５月11日（金）
◇前期
栃木、２番・松井サヨナラ打（栃木１勝 小山 1574人）
巨人 ６ ＝ １０２｜００１｜１０１
栃木ゴールデンブレーブス ７ ＝ ２００｜００１｜０３１x
勝利投手 橋詰（１勝２敗２Ｓ）
敗戦投手 成瀬
本塁打 橋爪１号ソロ
信濃、４番ポロ猛打賞など10安打快勝（富山２勝２敗 高岡西部 380人）
信濃グランセローズ ７ ＝ １００｜０４１｜００１
富山GRNサンダーバーズ １ ＝ ０００｜００１｜０００
勝利投手 ギジェン（２勝１敗）
敗戦投手 ラミレス（２勝２敗）
石川、２回打者10人で逆転（石川２敗 金沢市民 181人）
福井ミラクルエレファンツ 12 ＝ ０６１｜００１｜２０２
石川ミリオンスターズ ３ ＝ １００｜０１０｜１００
勝利投手 園田（２勝１敗）
敗戦投手 石川（２勝２敗）
５月12日（土）
◇前期
福島、18安打で大勝（福島２勝１敗 開成山 510人）
新潟アルビレックスBC ０ ＝ ０００｜０００｜０００
福島ホープス 11 ＝ １００｜０６２｜２０×
勝利投手 高橋元（５勝）
敗戦投手 大竹（１勝３敗）
村田、代打で登場。逆転２ラン（栃木２勝 小山 3145人）
栃木ゴールデンブレーブス ３ ＝ ００１｜０００｜００２
巨人 ２ ＝ １００｜０１０｜０００
勝利投手 前田（１勝）
敗戦投手 田中大
セーブ 橋詰（１勝２敗３Ｓ）
本塁打 （栃）ジョン１号ソロ、村田１号２ラン
９番・長尾殊勲。富山、今季初サヨナラ勝ち（富山４勝１敗 県営富山 495人）
滋賀ユナイテッドBC ８ ＝ ２０２｜０１０｜００３
富山GRNサンダーバーズ ９ ＝ １１２｜０００｜２０３x
勝利投手 菅谷（２勝）
敗戦投手 平尾（１敗１Ｓ）
本塁打 （滋）ジョニー３号ソロ
（富）マクシー４号２ラン
福井、４回打者12人、四球と集中打で逆転（福井３勝 フェニスタ 573人）
石川ミリオンスターズ ４ ＝ ０２１｜０００｜１００
福井ミラクルエレファンツ ８ ＝ ０００｜７００｜０１×
勝利投手 濱田（５勝）
敗戦投手 ベニテス（４敗）
本塁打 （石）金山１号２ラン