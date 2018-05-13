５月11日（金）
◇前期

 

　栃木、２番・松井サヨナラ打（栃木１勝　小山　1574人）
巨人　６　＝　１０２｜００１｜１０１
栃木ゴールデンブレーブス　７　＝　２００｜００１｜０３１x
勝利投手　橋詰（１勝２敗２Ｓ）
敗戦投手　成瀬
本塁打　橋爪１号ソロ

 

　信濃、４番ポロ猛打賞など10安打快勝（富山２勝２敗　高岡西部　380人）
信濃グランセローズ　７　＝　１００｜０４１｜００１
富山GRNサンダーバーズ　１　＝　０００｜００１｜０００
勝利投手　ギジェン（２勝１敗）
敗戦投手　ラミレス（２勝２敗）

 

　石川、２回打者10人で逆転（石川２敗　金沢市民　181人）
福井ミラクルエレファンツ　12　＝　０６１｜００１｜２０２
石川ミリオンスターズ　３　＝　１００｜０１０｜１００
勝利投手　園田（２勝１敗）
敗戦投手　石川（２勝２敗）

 

 

５月12日（土）
◇前期

 

　福島、18安打で大勝（福島２勝１敗　開成山　510人）
新潟アルビレックスBC　０　＝　０００｜０００｜０００
福島ホープス　11　＝　１００｜０６２｜２０×
勝利投手　高橋元（５勝）
敗戦投手　大竹（１勝３敗）

 

　村田、代打で登場。逆転２ラン（栃木２勝　小山　3145人）
栃木ゴールデンブレーブス　３　＝　００１｜０００｜００２
巨人　２　＝　１００｜０１０｜０００
勝利投手　前田（１勝）
敗戦投手　田中大
セーブ　橋詰（１勝２敗３Ｓ）
本塁打　（栃）ジョン１号ソロ、村田１号２ラン

 

　９番・長尾殊勲。富山、今季初サヨナラ勝ち（富山４勝１敗　県営富山　495人）
滋賀ユナイテッドBC　８　＝　２０２｜０１０｜００３
富山GRNサンダーバーズ　９　＝　１１２｜０００｜２０３x
勝利投手　菅谷（２勝）
敗戦投手　平尾（１敗１Ｓ）
本塁打　（滋）ジョニー３号ソロ
　　　　（富）マクシー４号２ラン

 

　福井、４回打者12人、四球と集中打で逆転（福井３勝　フェニスタ　573人）
石川ミリオンスターズ　４　＝　０２１｜０００｜１００
福井ミラクルエレファンツ　８　＝　０００｜７００｜０１×
勝利投手　濱田（５勝）
敗戦投手　ベニテス（４敗）
本塁打　（石）金山１号２ラン