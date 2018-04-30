４月27日（金）

◇前期

福島、４番ボウカー、猛打賞（福島１勝 牡丹台 150人）

石川ミリオンスターズ ４ ＝ ０００｜０００｜００２

福島ホープス 10 ＝ ３１０｜２０１｜０３×

勝利投手 高橋元（４勝）

敗戦投手 ベニテス（２敗）

本塁打 （福）岡下２号２ラン、奈良１号ソロ

野村、７回108球で初勝利（福井１勝１敗 フェニスタ 295人）

滋賀ユナイテッドBC 11 ＝ ０３２｜３２１｜０００

福井ミラクルエレファンツ ４ ＝ ３００｜００１｜０００

勝利投手 野村（１勝）

敗戦投手 望月（１敗）

本塁打 （滋）西野１号３ラン

（福）片山１号３ラン

４月28日（土）

◇前期

村田、９回同点ツーベース（栃木１分 佐野 945人）

石川ミリオンスターズ ７ ＝ ０００｜１００｜３３０

栃木ゴールデンブレーブス ７ ＝ ０１０｜０００｜０５１

福井、12安打で打ち勝つ（信濃１敗 伊那スタ 410人）

福井ミラクルエレファンツ 10 ＝ １１２｜０２４｜０００

信濃グランセローズ ６ ＝ ０１０｜０１１｜１１１

勝利投手 濱田（３勝）

敗戦投手 山﨑（１勝１敗）

本塁打 （福）荒道３号２ラン

（信）ポロ２号ソロ・３号ソロ、ジェウディー２号ソロ

滋賀、４回打者８人で逆転（富山２勝１敗 城光寺 440人）

滋賀ユナイテッドBC ４ ＝ ０００｜３００｜００１

富山GRNサンダーバーズ ２ ＝ １０１｜０００｜０００

勝利投手 ロレンゾ（１勝１敗）

敗戦投手 ラミレス（１勝１敗）

セーブ 平尾（１Ｓ）

４月29日（日）

◇前期

武蔵、９回４連打でサヨナラ勝ち（武蔵３勝３敗 北本 701人）

栃木ゴールデンブレーブス ７ ＝ ０００｜０００｜０７０

武蔵ヒートベアーズ ８ ＝ ０００｜００２｜０２４x

勝利投手 村田（２勝２敗）

敗戦投手 橋詰徹（１敗２Ｓ）

新潟・菊地、三塁打２本含む猛打賞（新潟３勝３敗 パールスタジアム 793人）

群馬ダイヤモンドペガサス ２ ＝ ０００｜００１｜００１

新潟アルビレックスBC ８ ＝ １１０｜０１１｜３１×

勝利投手 大竹（１勝２敗）

敗戦投手 トーレス（１勝２敗）

本塁打 （群）井野口３号ソロ

（新）樋口２号ソロ

信濃、15安打で乱打戦制す（信濃１勝 中野 511人）

福島ホープス 10 ＝ ００２｜３１０｜３１０

信濃グランセローズ 13 ＝ ５２２｜００１｜２１×

勝利投手 斎藤（２勝）

敗戦投手 青木（１敗）

セーブ 叶（１Ｓ）

本塁打 （福）奈良２号２ラン、福士１号３ラン

（信）山木１号ソロ、ポロ４号２ラン

福井、チーム最多記録の25得点（滋賀１勝２敗 守山市民 392人）

福井ミラクルエレファンツ 25 ＝ ００５｜０００｜６９５

滋賀ユナイテッドBC ４ ＝ ０００｜０００｜３０１

勝利投手 廉都（２勝）

敗戦投手 寺内（２敗）