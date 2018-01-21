　21日、ラグビーのトップリーグ（TL）表彰式が都内で行われ、TLと日本選手権の２冠を獲得したサントリーサンゴリアスからFB松島幸太朗がMVPを受賞。昨年のWTB中靍隆彰に続き、サントリーから２季連続での受賞となった。サントリーは松島の他、キャプテンのSH流大、LOジョー・ウィーラー、CTBマット・ギタウがベストフィフティーンに選ばれた。最多選出はパナソニック ワイルドナイツの９名。新人賞にはルーキーながらキャプテンを務め、４位入賞に導いたFL姫野和樹（トヨタ自動車ヴェルブリッツ）が受賞した。

 

　主な受賞チーム、選手は次の通り。

 

【優勝】

サントリーサンゴリアス　２季連続５回目

 

【２位】

パナソニック ワイルドナイツ

 

【３位】

ヤマハ発動機ジュビロ

 

【フェアプレーチーム賞】

パナソニック ワイルドナイツ　３季ぶり７回目

 

【MVP】

松島幸太朗（サントリーサンゴリアス）　初

 

【新人賞】

姫野和樹（トヨタ自動車ヴェルブリッツ）

 

【最多トライゲッター】

山田章仁（パナソニック ワイルドナイツ）　５季ぶり２回目

 

【得点王】

ライオネル・クロニエ（トヨタ自動車ヴェルブリッツ）　初

 

【ベストキッカー賞】

五郎丸歩（ヤマハ発動機ジュビロ）　５季ぶり３回目

 

【ベストホイッスル賞】

麻生彰久　５季連続５回目

 

【ベストフィフティーン】

PR1　稲垣啓太（パナソニック ワイルドナイツ）　５季連続５回目

HO　堀江翔太（パナソニック ワイルドナイツ）　２季ぶり７回目

PR3　ヴァル・アサエリ愛（パナソニック ワイルドナイツ）　初

LO　サム・ワイクス（パナソニック ワイルドナイツ）　初

LO　ジョー・ウィーラー（サントリーサンゴリアス）　２季連続２回名

FL　デービッド・ポーコック（パナソニック ワイルドナイツ）　初

FL　姫野和樹（トヨタ自動車ヴェルブリッツ）　初

No.8　リーチ・マイケル（東芝ブレイブルーパス）　２季ぶり５回目

SH　流大（サントリーサンゴリアス）　２季連続２回目

SO　バリック・バーンズ（パナソニック ワイルドナイツ）　２季ぶり４回目

WTB　福岡堅樹（パナソニック ワイルドナイツ）　初

WTB　山田章仁（パナソニック ワイルドナイツ）　３季ぶり５回目

CTB　マット・ギタウ（サントリーサンゴリアス）　初

CTB　松田力也（パナソニック ワイルドナイツ）　初

FB　松島幸太朗（サントリーサンゴリアス）　２季連続３回目

 

【特別賞】

菊谷崇（キヤノンイーグルス）　※リーグ戦通算150試合出場達成

北川俊澄（トヨタ自動車ヴェルブリッツ）　　※リーグ戦通算150試合出場達成

上野隆太（トヨタ自動車ヴェルブリッツ）　※リーグ戦通算100試合出場達成

臼井陽亮（NECグリーンロケッツ）　※リーグ戦通算100試合出場達成

川俣直樹（豊田自動織機シャトルズ）　※リーグ戦通算100試合出場達成

五郎丸歩（ヤマハ発動機ジュビロ）　※リーグ戦通算100試合出場達成

真壁伸弥（サントリーサンゴリアス）　※リーグ戦通算100試合出場達成

堀江翔太（パナソニック ワイルドナイツ）　※リーグ戦通算100試合出場達成

谷口到（神戸製鋼コベルコスティーラーズ）　※リーグ戦通算100試合出場達成

 

【功労賞】

麻生彰久　※通算100試合担当レフリー