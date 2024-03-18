18日、「第96回選抜高等学校野球大会」が兵庫・阪神甲子園球場で開幕し、３試合が行われた。八戸学院光星（青森）と関東一（東京）の第１試合は２－２で延長タイブレークに入り、決着は11回。３点を挙げると関東一の反撃を１点に抑えた。先発左腕の洗平比呂（３年）は９安打を浴びるも156球の力投で９回２失点。第２試合は神宮大会優勝の星稜（石川）が21世紀枠の田辺（和歌山）を４－２で下した。田辺は76年ぶりの白星ならず。第３試合は甲子園初出場の熊本国府（熊本）が2022年大会準優勝の近江（滋賀）を延長10回タイブレークの末、２－１で競り勝った。

◇１回戦

エース洗平、勝利呼び込む９回156球の力投

八戸学院光星（青森）

５＝０００｜０００｜１０１｜０３

３＝０００｜０１０｜０１０｜０１（延長11回タイブレーク）

関東一（東京）

背番号20の代打・東、勝ち越し２点適時打

星稜（石川）

４＝０１０｜１００｜００２

２＝００１｜１００｜０００

田辺（和歌山）

熊本国府２番手・植田、３回無失点の好救援

近江（滋賀）

１＝００１｜０００｜０００

２＝００１｜０００｜００１Ｘ（延長10回タイブレーク）

熊本国府（熊本）