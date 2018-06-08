６月７日（木）
◇前期
信濃、７番・田島、勝ち越しタイムリー（信濃４勝３敗１分 松本 326人）
富山GRNサンダーバーズ ３ ＝ ００３｜０００｜０００
信濃グランセローズ ８ ＝ ２０１｜１０２｜０２×
勝利投手 ギジェン（４勝１敗）
敗戦投手 ラミレス（２勝４敗）
武蔵・竹澤、決勝ツーベース（滋賀１敗 守山市民 64人）
武蔵ヒートベアーズ ２ ＝ ０００｜０００｜２００
滋賀ユナイテッドBC ０ ＝ ０００｜０００｜０００
勝利投手 上原（３勝１敗）
敗戦投手 保田（６敗）
セーブ 村田（３勝２敗１Ｓ）
＜順位表 FUTURE-East＞
勝 負 分 勝率 差 残
1. 福島 15 ９ ４ .625 ７
2. 群馬 16 11 １ .593 0.5 ７
3. 新潟 12 13 ３ .480 3.0 ７
4. 武蔵 12 14 １ .462 0.5 ８
5. 栃木 ８ 14 ６ .364 1.0 ７
＜順位表 ADVANCE-West＞
勝 負 分 勝率 差 残
1. 信濃 16 ７ ２ .696 M7 ９
2. 福井 16 10 １ .615 1.5 ７
4. 石川 13 12 １ .520 2.5 ８
3. 富山 14 13 １ .519 0.0 ６
5. 滋賀 ４ 24 ０ .143 10.5 ６