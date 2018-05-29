三河・比江島、MVP！　～B.LEAGUE AWARD SHOW 2017‐18～

主な受賞者は次の通り。
【リーグ戦最優秀選手賞】
比江島慎（シーホース三河） 初
【リーグ戦ベスト５】
富樫勇樹（千葉ジェッツ） ２年連続２度目
田中大貴（アルバルク東京） ２年連続２度目
ニック・ファジーカス（川崎ブレイブサンダース） ２年連続２度目
金丸晃輔（シーホース三河） ２年連続２度目
比江島慎（シーホース三河） ２年連続２度目
【ベストディフェンダー賞】
橋本竜馬（シーホース三河） 初
【ベスト６thマン賞】
藤井祐真（川崎ブレイブサンダース） 初
【新人賞】
馬場雄大（アルバルク東京）
【最優秀ヘッドコーチ賞】
ルカ・パヴィチェヴィッチ（アルバルク東京） 初
【得点王】
ダバンテ・ガードナー（新潟アルビレックスBB） 28.7点 初
【リバウンド王】
ニック・ファジーカス（川崎ブレイブサンダース） 10.9リバウンド 初
【ベストフリースロー成功率賞】
金丸晃輔（シーホース三河） 93.2% ２年連続２度目
【アシスト王】
宇都直輝（富山グラウジーズ） 7.7アシスト ２年連続２度目
【ベスト３ポイント成功率賞】
喜多川修平（琉球ゴールデンキングス） 41.7% 初
【スティール王】
マイケル・パーカー（千葉ジェッツ） 1.9スティール
【ブロック王】
ハシーム・サビート・マンカ（横浜ビー・コルセアーズ） 2.3ブロック
【BREAK THE BORDER賞】
レバンガ北海道
【ベストタフショット賞】
ハッサン・マーティン（琉球ゴールデンキングス） ※４月７日の川崎ブレイブサンダース戦（沖縄市体育館）