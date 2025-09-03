第335回　「謝辞」　～サポーターから選手たちへと伝える想い～

「未だ長いトンネルを抜け出せないままの愛媛FCトップチーム。このまま、日の光を浴びることは出来ないのだろうか」

2025明治安田J2リーグは現在（第28節終了時点）、最終盤戦へと突入。残りは僅かに10試合のみとなっている。そんな中、愛媛FCは20チーム中20位の最下位。

スポーツという勝負事の世界に関わっている以上、勝利の喜びを分かち合う至福のひと時に出会うこともあれば、現在のような厳しい時節に巡り合うことも多々ある。この最悪の状況に対峙し、気分的に落ち込むサポーターやファン、支援者の方々もいらっしゃるかと思う。

ただ、ピッチ上の選手達は諦めることなく、今も全力で戦っている。何かの縁で愛媛に集まった選手たち。愛媛のエンブレムを身に着け、私達の故郷のために戦ってくれている。愛媛県を愛し、この地域に関わる私たちが彼らを見捨てる訳にはいかない。

一部のサポーターも表現しているが『チームを応援することは、選手に対し感謝を伝える行為である』と常々思っている。

『一生懸命走ってくれて、ありがとう』

『得点を決めてくれて、ありがとう』

『愛媛ゴールを守ってくれて、ありがとう』

これらの感謝の思いをコールやチャントに込めて、声や手拍子で選手たちに伝えているのだと考えている。

私たちの感謝の気持ちが選手たちに伝われば、彼らの背中を押し進めるエネルギーへと変わっていくはず。今こそ我々サポーターの役割や存在意義を、もう一度見つめ直し、試合へ臨むべき時なのではないだろうか。その先には、何らかの光明を見い出せるに違いない。

これからも愛媛FCサポーターとして愛媛へ集った選手たちを信じ、感謝の気持ちを伝え続けていきたいと、私は感じている。

さて、トップチームとは異なり「高円宮杯JFA Ｕ－18サッカープリンスリーグ2025四国」にて（第９節終了時点）首位を、ひた走る愛媛FC Ｕ－18チーム。

そのプリンスリーグ四国は現在、約２か月間の中断期間に入っている。この間、選手たちは休んでいた訳ではなく、７月に行われた「第49回 日本クラブユースサッカー選手権（Ｕ－18）大会」（全国大会）には四国代表として出場。

予選を全勝して出場権を勝ち取った愛媛FC Ｕ－18チームだったが、この全国大会（１次リーグ戦）では残念ながら総得点数という僅かの差で、グループステージにて敗退となってしまった。

それでも上位カテゴリーであるプレミアリーグ（EAST）参戦中のFC東京Ｕ－18に「１－１」で引き分けたり、プレミアリーグ（WEST）参戦中のアビスパ福岡Ｕ－18には「２－０」で勝利するなど、素晴らしい活躍振りを魅せてくれた。

今回のカップ戦にてプレミアリーグ参戦中のチームと互角に渡り合った愛媛FC Ｕ－18。自信を深めた彼らが目指す場所は、もちろん「プレミアリーグ」である。

それには先ず、プリンスリーグ四国を制する必要があり、９月から再開されるリーグ戦には、より一層強い気持ちで臨んでもらいたい。

『プリンスリーグ2025四国：第９節。県立今治東中等教育学校VS.愛媛FC Ｕ－18の一戦は、９月６日（土）北条スポーツセンター陸上競技場にて午前10時キックオフ』

愛媛FCレディースが参戦する「2025プレナスなでしこリーグ１部」も、約２か月間のサマーブレークを終え、８月31日（日）に行われたアウェイ戦からシーズン終盤戦へと突入。

９月６日（土）には、いつもの愛媛県総合運動公園球技場ではなく、大きな会場であるニンジニアスタジアム（最大収容人数：約２万人）にてホームゲームが行われる。

しかも今季最初で最後のナイターマッチ（午後７時キックオフ）として開催されるので要注目だ。

この日は、我々サポーターも試合に挑む選手たちを勇気付けるため、チャントやチームコールを歌って選手バスを迎え入れる「入り待ち」を行う予定にしている。

選手バスの到着時刻は、当日（9/6）の午後４時30分頃になるので、サポーターやファンの皆さんも早めにスタジアムへ足を運び、「入り待ち」に、ご参加いただきたい。

愛媛FCレディースは現在（第16節終了時点）「４勝７敗５引き分け（勝ち点17）」で2025プレナスなでしこリーグ１部（12チーム中）10位。１部残留圏内ではあるが厳しい状況。

自動降格や入れ替え戦は何としても免れたいので、皆さんの応援や支援での選手たちの後押しをお願いしたい。

『2025プレナスなでしこリーグ１部：第17節。愛媛FCレディースVS.ヴィアマテラス宮崎の一戦は、９月６日（土）ニンジニアスタジアムにて午後７時キックオフ。』是非、この機会に各会場へご来場ください。

「この過酷な夏に全力で戦い続ける愛媛の選手たち、ありがとう。そして、青井葦人（小林有吾 先生）、本当にありがとう！」

＜松本 晋司（まつもと しんじ）プロフィール＞

1967年５月14日、愛媛県松山市出身。愛媛FCサポーターズクラブ「Laranja Torcida（ラランジャ・トルシーダ）」代表。2000年２月６日発足の初代愛媛FCサポーター組織創設メンバーであり、愛媛FCサポーターズクラブ「ARANCINO（アランチーノ）」元代表。愛媛FC協賛スポンサー企業役員。南宇和高校サッカー部や愛媛FCユースチームの全国区での活躍から石橋智之総監督の志に共感し、愛媛FCが、四国リーグに参戦していた時期より応援・支援活動を始める。