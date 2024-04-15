４月13日（土）

 

　上間永遠、８回３安打無失点（西武１勝　開成山　315人）

埼玉西武ライオンズファーム

７＝０２１｜０３１｜０１０

０＝０００｜０００｜０００

福島レッドホープス

勝利投手　上間永遠

敗戦投手　鎌田大輝（１敗）

 

　４番・桂川弘貴、３安打５打点（神奈川１勝　横須賀　601人）

群馬ダイヤモンドペガサス

５＝０００｜３０１｜２０

13＝１２０｜５１０｜３１Ｘ（８回コールド）

神奈川フューチャードリームス

勝利投手　岡本哲弥（１勝）

敗戦投手　平松竜也（１敗）

 

　２回、３連打で３得点（信濃１勝　中野　292人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

１＝０００｜１００｜０００

５＝０３１｜０１０｜００Ⅹ

信濃グランセローズ

勝利投手　山田夢大（１勝）

敗戦投手　大宅健介（１敗）

本塁打　（埼）上田大輝１号ソロ

 

４月14日（日）

　福井優也、初回10失点KO（西武２勝　開成山　386人）

埼玉西武ライオンズファーム

16＝10２１｜０００｜０３０

７＝１０１｜００５｜０００

福島レッドホープス

勝利投手　井上広輝

敗戦投手　福井優也（１敗）

本塁打　（西）高木渉２ラン

 

　７番・熊谷凌、４安打３打点（神奈川１勝　横須賀　654人）

栃木ゴールデンブレーブス

２＝０００｜０００｜０１１

６＝２０２｜０００｜２０Ｘ

神奈川フューチャードリームス

勝利投手　安里海（２勝）

敗戦投手　堀越歩夢（１勝１敗）

セーブ　　高木勇人（１Ｓ）

 

　群馬、下位打線が３打点（群馬１勝　伊勢崎　246人）

茨城アストロプラネッツ

３＝０２０｜０００｜００１

５＝０００｜０２３｜００Ｘ

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手　榊原元稀（２勝）

敗戦投手　伊藤駿吾（２敗）

セーブ　　荻野恭大（３Ｓ）

本塁打　（茨）ジョ・ミンヨン１号ソロ

 

　中村泰雅、サヨナラタイムリー（信濃２勝　松本　311人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

５＝００１｜０００｜１１２

６＝１０１｜０００｜００4X

信濃グランセローズ

勝利投手　石本光紀（１勝）

敗戦投手　由規（１敗）

本塁打　（埼）町田隼乙２号２ラン