search
アナザーアングル スポーツ未来塾 対論×勝利学 明治安田レポート 挑戦者たち〜二宮清純の視点〜 学生寮 ドーミー取材記 二宮清純の「おなかを育てる」プロジェクト 【特別企画】日本人ヒーローを語ろう　二宮清純VS.金子達仁 DAIKI倶楽部 ニノラボ＆RIZAP～コンディション向上委員会～ 明日へのテクノロジー〜adidasの挑戦〜 いよぎんレポート Sportful Talks 【特別企画】ウィズコロナと日本サッカーの未来 この人と飲みたい 二宮清純のゼンソク人間学 世界へ発進！ 脱日本式ゴルフのすすめ TAKE OFF TO THE WORLD! How to change the traditional Japanese golf style 二宮清純スペシャルトーク「ハッピーアワー＠HUB」 【特別企画】ロシアＷ杯展望～サッカー緊急会議～ 【特別企画】サッカー日本代表への辛口応援 採用情報 一流のミカタ 白球徒然 ～HAKUJUベースボールスペース～ 【新春特別企画】河野洋平元衆議院議長に聞く スポーツの指導者から学ぶ アスリートが語るテングジャーキー お知らせ
二宮清純「スポーツのツボ」 二宮清純「プロ野球の時間」 二宮清純「唯我独論」 二宮清純「ノンフィクション・シアター・傑作選」 二宮清純「くつろぎの在りか」
上田 哲之 二宮寿朗 二宮清純 伊藤数子 垣原賢人 大野俊三 松本晋司 田崎健太 白戸太朗 福田健二 西本恵 西田 真二 近藤隆夫 金子達仁 鈴木康友
TOP> 記事一覧> イーグルス、新指揮官で飛躍誓う　～リーグワン～

イーグルス、新指揮官で飛躍誓う　～リーグワン～

2025.09.20
スポーツコミュニケーションズ
ラグビー
facebook icon twitter icon

　ジャパンラグビー・リーグワンのディビジョン１横浜キヤノンイーグルスが東京都町田市のキヤノンスポーツパークで公開練習を実施した。練習後、レオン・マクドナルド新HC就任会見を行った。元ニュージーランド代表（オールブラックス）のAC。ブルーズ（ニュージーランド）をスーパーラグビー・トランスタスマン優勝（2021年）、スーパーラグビー・パシフィック準優勝（22年）に導いた実績を持つ。

 

　選手としてオールブラックス56キャップを誇り、２度のＷ杯出場（03年オーストラリア大会、07年フランス大会）。日本ではヤマハ発動機ジュビロ（04-05シーズン）、近鉄ライナーズ（09-10シーズン）に所属した。「日本に戻ってこれてうれしい」とマクドナルドHC。当時と現在の日本ラグビーの変化として、「海外選手はキャリアの最後として日本を選んでいたが、今はベストプレーヤーが揃っている」と挙げた。

 

　５シーズン指揮を執った沢木敬介氏が去り、24-25シーズン８位からの再浮上を図る。新指揮官は持ち味アタッキングラグビーに磨きをかける。
「それと同時にスマートなラグビーしなければいけない。テリトリーをしっかりコントロールすること、DFに対する意識を高める必要がある。バランスの取れたチームにしたい」

 

　現在の戦力を「ベテランと若手がいいバランスにある」と評価し、セレクションポリシーについては「先入観はないので、すべての選手がセレクションの対象にある。プレースタイルとしてはハードワークできる人間。トップチームの勝つためにはある程度のフィジカリティも必要」と説明した。

 

「キヤノンイーグルスから、より多くの日本代表を送り込む」と育成に力を入れるが、結果にこだわらないわけではない。

「目標はもちろん優勝。どのチームもそこを見ていると思うが、目的を持って積み上げることで達成したい」

 

（文・写真／杉浦泰介）

facebook icon twitter icon
バックナンバーはこちら
Back to TOP TOP