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三河・比江島、MVP！　～B.LEAGUE AWARD SHOW 2017‐18～

スポーツコミュニケーションズ 2018年5月29日 三河・比江島、MVP！　～B.LEAGUE AWARD SHOW 2017‐18～2018-05-29T23:04:35+00:00 スポーツ全般／ノンジャンル

（写真：スピーチ中に目を潤ませる比江島。この後、涙を堪えることはできなかった）

　29日、男子プロバスケットボールリーグ「B.LEAGUE」の年間表彰式「B.LEAGUE AWARD SHOW2017‐18」が東京・恵比寿ガーデンプレイス・センター広場で開催された。最優秀選手賞（MVP）にはリーグ最高勝率を記録したシーホース三河のエース比江島慎が輝いた。リーグ戦のベスト５には比江島の他、富樫勇樹（千葉ジェッツ）、田中大貴（アルバルク東京）、ニック・ファジーカス（川崎ブレイブサンダース）、金丸晃輔（シーホース三河）が選ばれた。

 

　主な受賞者は次の通り。

 

【リーグ戦最優秀選手賞】

比江島慎（シーホース三河）　初

 

【リーグ戦ベスト５】

富樫勇樹（千葉ジェッツ）　２年連続２度目
田中大貴（アルバルク東京）　２年連続２度目
ニック・ファジーカス（川崎ブレイブサンダース）　２年連続２度目
金丸晃輔（シーホース三河）　２年連続２度目
比江島慎（シーホース三河）　２年連続２度目

 

【ベストディフェンダー賞】

橋本竜馬（シーホース三河）　初

 

【ベスト６thマン賞】

藤井祐真（川崎ブレイブサンダース）　初

 

【新人賞】
馬場雄大（アルバルク東京）

 

【最優秀ヘッドコーチ賞】

ルカ・パヴィチェヴィッチ（アルバルク東京）　初

 

【得点王】

ダバンテ・ガードナー（新潟アルビレックスBB）　28.7点　初

 

【リバウンド王】

ニック・ファジーカス（川崎ブレイブサンダース）　10.9リバウンド　初

 

【ベストフリースロー成功率賞】

金丸晃輔（シーホース三河）　93.2%　２年連続２度目

 

【アシスト王】

宇都直輝（富山グラウジーズ）　7.7アシスト　２年連続２度目

 

【ベスト３ポイント成功率賞】

喜多川修平（琉球ゴールデンキングス）　41.7%　初

 

【スティール王】

マイケル・パーカー（千葉ジェッツ）　1.9スティール

 

【ブロック王】

ハシーム・サビート・マンカ（横浜ビー・コルセアーズ）　2.3ブロック

 

【BREAK THE BORDER賞】

レバンガ北海道

 

【ベストタフショット賞】

ハッサン・マーティン（琉球ゴールデンキングス）　※４月７日の川崎ブレイブサンダース戦（沖縄市体育館）

 

（文・写真／杉浦泰介）

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