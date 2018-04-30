４月27日（金）
◇前期

 

　福島、４番ボウカー、猛打賞（福島１勝　牡丹台　150人）
石川ミリオンスターズ　４　＝　０００｜０００｜００２
福島ホープス　10　＝　３１０｜２０１｜０３×
勝利投手　高橋元（４勝）
敗戦投手　ベニテス（２敗）
本塁打　（福）岡下２号２ラン、奈良１号ソロ

 

　野村、７回108球で初勝利（福井１勝１敗　フェニスタ　295人）
滋賀ユナイテッドBC　11　＝　０３２｜３２１｜０００
福井ミラクルエレファンツ　４　＝　３００｜００１｜０００
勝利投手　野村（１勝）
敗戦投手　望月（１敗）
本塁打　（滋）西野１号３ラン
　　　　（福）片山１号３ラン

 

４月28日（土）
◇前期

 

　村田、９回同点ツーベース（栃木１分　佐野　945人）
石川ミリオンスターズ　７　＝　０００｜１００｜３３０
栃木ゴールデンブレーブス　７　＝　０１０｜０００｜０５１

 

　福井、12安打で打ち勝つ（信濃１敗　伊那スタ　410人）
福井ミラクルエレファンツ　10　＝　１１２｜０２４｜０００
信濃グランセローズ　６　＝　０１０｜０１１｜１１１
勝利投手　濱田（３勝）
敗戦投手　山﨑（１勝１敗）
本塁打　（福）荒道３号２ラン
　　　　（信）ポロ２号ソロ・３号ソロ、ジェウディー２号ソロ

 

　滋賀、４回打者８人で逆転（富山２勝１敗　城光寺　440人）
滋賀ユナイテッドBC　４　＝　０００｜３００｜００１
富山GRNサンダーバーズ　２　＝　１０１｜０００｜０００
勝利投手　ロレンゾ（１勝１敗）
敗戦投手　ラミレス（１勝１敗）
セーブ　平尾（１Ｓ）

 

 

４月29日（日）
◇前期

 

　武蔵、９回４連打でサヨナラ勝ち（武蔵３勝３敗　北本　701人）
栃木ゴールデンブレーブス　７　＝　０００｜０００｜０７０
武蔵ヒートベアーズ　８　＝　０００｜００２｜０２４x
勝利投手　村田（２勝２敗）
敗戦投手　橋詰徹（１敗２Ｓ）

 

　新潟・菊地、三塁打２本含む猛打賞（新潟３勝３敗　パールスタジアム　793人）
群馬ダイヤモンドペガサス　２　＝　０００｜００１｜００１
新潟アルビレックスBC　８　＝　１１０｜０１１｜３１×
勝利投手　大竹（１勝２敗）
敗戦投手　トーレス（１勝２敗）
本塁打　（群）井野口３号ソロ
　　　　（新）樋口２号ソロ

 

　信濃、15安打で乱打戦制す（信濃１勝　中野　511人）
福島ホープス　10　＝　００２｜３１０｜３１０
信濃グランセローズ　13　＝　５２２｜００１｜２１×
勝利投手　斎藤（２勝）
敗戦投手　青木（１敗）
セーブ　叶（１Ｓ）
本塁打　（福）奈良２号２ラン、福士１号３ラン
　　　　（信）山木１号ソロ、ポロ４号２ラン

 

　福井、チーム最多記録の25得点（滋賀１勝２敗　守山市民　392人）
福井ミラクルエレファンツ　25　＝　００５｜０００｜６９５
滋賀ユナイテッドBC　４　＝　０００｜０００｜３０１
勝利投手　廉都（２勝）
敗戦投手　寺内（２敗）