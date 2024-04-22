４月20日（土）
山田夢大、６回４安打無失点の好投（信濃１勝 楢葉 85人）
信濃グランセローズ
７＝０２２｜００３｜０００
０＝０００｜０００｜０００
福島レッドホープス
勝利投手 山田夢大（２勝１敗）
敗戦投手 福井優也（２敗）
本塁打 （信）和辻大輝１号２ラン、馬場愛己１号３ラン
大友宗、３打席連続本塁打で圧倒（茨城１勝 小山 606人）
茨城アストロプラネッツ
17＝２３０｜２10０｜０
６＝３００｜０３０｜０（７回コールド）
栃木ゴールデンブレーブス
勝利投手 伊藤駿吾（１勝２敗）
敗戦投手 中村拓馬（１敗）
本塁打 （茨）土田佳武１号ソロ、大友宗２号２ラン、３号２ラン、４号３ラン
（栃）小倉由靖２号ソロ、武蔵１号２ラン、石川慧亮２号３ラン
代打・山本力哉、サヨナラタイムリー（埼玉１勝 ハレスタ熊谷 1018人）
群馬ダイヤモンドペガサス
３＝００２｜０１０｜０００｜０
４＝０００｜２０１｜０００｜１X（延長10回）
埼玉武蔵ヒートベアーズ
勝利投手 野里慶士郎（１勝）
敗戦投手 阿部音音（１敗）
本塁打 （埼）町田隼乙３号ソロ、上田大輝２号ソロ
４月21日（日）
明新大地、逆転適時打含むマルチヒット（信濃２勝 楢葉 285人）
信濃グランセローズ
12＝００１｜０３０｜００８
６＝０００｜６００｜０００
福島レッドホープス
勝利投手 池田尚祈（１勝）
敗戦投手 金子蓮（１敗１Ｓ）
本塁打 （福）若松悠平１号３ラン
石川慧亮、２死満塁からサヨナラ打（１勝１敗 小山 821人）
茨城アストロプラネッツ
６＝１１０｜２０２｜０００
７＝０３１｜０００｜２０１X
栃木ゴールデンブレーブス
勝利投手 堀越歩夢（１勝１Ｓ）
敗戦投手 浅野森羅（２敗）
本塁打 （茨）エルナンデス１号ソロ、ジョ・ミンヨン２号２ラン
（栃）小倉由靖３号ソロ
１死一、二塁のサヨナラ好機生かせず（西武１勝１分 俣野 371人）
埼玉西武ライオンズファーム
６＝１０３｜０２０｜０００
６＝１００｜４０１｜０００（９回引き分け）
神奈川フューチャードリームス
本塁打 （西）仲三河優太２ラン
（神）齋藤健成１号ソロ
由規、序盤に打ち崩され３回KO（１勝１敗 城南 228人）
埼玉武蔵ヒートベアーズ
２＝０００｜１０１｜０
14＝２３０｜３５１｜X（７回コールド）
群馬ダイヤモンドペガサス
勝利投手 長大聖（１勝）
敗戦投手 由規（２敗）
◇前節の試合
４月16日（火）城南
群馬ダイヤモンドペガサス ６―11 読売ジャイアンツ三軍
４月17日（水）城南
群馬ダイヤモンドペガサス ５―４ 読売ジャイアンツ三軍
４月18日（木）城南
群馬ダイヤモンドペガサス ０―12 読売ジャイアンツ三軍
４月19日（金）小山
栃木ゴールデンブレーブス ５－６ 神奈川フューチャードリームス