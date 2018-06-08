６月７日（木）
◇前期

 

　信濃、７番・田島、勝ち越しタイムリー（信濃４勝３敗１分　松本　326人）
富山GRNサンダーバーズ　３　＝　００３｜０００｜０００
信濃グランセローズ　８　＝　２０１｜１０２｜０２×
勝利投手　ギジェン（４勝１敗）
敗戦投手　ラミレス（２勝４敗）

 

　武蔵・竹澤、決勝ツーベース（滋賀１敗　守山市民　64人）
武蔵ヒートベアーズ　２　＝　０００｜０００｜２００
滋賀ユナイテッドBC　０　＝　０００｜０００｜０００
勝利投手　上原（３勝１敗）
敗戦投手　保田（６敗）
セーブ　村田（３勝２敗１Ｓ）

 

 

＜順位表 FUTURE-East＞
　　　　　 　 勝　　　負　　　分　　勝率　　差　　残
1.　福島　　　15　　　９　　　４　　.625　　　　　　 ７
2.　群馬　　　16　　　11　　　１　　.593　　0.5　　７
3.　新潟　　　12　　　13　　　３　　.480　　3.0　　７
4.　武蔵　　　12　　　14　　　１　　.462　　0.5　　８
5.　栃木　　　８　　　14　　　６　　.364　　1.0　　７

 

＜順位表 ADVANCE-West＞
　　　　　 　 勝　　　負　　　分　　勝率　　差　　残
1.　信濃　　　16　　　７　　　２　　.696　　 M7　　 ９
2.　福井　　　16　　　10　　　１　　.615　　1.5　　７
4.　石川　　　13　　　12　　　１　　.520　　2.5　　８
3.　富山　　　14　　　13　　　１　　.519　　0.0　　６
5.　滋賀　　　４　　　24　　　０　　.143　　10.5　　６