今年からザ・ロイヤル ゴルフクラブ（茨城県鉾田市）に会場を移して行われた「～全英への道～ミズノオープン at ザ・ロイヤル ゴルフクラブ」（５月24～27日）は、秋吉翔太のツアー初優勝で幕を閉じた。全英オープンへのクオリファイリングトーナメントとして位置づけられるミズノオープンの上位４名（秋吉、マイケル・ヘンドリー、、川村昌弘、小林正則）が全英への切符を手にしている。



最大8007ヤードという国内ツアー史上最長のコースセッティングと強風、深いラフが選手を多いに苦しめたが、多くの選手たちが「ここザ・ロイヤル ゴルフクラブで経験したタフなラウンドはこれからの財産になる」と振り返った。当地でのミズノオープンは来年、再来年の開催も決定している。モンスターコースと呼ばれる"世界基準"のザ・ロイヤルGCでの熱戦が今から楽しみだ。

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