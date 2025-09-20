イーグルス、新指揮官で飛躍誓う　～リーグワン～

ジャパンラグビー・リーグワンのディビジョン１横浜キヤノンイーグルスが東京都町田市のキヤノンスポーツパークで公開練習を実施した。練習後、レオン・マクドナルド新HC就任会見を行った。元ニュージーランド代表（オールブラックス）のAC。ブルーズ（ニュージーランド）をスーパーラグビー・トランスタスマン優勝（2021年）、スーパーラグビー・パシフィック準優勝（22年）に導いた実績を持つ。

選手としてオールブラックス56キャップを誇り、２度のＷ杯出場（03年オーストラリア大会、07年フランス大会）。日本ではヤマハ発動機ジュビロ（04-05シーズン）、近鉄ライナーズ（09-10シーズン）に所属した。「日本に戻ってこれてうれしい」とマクドナルドHC。当時と現在の日本ラグビーの変化として、「海外選手はキャリアの最後として日本を選んでいたが、今はベストプレーヤーが揃っている」と挙げた。

５シーズン指揮を執った沢木敬介氏が去り、24-25シーズン８位からの再浮上を図る。新指揮官は持ち味アタッキングラグビーに磨きをかける。

「それと同時にスマートなラグビーしなければいけない。テリトリーをしっかりコントロールすること、DFに対する意識を高める必要がある。バランスの取れたチームにしたい」

現在の戦力を「ベテランと若手がいいバランスにある」と評価し、セレクションポリシーについては「先入観はないので、すべての選手がセレクションの対象にある。プレースタイルとしてはハードワークできる人間。トップチームの勝つためにはある程度のフィジカリティも必要」と説明した。

「キヤノンイーグルスから、より多くの日本代表を送り込む」と育成に力を入れるが、結果にこだわらないわけではない。

「目標はもちろん優勝。どのチームもそこを見ていると思うが、目的を持って積み上げることで達成したい」

（文・写真／杉浦泰介）