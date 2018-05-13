５月11日（金）

◇前期

栃木、２番・松井サヨナラ打（栃木１勝 小山 1574人）

巨人 ６ ＝ １０２｜００１｜１０１

栃木ゴールデンブレーブス ７ ＝ ２００｜００１｜０３１x

勝利投手 橋詰（１勝２敗２Ｓ）

敗戦投手 成瀬

本塁打 橋爪１号ソロ

信濃、４番ポロ猛打賞など10安打快勝（富山２勝２敗 高岡西部 380人）

信濃グランセローズ ７ ＝ １００｜０４１｜００１

富山GRNサンダーバーズ １ ＝ ０００｜００１｜０００

勝利投手 ギジェン（２勝１敗）

敗戦投手 ラミレス（２勝２敗）

石川、２回打者10人で逆転（石川２敗 金沢市民 181人）

福井ミラクルエレファンツ 12 ＝ ０６１｜００１｜２０２

石川ミリオンスターズ ３ ＝ １００｜０１０｜１００

勝利投手 園田（２勝１敗）

敗戦投手 石川（２勝２敗）

５月12日（土）

◇前期

福島、18安打で大勝（福島２勝１敗 開成山 510人）

新潟アルビレックスBC ０ ＝ ０００｜０００｜０００

福島ホープス 11 ＝ １００｜０６２｜２０×

勝利投手 高橋元（５勝）

敗戦投手 大竹（１勝３敗）

村田、代打で登場。逆転２ラン（栃木２勝 小山 3145人）

栃木ゴールデンブレーブス ３ ＝ ００１｜０００｜００２

巨人 ２ ＝ １００｜０１０｜０００

勝利投手 前田（１勝）

敗戦投手 田中大

セーブ 橋詰（１勝２敗３Ｓ）

本塁打 （栃）ジョン１号ソロ、村田１号２ラン

９番・長尾殊勲。富山、今季初サヨナラ勝ち（富山４勝１敗 県営富山 495人）

滋賀ユナイテッドBC ８ ＝ ２０２｜０１０｜００３

富山GRNサンダーバーズ ９ ＝ １１２｜０００｜２０３x

勝利投手 菅谷（２勝）

敗戦投手 平尾（１敗１Ｓ）

本塁打 （滋）ジョニー３号ソロ

（富）マクシー４号２ラン

福井、４回打者12人、四球と集中打で逆転（福井３勝 フェニスタ 573人）

石川ミリオンスターズ ４ ＝ ０２１｜０００｜１００

福井ミラクルエレファンツ ８ ＝ ０００｜７００｜０１×

勝利投手 濱田（５勝）

敗戦投手 ベニテス（４敗）

本塁打 （石）金山１号２ラン