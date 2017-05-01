４月30日（日）
◇前期
３番、４番が計６安打圧勝（福島３敗 あずま 473人）
群馬ダイヤモンドペガサス 12 ＝ ３００｜２０１｜０１５
福島ホープス ２ ＝ ０００｜２００｜０００
勝利投手 柿田（１勝）
敗戦投手 青木（１敗）
初回２点を３人継投で守り切る（武蔵２勝１敗 越谷 ２５７人）
栃木ゴールデンブレーブス １ ＝ ０００｜００１｜０００
武蔵ヒートベアーズ ２ ＝ ２００｜０００｜００×
勝利投手 李（３勝）
敗戦投手 前田（１勝２敗）
セーブ 永田（４Ｓ）
攻撃的２番ガーナー、５打点大当たり（新潟１勝 高田 1381人）
福井ミラクルエレファンツ ２ ＝ １００｜０００｜１００
新潟アルビレックスBC ７ ＝ ０００｜１３１｜０２×
勝利投手 中西（１勝２敗）
敗戦投手 楊（１敗）
本塁打 （新）ガーナー２号２ラン
信濃、17安打大勝で連敗ストップ（信濃３勝 伊那 702人）
滋賀ユナイテッドBC ３ ＝ ０００｜００１｜１０１
信濃グランセローズ 15 ＝ １０５｜０１２｜５１×
勝利投手 ロン（２勝２敗）
敗戦投手 鈴木（４敗）
本塁打 （信）ライ１号３ラン
４投手で計12奪三振、完封リレー（石川１勝２敗 加賀 513人）
富山GRNサンダーバーズ ５ ＝ １２０｜１００｜１００
石川ミリオンスターズ ０ ＝ ０００｜０００｜０００
勝利投手 コラレス（３勝１敗）
敗戦投手 有吉（２敗）