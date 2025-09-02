search
第821回　貧打の"セ界"制し サトテル３冠王へ

第821回　貧打の“セ界”制し サトテル３冠王へ

2025.09.02
二宮清純
二宮清純「プロ野球の時間」
　いくら“投高打低”とはいえ、２割台の打率で首位打者はちょっと……。そんな空気が“セ界”を支配している。

 

　７月25日現在の、セ・リーグ打撃５傑は次の通り。

 

　１位・岡林勇希（中日）２割９分３厘７毛８糸

　２位・小園海斗（広島）２割９分３厘７毛６糸

　３位・近本光司（阪神）２割９分２厘２毛

　４位・中野拓夢（阪神）２割９分２厘１毛

　５位・佐藤輝明（阪神）２割８分６厘

 

　かつて３割打者は一流の証と言われた。裏を返せば、３割打者不在は、今のセ・リーグに一流打者は存在しない、という逆証明になってしまう。

 

 

 

　７月に入る前、ネット裏からは「なぁに猛暑で投手がへばれば、３割打者も増えてきますよ」（セ・リーグ球団監督経験者）という声も聞かれたが、７月を迎えてからも、いっこうに快音は響いてこない。ひょっとすると、ひょっとするのではないか。

 

　そこで調べてみた。歴代のNPB首位打者で、打率ワーストは1962年の森永勝也（広島）の３割６厘７毛２糸だった。

 

　森永が広島勢として初めてセ・リーグ首位打者に輝いたこの年は、空前の“投高打低”で、規定打席に到達した選手の中で、打率を３割台に乗せたのは、彼ひとりだった。

 

　ちなみに２位は近藤和彦（大洋）の２割９分３厘、３位は並木輝男（阪神）の２割９分。今年の２月に世を去った“牛若丸”と呼ばれた守備の名手・吉田義男（阪神）は、打率２割６分１厘ながら、打撃10傑入りを果たしている。

 

　話を今年のセ・リーグに戻そう。記録的貧打の理由のひとつとして考えられるのが、リーグを代表する強打者の不在である。22年に史上最年少の22歳で三冠王に輝いた村上宗隆（東京ヤクルト）は、脇腹痛で４月18日に登録を抹消されて以来、ずっと２軍での調整が続いている。

 

　５月６日の阪神戦で左ヒジのじん帯を損傷した本塁打王３度、打点王２度の岡本和真（巨人）は、ケガをするまでは３割８厘と高打率をキープしていた。だが、まだ完全復活の目処は立っていない。

 

　そんな中、ひそかに注目を集め始めたのが、サトテルこと佐藤輝明（阪神）の三冠王獲得の可能性だ。目下、本塁打数（25）、打点（64）はリーグトップ。打率は２割８分６厘ながら５位につけている。

 

　阪神の選手で三冠王となれば、“史上最強の助っ人”と呼ばれたランディ・バース（85、86年）以来、39年ぶり２人目である。自らのバットでチームをリーグ優勝に導けば、MVPの最有力候補だ。

 

＜この原稿は2025年８月22－29日合併号『週刊漫画ゴラク』に掲載されたものです＞

 

 

 

