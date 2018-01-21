21日、ラグビーのトップリーグ（TL）表彰式が都内で行われ、TLと日本選手権の２冠を獲得したサントリーサンゴリアスからFB松島幸太朗がMVPを受賞。昨年のWTB中靍隆彰に続き、サントリーから２季連続での受賞となった。サントリーは松島の他、キャプテンのSH流大、LOジョー・ウィーラー、CTBマット・ギタウがベストフィフティーンに選ばれた。最多選出はパナソニック ワイルドナイツの９名。新人賞にはルーキーながらキャプテンを務め、４位入賞に導いたFL姫野和樹（トヨタ自動車ヴェルブリッツ）が受賞した。

主な受賞チーム、選手は次の通り。

【優勝】

サントリーサンゴリアス ２季連続５回目

【２位】

パナソニック ワイルドナイツ

【３位】

ヤマハ発動機ジュビロ

【フェアプレーチーム賞】

パナソニック ワイルドナイツ ３季ぶり７回目

【MVP】

松島幸太朗（サントリーサンゴリアス） 初

【新人賞】

姫野和樹（トヨタ自動車ヴェルブリッツ）

【最多トライゲッター】

山田章仁（パナソニック ワイルドナイツ） ５季ぶり２回目

【得点王】

ライオネル・クロニエ（トヨタ自動車ヴェルブリッツ） 初

【ベストキッカー賞】

五郎丸歩（ヤマハ発動機ジュビロ） ５季ぶり３回目

【ベストホイッスル賞】

麻生彰久 ５季連続５回目

【ベストフィフティーン】

PR1 稲垣啓太（パナソニック ワイルドナイツ） ５季連続５回目

HO 堀江翔太（パナソニック ワイルドナイツ） ２季ぶり７回目

PR3 ヴァル・アサエリ愛（パナソニック ワイルドナイツ） 初

LO サム・ワイクス（パナソニック ワイルドナイツ） 初

LO ジョー・ウィーラー（サントリーサンゴリアス） ２季連続２回名

FL デービッド・ポーコック（パナソニック ワイルドナイツ） 初

FL 姫野和樹（トヨタ自動車ヴェルブリッツ） 初

No.8 リーチ・マイケル（東芝ブレイブルーパス） ２季ぶり５回目

SH 流大（サントリーサンゴリアス） ２季連続２回目

SO バリック・バーンズ（パナソニック ワイルドナイツ） ２季ぶり４回目

WTB 福岡堅樹（パナソニック ワイルドナイツ） 初

WTB 山田章仁（パナソニック ワイルドナイツ） ３季ぶり５回目

CTB マット・ギタウ（サントリーサンゴリアス） 初

CTB 松田力也（パナソニック ワイルドナイツ） 初

FB 松島幸太朗（サントリーサンゴリアス） ２季連続３回目

【特別賞】

菊谷崇（キヤノンイーグルス） ※リーグ戦通算150試合出場達成

北川俊澄（トヨタ自動車ヴェルブリッツ） ※リーグ戦通算150試合出場達成

上野隆太（トヨタ自動車ヴェルブリッツ） ※リーグ戦通算100試合出場達成

臼井陽亮（NECグリーンロケッツ） ※リーグ戦通算100試合出場達成

川俣直樹（豊田自動織機シャトルズ） ※リーグ戦通算100試合出場達成

五郎丸歩（ヤマハ発動機ジュビロ） ※リーグ戦通算100試合出場達成

真壁伸弥（サントリーサンゴリアス） ※リーグ戦通算100試合出場達成

堀江翔太（パナソニック ワイルドナイツ） ※リーグ戦通算100試合出場達成

谷口到（神戸製鋼コベルコスティーラーズ） ※リーグ戦通算100試合出場達成

【功労賞】

麻生彰久 ※通算100試合担当レフリー