search
アナザーアングル 二宮清純の「おなかを育てる」プロジェクト 対論×勝利学 スポーツ未来塾 挑戦者たち〜二宮清純の視点〜 明治安田レポート 【特別企画】日本人ヒーローを語ろう　二宮清純VS.金子達仁 学生寮 ドーミー取材記 DAIKI倶楽部 ニノラボ＆RIZAP～コンディション向上委員会～ 明日へのテクノロジー〜adidasの挑戦〜 いよぎんレポート Sportful Talks 【特別企画】ウィズコロナと日本サッカーの未来 この人と飲みたい 二宮清純のゼンソク人間学 世界へ発進！ 脱日本式ゴルフのすすめ TAKE OFF TO THE WORLD! How to change the traditional Japanese golf style 二宮清純スペシャルトーク「ハッピーアワー＠HUB」 【特別企画】ロシアＷ杯展望～サッカー緊急会議～ 【特別企画】サッカー日本代表への辛口応援 採用情報 一流のミカタ 白球徒然 ～HAKUJUベースボールスペース～ 【新春特別企画】河野洋平元衆議院議長に聞く スポーツの指導者から学ぶ アスリートが語るテングジャーキー お知らせ
二宮清純「スポーツのツボ」 二宮清純「プロ野球の時間」 二宮清純「唯我独論」 二宮清純「ノンフィクション・シアター・傑作選」 二宮清純「くつろぎの在りか」
上田 哲之 二宮寿朗 二宮清純 伊藤数子 垣原賢人 大野俊三 松本晋司 田崎健太 白戸太朗 福田健二 西本恵 西田 真二 近藤隆夫 金子達仁 鈴木康友
TOP> 記事一覧> 第301回　大丈夫か!?　北中米“灼熱”Ｗ杯

第301回　大丈夫か!?　北中米“灼熱”Ｗ杯

2025.08.12
二宮清純
二宮清純「スポーツのツボ」
facebook icon twitter icon

　新装オープンしたFIFAクラブＷ杯の初代王者にチェルシー（イングランド）が輝いた。

 

　６月14日（現地時間）から７月13日にかけて米国の11都市（12会場）で行なわれた今大会、選手や監督を悩ませたのが猛暑だった。

 

　全７試合に出場し、１ゴール３アシストを記録したチェルシーのエンソ・フェルナンデス（アルゼンチン代表）は、猛暑のイーストラザフォードで行なわれた準決勝のフルミネンセ（ブラジル）戦で目まいに襲われたことを明らかにし、「選手、観客ともに危険な気温だった」と訴えた。

 

　シンシナティでのマメロディ・サンダウンズ（南アフリカ）戦、ボルシア・ドルトムント（ドイツ）の控え選手たちは試合前半、ピッチ脇のベンチではなく、屋内のロッカールームでゲームを見守った。

 

　猛暑だけではない。豪雨や雷も選手たちを苦しめた。

 

 

　シャーロットでのチェルシー対ベンフィカ（ポルトガル）戦では、終了５分前になって雷雲が接近していることを理由に、約２時間も試合が中断した。

 

　さて、気になるのは、来年６月から米国・カナダ・メキシコの３カ国共催で行なわれる北中米Ｗ杯への影響だ。

 

　1994年米国Ｗ杯は、私も現地で取材した。ブラジル対イタリアの決勝はロサンゼルスのローズボウルで行なわれたが“灼熱の決戦”と書いたことを覚えている。

 

　試合は猛暑が災いして、両チームとも将棋の千日手のように決め手を欠いたものとなり、消耗戦の末にブラジルがPK戦で勝利した。

 

　あれから30年がたち、地球温暖化による異常気象は、さらに深刻さを増している。

 

　だが、優勝したチェルシーの選手たちにトロフィーを授与したドナルド・トランプ米国大統領は、「気候変動はいかさま」との主張を変えようとしない。

 

　悪いことは言わない。来年のＷ杯は開催時期を繰り下げた方がいい。カタール大会を冬にしたように。

 

＜この原稿は『週刊大衆』2025年８月11日号に掲載された原稿です＞

 

 

 

facebook icon twitter icon
バックナンバーはこちら
Back to TOP TOP