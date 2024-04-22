４月20日（土）

 

　山田夢大、６回４安打無失点の好投（信濃１勝　楢葉　85人）

信濃グランセローズ

７＝０２２｜００３｜０００

０＝０００｜０００｜０００

福島レッドホープス

勝利投手　山田夢大（２勝１敗）

敗戦投手　福井優也（２敗）

本塁打　（信）和辻大輝１号２ラン、馬場愛己１号３ラン

 

　大友宗、３打席連続本塁打で圧倒（茨城１勝　小山　606人）

茨城アストロプラネッツ

17＝２３０｜２10０｜０

６＝３００｜０３０｜０（７回コールド）

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手　伊藤駿吾（１勝２敗）

敗戦投手　中村拓馬（１敗）

本塁打　（茨）土田佳武１号ソロ、大友宗２号２ラン、３号２ラン、４号３ラン

　　　　（栃）小倉由靖２号ソロ、武蔵１号２ラン、石川慧亮２号３ラン

 

　代打・山本力哉、サヨナラタイムリー（埼玉１勝　ハレスタ熊谷　1018人）

群馬ダイヤモンドペガサス

３＝００２｜０１０｜０００｜０

４＝０００｜２０１｜０００｜１X（延長10回）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手　野里慶士郎（１勝）

敗戦投手　阿部音音（１敗）

本塁打　（埼）町田隼乙３号ソロ、上田大輝２号ソロ

 

４月21日（日）

 

　明新大地、逆転適時打含むマルチヒット（信濃２勝　楢葉　285人）

信濃グランセローズ

12＝００１｜０３０｜００８

６＝０００｜６００｜０００

福島レッドホープス

勝利投手　池田尚祈（１勝）

敗戦投手　金子蓮（１敗１Ｓ）

本塁打　（福）若松悠平１号３ラン

 

　石川慧亮、２死満塁からサヨナラ打（１勝１敗　小山　821人）

茨城アストロプラネッツ

６＝１１０｜２０２｜０００

７＝０３１｜０００｜２０１X

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手　堀越歩夢（１勝１Ｓ）

敗戦投手　浅野森羅（２敗）

本塁打　（茨）エルナンデス１号ソロ、ジョ・ミンヨン２号２ラン

　　　　（栃）小倉由靖３号ソロ

 

　１死一、二塁のサヨナラ好機生かせず（西武１勝１分　俣野　371人）

埼玉西武ライオンズファーム

６＝１０３｜０２０｜０００

６＝１００｜４０１｜０００（９回引き分け）

神奈川フューチャードリームス

本塁打　（西）仲三河優太２ラン

　　　　（神）齋藤健成１号ソロ

 

　由規、序盤に打ち崩され３回KO（１勝１敗　城南　228人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

２＝０００｜１０１｜０

14＝２３０｜３５１｜X（７回コールド）

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手　長大聖（１勝）

敗戦投手　由規（２敗）

 

◇前節の試合

４月16日（火）城南

群馬ダイヤモンドペガサス　６―11　読売ジャイアンツ三軍

４月17日（水）城南

群馬ダイヤモンドペガサス　５―４　読売ジャイアンツ三軍

４月18日（木）城南

群馬ダイヤモンドペガサス　０―12　読売ジャイアンツ三軍

４月19日（金）小山

栃木ゴールデンブレーブス　５－６　神奈川フューチャードリームス