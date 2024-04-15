◇前期
４月13日（土）
森本大輔、先制打含む２安打３打点（香川２勝１敗 坊ちゃん 1688人）
香川オリーブガイナーズ
６＝２００｜０４０｜０００
１＝０００｜０００｜００１
愛媛マンダリンパイレーツ
勝利投手 河合幸輝（１勝１敗)
敗戦投手 ピダーソン和紀（１勝１敗）
柏木寿志、９回２死から同点タイムリー（徳島３勝 高知 112人）
徳島インディゴソックス
４＝０００｜０００｜１０３
３＝１００｜１００｜０１０
高知ファイティングドッグス
勝利投手 山崎正義（１勝）
敗戦投手 落合秀市（１敗）
セーブ 川口冬弥（１Ｓ）
４月14日（日）
長嶺孝宣、５安打含む全６打席出塁（香川３勝１敗 坊ちゃん 1036人）
香川オリーブガイナーズ
11＝００３｜２０４｜２００
５＝１１０｜３００｜０００
愛媛マンダリンパイレーツ
勝利投手 石田啓介（１勝）
敗戦投手 玉置隼翔（１敗）
白川恵翔、５回４安打無失点の好投（徳島４勝 高知 240人）
徳島インディゴソックス
８＝０１１｜４１０｜０１０
２＝０００｜００１｜００１
高知ファイティングドッグス
勝利投手 白川恵翔（２勝）
敗戦投手 小田切翔梧（２敗）
◇前節の結果
４月12日（金）高知
高知ファイティングドッグス ０－３ 愛媛マンダリンパイレーツ
高知ファイティングドッグス ０－４ 愛媛マンダリンパイレーツ