８月７日に開幕する第99回全国高校野球選手権大会の組み合わせ抽選会が４日、大阪市内で行われた。開幕試合は彦根東（滋賀）と波佐見（長崎）、公立高同士の対決となった。昨夏の優勝校、作新学院（栃木）は盛岡大付（岩手）と２日目の第１試合で対戦する。2012年以来、２度目の春夏連覇達成に注目が集まる大阪桐蔭（大阪）は、４日目第４試合で米子松蔭（鳥取）とぶつかる。

優勝候補の一角、横浜（神奈川）は４日目の第２試合、熊本代表の秀岳館が相手となった。横浜は神奈川大会で４試合連続・５本塁打の４番・増田珠を中心にした強打のチーム。熊本大会を継投で勝ち抜いた秀岳館の川端健斗、田浦文丸の両左腕との対戦に注目が集まる。４日目はこの試合の他、第１試合が古豪対決の広陵（広島）－中京大中京（愛知）、第３試合が興南（沖縄）－智弁和歌山（和歌山）、そして第４試合が先述の大阪桐蔭－米子松蔭と好カードが揃った。興南は川満大翔と１年生・宮城大弥の両左腕に注目だ。

今大会の初出場校は６校。１日目第３試合の津田学園（三重）－藤枝明誠（静岡）の初出場同士の対決の他、早稲田佐賀（佐賀）は３日目第４試合で聖心ウルスラ（宮崎）と、下関国際（山口）は６日目第２試合で三本松（香川）、おかやま山陽（岡山）は３日目 第３試合で聖光学院（福島）、坂井（福井）は６日目第４試合で明豊（大分）とそれぞれ対戦する。

１回戦、２回戦の組み合わせは以下のとおり。７日から15日間（雨天順延、準々決勝翌日の休養日１日含む）で行われる。

◆１日目（８月７日）

１回戦

彦根東（滋賀）－波佐見（長崎）

済美（愛媛）－東筑（福岡）

藤枝明誠（静岡）－津田学園（三重）

◆２日目（８月８日）

作新学院（栃木）－盛岡大付（岩手）

松商学園（長野）－土浦日大（茨城）

前橋育英（群馬）－山梨学院（山梨）

日大山形（山形）－明徳義塾（高知）

◆３日目（８月９日）

木更津総合（千葉）－日本航空石川（石川）

開星（島根）－花咲徳栄（埼玉）

聖光学院（福島）－おかやま山陽（岡山）

早稲田佐賀（佐賀）－聖心ウルスラ（宮崎）

◆４日目（８月10日）

広陵（広島）－中京大中京（愛知）

横浜（神奈川）－秀岳館（熊本）

興南（沖縄）－智弁和歌山（和歌山）

大阪桐蔭（大阪）－米子松蔭（鳥取）

◆５日目（８月11日）

滝川西（北北海道）－仙台育英（宮城）

日本文理（新潟）－鳴門渦潮（徳島）

２回戦

北海（南北海道）－神戸国際大付（兵庫）

◆６日目（８月12日）

大垣日大（岐阜）－天理（奈良）

三本松（香川）－下関国際（山口）

明桜（秋田）－二松学舎大付（東東京）

明豊（大分）－坂井（福井）

◆７日目（８月13日）

京都成章（京都）－神村学園（鹿児島）

高岡商（富山）－東海大菅生（西東京）

青森山田（青森）－＜彦根東－波佐見の勝者＞