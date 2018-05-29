三河・比江島、MVP！　～B.LEAGUE AWARD SHOW 2017‐18～

29日、男子プロバスケットボールリーグ「B.LEAGUE」の年間表彰式「B.LEAGUE AWARD SHOW2017‐18」が東京・恵比寿ガーデンプレイス・センター広場で開催された。最優秀選手賞（MVP）にはリーグ最高勝率を記録したシーホース三河のエース比江島慎が輝いた。リーグ戦のベスト５には比江島の他、富樫勇樹（千葉ジェッツ）、田中大貴（アルバルク東京）、ニック・ファジーカス（川崎ブレイブサンダース）、金丸晃輔（シーホース三河）が選ばれた。