　８月７日に開幕する第99回全国高校野球選手権大会の組み合わせ抽選会が４日、大阪市内で行われた。開幕試合は彦根東（滋賀）と波佐見（長崎）、公立高同士の対決となった。昨夏の優勝校、作新学院（栃木）は盛岡大付（岩手）と２日目の第１試合で対戦する。2012年以来、２度目の春夏連覇達成に注目が集まる大阪桐蔭（大阪）は、４日目第４試合で米子松蔭（鳥取）とぶつかる。

 

　優勝候補の一角、横浜（神奈川）は４日目の第２試合、熊本代表の秀岳館が相手となった。横浜は神奈川大会で４試合連続・５本塁打の４番・増田珠を中心にした強打のチーム。熊本大会を継投で勝ち抜いた秀岳館の川端健斗、田浦文丸の両左腕との対戦に注目が集まる。４日目はこの試合の他、第１試合が古豪対決の広陵（広島）－中京大中京（愛知）、第３試合が興南（沖縄）－智弁和歌山（和歌山）、そして第４試合が先述の大阪桐蔭－米子松蔭と好カードが揃った。興南は川満大翔と１年生・宮城大弥の両左腕に注目だ。

 

　今大会の初出場校は６校。１日目第３試合の津田学園（三重）－藤枝明誠（静岡）の初出場同士の対決の他、早稲田佐賀（佐賀）は３日目第４試合で聖心ウルスラ（宮崎）と、下関国際（山口）は６日目第２試合で三本松（香川）、おかやま山陽（岡山）は３日目　第３試合で聖光学院（福島）、坂井（福井）は６日目第４試合で明豊（大分）とそれぞれ対戦する。

 

　１回戦、２回戦の組み合わせは以下のとおり。７日から15日間（雨天順延、準々決勝翌日の休養日１日含む）で行われる。

 

１日目（８月７日）
１回戦
彦根東（滋賀）－波佐見（長崎）
済美（愛媛）－東筑（福岡）
藤枝明誠（静岡）－津田学園（三重）

 

２日目（８月８日）
作新学院（栃木）－盛岡大付（岩手）
松商学園（長野）－土浦日大（茨城）
前橋育英（群馬）－山梨学院（山梨）
日大山形（山形）－明徳義塾（高知）

 

３日目（８月９日）
木更津総合（千葉）－日本航空石川（石川）
開星（島根）－花咲徳栄（埼玉）
聖光学院（福島）－おかやま山陽（岡山）
早稲田佐賀（佐賀）－聖心ウルスラ（宮崎）

 

４日目（８月10日）
広陵（広島）－中京大中京（愛知）
横浜（神奈川）－秀岳館（熊本）
興南（沖縄）－智弁和歌山（和歌山）
大阪桐蔭（大阪）－米子松蔭（鳥取）

 

５日目（８月11日）
滝川西（北北海道）－仙台育英（宮城）
日本文理（新潟）－鳴門渦潮（徳島）
２回戦
北海（南北海道）－神戸国際大付（兵庫）

 

６日目（８月12日）
大垣日大（岐阜）－天理（奈良）
三本松（香川）－下関国際（山口）
明桜（秋田）－二松学舎大付（東東京）
明豊（大分）－坂井（福井）

 

７日目（８月13日）
京都成章（京都）－神村学園（鹿児島）
高岡商（富山）－東海大菅生（西東京）
青森山田（青森）－＜彦根東－波佐見の勝者＞