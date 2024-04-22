４月20日（土）

山田夢大、６回４安打無失点の好投（信濃１勝 楢葉 85人）

信濃グランセローズ

７＝０２２｜００３｜０００

０＝０００｜０００｜０００

福島レッドホープス

勝利投手 山田夢大（２勝１敗）

敗戦投手 福井優也（２敗）

本塁打 （信）和辻大輝１号２ラン、馬場愛己１号３ラン

大友宗、３打席連続本塁打で圧倒（茨城１勝 小山 606人）

茨城アストロプラネッツ

17＝２３０｜２10０｜０

６＝３００｜０３０｜０（７回コールド）

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手 伊藤駿吾（１勝２敗）

敗戦投手 中村拓馬（１敗）

本塁打 （茨）土田佳武１号ソロ、大友宗２号２ラン、３号２ラン、４号３ラン

（栃）小倉由靖２号ソロ、武蔵１号２ラン、石川慧亮２号３ラン

代打・山本力哉、サヨナラタイムリー（埼玉１勝 ハレスタ熊谷 1018人）

群馬ダイヤモンドペガサス

３＝００２｜０１０｜０００｜０

４＝０００｜２０１｜０００｜１X（延長10回）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手 野里慶士郎（１勝）

敗戦投手 阿部音音（１敗）

本塁打 （埼）町田隼乙３号ソロ、上田大輝２号ソロ

４月21日（日）

明新大地、逆転適時打含むマルチヒット（信濃２勝 楢葉 285人）

信濃グランセローズ

12＝００１｜０３０｜００８

６＝０００｜６００｜０００

福島レッドホープス

勝利投手 池田尚祈（１勝）

敗戦投手 金子蓮（１敗１Ｓ）

本塁打 （福）若松悠平１号３ラン

石川慧亮、２死満塁からサヨナラ打（１勝１敗 小山 821人）

茨城アストロプラネッツ

６＝１１０｜２０２｜０００

７＝０３１｜０００｜２０１X

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手 堀越歩夢（１勝１Ｓ）

敗戦投手 浅野森羅（２敗）

本塁打 （茨）エルナンデス１号ソロ、ジョ・ミンヨン２号２ラン

（栃）小倉由靖３号ソロ

１死一、二塁のサヨナラ好機生かせず（西武１勝１分 俣野 371人）

埼玉西武ライオンズファーム

６＝１０３｜０２０｜０００

６＝１００｜４０１｜０００（９回引き分け）

神奈川フューチャードリームス

本塁打 （西）仲三河優太２ラン

（神）齋藤健成１号ソロ

由規、序盤に打ち崩され３回KO（１勝１敗 城南 228人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

２＝０００｜１０１｜０

14＝２３０｜３５１｜X（７回コールド）

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手 長大聖（１勝）

敗戦投手 由規（２敗）

◇前節の試合

４月16日（火）城南

群馬ダイヤモンドペガサス ６―11 読売ジャイアンツ三軍

４月17日（水）城南

群馬ダイヤモンドペガサス ５―４ 読売ジャイアンツ三軍

４月18日（木）城南

群馬ダイヤモンドペガサス ０―12 読売ジャイアンツ三軍

４月19日（金）小山

栃木ゴールデンブレーブス ５－６ 神奈川フューチャードリームス