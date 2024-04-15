４月13日（土）
上間永遠、８回３安打無失点（西武１勝 開成山 315人）
埼玉西武ライオンズファーム
７＝０２１｜０３１｜０１０
０＝０００｜０００｜０００
福島レッドホープス
勝利投手 上間永遠
敗戦投手 鎌田大輝（１敗）
４番・桂川弘貴、３安打５打点（神奈川１勝 横須賀 601人）
群馬ダイヤモンドペガサス
５＝０００｜３０１｜２０
13＝１２０｜５１０｜３１Ｘ（８回コールド）
神奈川フューチャードリームス
勝利投手 岡本哲弥（１勝）
敗戦投手 平松竜也（１敗）
２回、３連打で３得点（信濃１勝 中野 292人）
埼玉武蔵ヒートベアーズ
１＝０００｜１００｜０００
５＝０３１｜０１０｜００Ⅹ
信濃グランセローズ
勝利投手 山田夢大（１勝）
敗戦投手 大宅健介（１敗）
本塁打 （埼）上田大輝１号ソロ
４月14日（日）
福井優也、初回10失点KO（西武２勝 開成山 386人）
埼玉西武ライオンズファーム
16＝10２１｜０００｜０３０
７＝１０１｜００５｜０００
福島レッドホープス
勝利投手 井上広輝
敗戦投手 福井優也（１敗）
本塁打 （西）高木渉２ラン
７番・熊谷凌、４安打３打点（神奈川１勝 横須賀 654人）
栃木ゴールデンブレーブス
２＝０００｜０００｜０１１
６＝２０２｜０００｜２０Ｘ
神奈川フューチャードリームス
勝利投手 安里海（２勝）
敗戦投手 堀越歩夢（１勝１敗）
セーブ 高木勇人（１Ｓ）
群馬、下位打線が３打点（群馬１勝 伊勢崎 246人）
茨城アストロプラネッツ
３＝０２０｜０００｜００１
５＝０００｜０２３｜００Ｘ
群馬ダイヤモンドペガサス
勝利投手 榊原元稀（２勝）
敗戦投手 伊藤駿吾（２敗）
セーブ 荻野恭大（３Ｓ）
本塁打 （茨）ジョ・ミンヨン１号ソロ
中村泰雅、サヨナラタイムリー（信濃２勝 松本 311人）
埼玉武蔵ヒートベアーズ
５＝００１｜０００｜１１２
６＝１０１｜０００｜００4X
信濃グランセローズ
勝利投手 石本光紀（１勝）
敗戦投手 由規（１敗）
本塁打 （埼）町田隼乙２号２ラン