４月13日（土）

上間永遠、８回３安打無失点（西武１勝 開成山 315人）

埼玉西武ライオンズファーム

７＝０２１｜０３１｜０１０

０＝０００｜０００｜０００

福島レッドホープス

勝利投手 上間永遠

敗戦投手 鎌田大輝（１敗）

４番・桂川弘貴、３安打５打点（神奈川１勝 横須賀 601人）

群馬ダイヤモンドペガサス

５＝０００｜３０１｜２０

13＝１２０｜５１０｜３１Ｘ（８回コールド）

神奈川フューチャードリームス

勝利投手 岡本哲弥（１勝）

敗戦投手 平松竜也（１敗）

２回、３連打で３得点（信濃１勝 中野 292人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

１＝０００｜１００｜０００

５＝０３１｜０１０｜００Ⅹ

信濃グランセローズ

勝利投手 山田夢大（１勝）

敗戦投手 大宅健介（１敗）

本塁打 （埼）上田大輝１号ソロ

４月14日（日）

福井優也、初回10失点KO（西武２勝 開成山 386人）

埼玉西武ライオンズファーム

16＝10２１｜０００｜０３０

７＝１０１｜００５｜０００

福島レッドホープス

勝利投手 井上広輝

敗戦投手 福井優也（１敗）

本塁打 （西）高木渉２ラン

７番・熊谷凌、４安打３打点（神奈川１勝 横須賀 654人）

栃木ゴールデンブレーブス

２＝０００｜０００｜０１１

６＝２０２｜０００｜２０Ｘ

神奈川フューチャードリームス

勝利投手 安里海（２勝）

敗戦投手 堀越歩夢（１勝１敗）

セーブ 高木勇人（１Ｓ）

群馬、下位打線が３打点（群馬１勝 伊勢崎 246人）

茨城アストロプラネッツ

３＝０２０｜０００｜００１

５＝０００｜０２３｜００Ｘ

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手 榊原元稀（２勝）

敗戦投手 伊藤駿吾（２敗）

セーブ 荻野恭大（３Ｓ）

本塁打 （茨）ジョ・ミンヨン１号ソロ

中村泰雅、サヨナラタイムリー（信濃２勝 松本 311人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

５＝００１｜０００｜１１２

６＝１０１｜０００｜００4X

信濃グランセローズ

勝利投手 石本光紀（１勝）

敗戦投手 由規（１敗）

本塁打 （埼）町田隼乙２号２ラン