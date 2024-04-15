◇前期

４月13日（土）

 

　森本大輔、先制打含む２安打３打点（香川２勝１敗　坊ちゃん　1688人）

香川オリーブガイナーズ

６＝２００｜０４０｜０００

１＝０００｜０００｜００１

愛媛マンダリンパイレーツ

勝利投手　河合幸輝（１勝１敗)

敗戦投手　ピダーソン和紀（１勝１敗）

 

　柏木寿志、９回２死から同点タイムリー（徳島３勝　高知　112人）

徳島インディゴソックス

４＝０００｜０００｜１０３

３＝１００｜１００｜０１０

高知ファイティングドッグス

勝利投手　山崎正義（１勝）

敗戦投手　落合秀市（１敗）

セーブ　　川口冬弥（１Ｓ）

 

４月14日（日）

 

　長嶺孝宣、５安打含む全６打席出塁（香川３勝１敗　坊ちゃん　1036人）

香川オリーブガイナーズ

11＝００３｜２０４｜２００

５＝１１０｜３００｜０００

愛媛マンダリンパイレーツ

勝利投手　石田啓介（１勝）

敗戦投手　玉置隼翔（１敗）

 

　白川恵翔、５回４安打無失点の好投（徳島４勝　高知　240人）

徳島インディゴソックス

８＝０１１｜４１０｜０１０

２＝０００｜００１｜００１

高知ファイティングドッグス

勝利投手　白川恵翔（２勝）

敗戦投手　小田切翔梧（２敗）

 

◇前節の結果

４月12日（金）高知

高知ファイティングドッグス　０－３　愛媛マンダリンパイレーツ

高知ファイティングドッグス　０－４　愛媛マンダリンパイレーツ