６ ＝ １２０｜１００｜００２
本塁打 （巨）柳澤２ラン
福井、14安打で大勝（石川１敗 加賀 431人）
福井ミラクルエレファンツ ８ ＝ ４１２｜０００｜０１０
石川ミリオンスターズ ３ ＝ ０００｜０２１｜０００
勝利投手 濱田（２勝）
敗戦投手 森野（１敗）
本塁打 （福）荒道１号２ラン・２号ソロ
富山・８回裏、打者一巡で逆転（富山１勝 城光寺 446人）
信濃グランセローズ ２ ＝ １００｜０１０｜０００
富山GRNサンダーバーズ ５ ＝ １００｜０００｜０４×
勝利投手 菅谷（１勝）
敗戦投手 北方（１敗）
セーブ ヒース（４Ｓ）
８番・李、２死からサヨナラ打（群馬２勝２敗 伊勢崎 307人）
新潟アルビレックスBC １ ＝ ０００｜０００｜０１０
群馬ダイヤモンドペガサス ２ ＝ ０００｜０００｜００２x
勝利投手 センテノ（２勝）
敗戦投手 大竹（２敗）
栃木、最終回４四球ひやりも辛勝（栃木２勝２敗 小山 1008人）
武蔵ヒートベアーズ ４ ＝ １００｜０００｜００３
栃木ゴールデンブレーブス ５ ＝ ２００｜１１０｜１０×
勝利投手 小林（１勝１敗）
敗戦投手 中島（１敗）
本塁打 （栃）八木４号ソロ