search
アナザーアングル 二宮清純の「おなかを育てる」プロジェクト 対論×勝利学 スポーツ未来塾 挑戦者たち〜二宮清純の視点〜 明治安田レポート 【特別企画】日本人ヒーローを語ろう　二宮清純VS.金子達仁 学生寮 ドーミー取材記 DAIKI倶楽部 ニノラボ＆RIZAP～コンディション向上委員会～ 明日へのテクノロジー〜adidasの挑戦〜 いよぎんレポート Sportful Talks 【特別企画】ウィズコロナと日本サッカーの未来 この人と飲みたい 二宮清純のゼンソク人間学 世界へ発進！ 脱日本式ゴルフのすすめ TAKE OFF TO THE WORLD! How to change the traditional Japanese golf style 二宮清純スペシャルトーク「ハッピーアワー＠HUB」 【特別企画】ロシアＷ杯展望～サッカー緊急会議～ 【特別企画】サッカー日本代表への辛口応援 採用情報 一流のミカタ 白球徒然 ～HAKUJUベースボールスペース～ 【新春特別企画】河野洋平元衆議院議長に聞く スポーツの指導者から学ぶ アスリートが語るテングジャーキー お知らせ
二宮清純「スポーツのツボ」 二宮清純「プロ野球の時間」 二宮清純「唯我独論」 二宮清純「ノンフィクション・シアター・傑作選」 二宮清純「くつろぎの在りか」
上田 哲之 二宮寿朗 二宮清純 伊藤数子 垣原賢人 大野俊三 松本晋司 田崎健太 白戸太朗 福田健二 西本恵 西田 真二 近藤隆夫 金子達仁 鈴木康友
TOP> 記事一覧> 第302回　世界を揺るがす米プロレス流政治

第302回　世界を揺るがす米プロレス流政治

2025.08.26
二宮清純
二宮清純「スポーツのツボ」
facebook icon twitter icon

「彼は根っからのMAGA（メイク・アメリカ・グレート・アゲイン）だった。強く、タフで賢く、大きな心を持っていた」

 

　自らの支持者でもあったプロレスラーの「超人」ハルク・ホーガン氏の訃報を受け、ドナルド・トランプ米国大統領はSNSで、そう綴った。

 

　ホーガン氏がトランプ氏の大統領復帰に大きな役割を果たしたことは間違いない。

 

　昨年７月の、米大統領選挙に向けた共和党大会では、トランプ氏が銃撃されたことに触れ、「オレのヒーローに銃弾を浴びせやがった。もう我慢ならねえ！」と絶叫して、現役時代に比べるとやや細くはなったものの、それでも女性のウエストくらいはある太い腕で着ていたＴシャツを引き裂いた。すると「トランプ2024」と書かれた赤いタンクトップが現れ、会場は異様な熱気に包まれた。

 

 

　政治とプロレスは親和性が高い。とりわけ強権的な手法を好むトランプ氏のような政治家は、マッチョなプロレスラーと相性がいい。それはトランプ氏がSNSにホーガン氏とアームレスリングに興じている写真をアップしたことに、よく表れている。

 

　時に相手を激しく罵倒するトランプ氏の演説も、プロレス仕込みだ。彼がリアリティ番組「アプレンティス」で決め台詞にしていた「オマエはクビだ！（You are Fired！）」は、元々はWWFのビンス・マクマホン会長が、気に入らないレスラーに対して使っていたものだ。

 

　ちなみに“トランプ2.0”の教育長官リンダ・マクマホン氏は、ビンス氏の妻でWWEの元CEO。今年４月のシンポジウムでは、人工知能を意味する「AI」を、何度も「A1（エーワン）」と言い間違えて失笑を買った。

 

　トランプ氏の自己陶酔的なアジテーションも、プロレスの世界では珍しくない。敵と味方を意図的に分断し、敵には降伏を、味方には、さらなる追従を迫る。

 

　友好国をも巻き込んだ、そんな政治がこの先も続くのかと思うと、暗澹たる気分になる。

 

＜この原稿は『週刊大衆』2025年９月１日号に掲載された原稿です＞

 

 

 

facebook icon twitter icon
バックナンバーはこちら
Back to TOP TOP