４月30日（日）

 

◇前期
　３番、４番が計６安打圧勝（福島３敗　あずま　473人）
群馬ダイヤモンドペガサス　12　＝　３００｜２０１｜０１５
福島ホープス　２　＝　０００｜２００｜０００
勝利投手　柿田（１勝）
敗戦投手　青木（１敗）


　初回２点を３人継投で守り切る（武蔵２勝１敗　越谷　２５７人）
栃木ゴールデンブレーブス　１　＝　０００｜００１｜０００
武蔵ヒートベアーズ　２　＝　２００｜０００｜００×
勝利投手　李（３勝）
敗戦投手　前田（１勝２敗）
セーブ　永田（４Ｓ）


　攻撃的２番ガーナー、５打点大当たり（新潟１勝　高田　1381人）
福井ミラクルエレファンツ　２　＝　１００｜０００｜１００
新潟アルビレックスBC　７　＝　０００｜１３１｜０２×
勝利投手　中西（１勝２敗）
敗戦投手　楊（１敗）
本塁打　（新）ガーナー２号２ラン


　信濃、17安打大勝で連敗ストップ（信濃３勝　伊那　702人）
滋賀ユナイテッドBC　３　＝　０００｜００１｜１０１
信濃グランセローズ　15　＝　１０５｜０１２｜５１×
勝利投手　ロン（２勝２敗）
敗戦投手　鈴木（４敗）
本塁打　（信）ライ１号３ラン


　４投手で計12奪三振、完封リレー（石川１勝２敗　加賀　513人）
富山GRNサンダーバーズ　５　＝　１２０｜１００｜１００
石川ミリオンスターズ　０　＝　０００｜０００｜０００
勝利投手　コラレス（３勝１敗）
敗戦投手　有吉（２敗）