21日、ラグビーのトップリーグ（TL）表彰式が都内で行われ、TLと日本選手権の２冠を獲得したサントリーサンゴリアスからFB松島幸太朗がMVPを受賞。昨年のWTB中靍隆彰に続き、サントリーから２季連続での受賞となった。サントリーは松島の他、キャプテンのSH流大、LOジョー・ウィーラー、CTBマット・ギタウがベストフィフティーンに選ばれた。最多選出はパナソニック ワイルドナイツの９名。新人賞にはルーキーながらキャプテンを務め、４位入賞に導いたFL姫野和樹（トヨタ自動車ヴェルブリッツ）が受賞した。
主な受賞チーム、選手は次の通り。
【優勝】
サントリーサンゴリアス ２季連続５回目
【２位】
パナソニック ワイルドナイツ
【３位】
ヤマハ発動機ジュビロ
【フェアプレーチーム賞】
パナソニック ワイルドナイツ ３季ぶり７回目
【MVP】
松島幸太朗（サントリーサンゴリアス） 初
【新人賞】
姫野和樹（トヨタ自動車ヴェルブリッツ）
【最多トライゲッター】
山田章仁（パナソニック ワイルドナイツ） ５季ぶり２回目
【得点王】
ライオネル・クロニエ（トヨタ自動車ヴェルブリッツ） 初
【ベストキッカー賞】
五郎丸歩（ヤマハ発動機ジュビロ） ５季ぶり３回目
【ベストホイッスル賞】
麻生彰久 ５季連続５回目
【ベストフィフティーン】
PR1 稲垣啓太（パナソニック ワイルドナイツ） ５季連続５回目
HO 堀江翔太（パナソニック ワイルドナイツ） ２季ぶり７回目
PR3 ヴァル・アサエリ愛（パナソニック ワイルドナイツ） 初
LO サム・ワイクス（パナソニック ワイルドナイツ） 初
LO ジョー・ウィーラー（サントリーサンゴリアス） ２季連続２回名
FL デービッド・ポーコック（パナソニック ワイルドナイツ） 初
FL 姫野和樹（トヨタ自動車ヴェルブリッツ） 初
No.8 リーチ・マイケル（東芝ブレイブルーパス） ２季ぶり５回目
SH 流大（サントリーサンゴリアス） ２季連続２回目
SO バリック・バーンズ（パナソニック ワイルドナイツ） ２季ぶり４回目
WTB 福岡堅樹（パナソニック ワイルドナイツ） 初
WTB 山田章仁（パナソニック ワイルドナイツ） ３季ぶり５回目
CTB マット・ギタウ（サントリーサンゴリアス） 初
CTB 松田力也（パナソニック ワイルドナイツ） 初
FB 松島幸太朗（サントリーサンゴリアス） ２季連続３回目
【特別賞】
菊谷崇（キヤノンイーグルス） ※リーグ戦通算150試合出場達成
北川俊澄（トヨタ自動車ヴェルブリッツ） ※リーグ戦通算150試合出場達成
上野隆太（トヨタ自動車ヴェルブリッツ） ※リーグ戦通算100試合出場達成
臼井陽亮（NECグリーンロケッツ） ※リーグ戦通算100試合出場達成
川俣直樹（豊田自動織機シャトルズ） ※リーグ戦通算100試合出場達成
五郎丸歩（ヤマハ発動機ジュビロ） ※リーグ戦通算100試合出場達成
真壁伸弥（サントリーサンゴリアス） ※リーグ戦通算100試合出場達成
堀江翔太（パナソニック ワイルドナイツ） ※リーグ戦通算100試合出場達成
谷口到（神戸製鋼コベルコスティーラーズ） ※リーグ戦通算100試合出場達成
【功労賞】
麻生彰久 ※通算100試合担当レフリー