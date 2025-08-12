第301回　大丈夫か!?　北中米“灼熱”Ｗ杯

新装オープンしたFIFAクラブＷ杯の初代王者にチェルシー（イングランド）が輝いた。

６月14日（現地時間）から７月13日にかけて米国の11都市（12会場）で行なわれた今大会、選手や監督を悩ませたのが猛暑だった。

全７試合に出場し、１ゴール３アシストを記録したチェルシーのエンソ・フェルナンデス（アルゼンチン代表）は、猛暑のイーストラザフォードで行なわれた準決勝のフルミネンセ（ブラジル）戦で目まいに襲われたことを明らかにし、「選手、観客ともに危険な気温だった」と訴えた。

シンシナティでのマメロディ・サンダウンズ（南アフリカ）戦、ボルシア・ドルトムント（ドイツ）の控え選手たちは試合前半、ピッチ脇のベンチではなく、屋内のロッカールームでゲームを見守った。

猛暑だけではない。豪雨や雷も選手たちを苦しめた。

シャーロットでのチェルシー対ベンフィカ（ポルトガル）戦では、終了５分前になって雷雲が接近していることを理由に、約２時間も試合が中断した。

さて、気になるのは、来年６月から米国・カナダ・メキシコの３カ国共催で行なわれる北中米Ｗ杯への影響だ。

1994年米国Ｗ杯は、私も現地で取材した。ブラジル対イタリアの決勝はロサンゼルスのローズボウルで行なわれたが“灼熱の決戦”と書いたことを覚えている。

試合は猛暑が災いして、両チームとも将棋の千日手のように決め手を欠いたものとなり、消耗戦の末にブラジルがPK戦で勝利した。

あれから30年がたち、地球温暖化による異常気象は、さらに深刻さを増している。

だが、優勝したチェルシーの選手たちにトロフィーを授与したドナルド・トランプ米国大統領は、「気候変動はいかさま」との主張を変えようとしない。

悪いことは言わない。来年のＷ杯は開催時期を繰り下げた方がいい。カタール大会を冬にしたように。

＜この原稿は『週刊大衆』2025年８月11日号に掲載された原稿です＞