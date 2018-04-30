４月27日（金）
◇前期
福島、４番ボウカー、猛打賞（福島１勝 牡丹台 150人）
石川ミリオンスターズ ４ ＝ ０００｜０００｜００２
福島ホープス 10 ＝ ３１０｜２０１｜０３×
勝利投手 高橋元（４勝）
敗戦投手 ベニテス（２敗）
本塁打 （福）岡下２号２ラン、奈良１号ソロ
野村、７回108球で初勝利（福井１勝１敗 フェニスタ 295人）
滋賀ユナイテッドBC 11 ＝ ０３２｜３２１｜０００
福井ミラクルエレファンツ ４ ＝ ３００｜００１｜０００
勝利投手 野村（１勝）
敗戦投手 望月（１敗）
本塁打 （滋）西野１号３ラン
（福）片山１号３ラン
４月28日（土）
◇前期
村田、９回同点ツーベース（栃木１分 佐野 945人）
石川ミリオンスターズ ７ ＝ ０００｜１００｜３３０
栃木ゴールデンブレーブス ７ ＝ ０１０｜０００｜０５１
福井、12安打で打ち勝つ（信濃１敗 伊那スタ 410人）
福井ミラクルエレファンツ 10 ＝ １１２｜０２４｜０００
信濃グランセローズ ６ ＝ ０１０｜０１１｜１１１
勝利投手 濱田（３勝）
敗戦投手 山﨑（１勝１敗）
本塁打 （福）荒道３号２ラン
（信）ポロ２号ソロ・３号ソロ、ジェウディー２号ソロ
滋賀、４回打者８人で逆転（富山２勝１敗 城光寺 440人）
滋賀ユナイテッドBC ４ ＝ ０００｜３００｜００１
富山GRNサンダーバーズ ２ ＝ １０１｜０００｜０００
勝利投手 ロレンゾ（１勝１敗）
敗戦投手 ラミレス（１勝１敗）
セーブ 平尾（１Ｓ）
４月29日（日）
◇前期
武蔵、９回４連打でサヨナラ勝ち（武蔵３勝３敗 北本 701人）
栃木ゴールデンブレーブス ７ ＝ ０００｜０００｜０７０
武蔵ヒートベアーズ ８ ＝ ０００｜００２｜０２４x
勝利投手 村田（２勝２敗）
敗戦投手 橋詰徹（１敗２Ｓ）
新潟・菊地、三塁打２本含む猛打賞（新潟３勝３敗 パールスタジアム 793人）
群馬ダイヤモンドペガサス ２ ＝ ０００｜００１｜００１
新潟アルビレックスBC ８ ＝ １１０｜０１１｜３１×
勝利投手 大竹（１勝２敗）
敗戦投手 トーレス（１勝２敗）
本塁打 （群）井野口３号ソロ
（新）樋口２号ソロ
信濃、15安打で乱打戦制す（信濃１勝 中野 511人）
福島ホープス 10 ＝ ００２｜３１０｜３１０
信濃グランセローズ 13 ＝ ５２２｜００１｜２１×
勝利投手 斎藤（２勝）
敗戦投手 青木（１敗）
セーブ 叶（１Ｓ）
本塁打 （福）奈良２号２ラン、福士１号３ラン
（信）山木１号ソロ、ポロ４号２ラン
福井、チーム最多記録の25得点（滋賀１勝２敗 守山市民 392人）
福井ミラクルエレファンツ 25 ＝ ００５｜０００｜６９５
滋賀ユナイテッドBC ４ ＝ ０００｜０００｜３０１
勝利投手 廉都（２勝）
敗戦投手 寺内（２敗）