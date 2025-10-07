search
第823回　虎の石井大智は「独立リーグの星」

2025.10.07
二宮清純
二宮清純「プロ野球の時間」
　ぶっち切りの強さで、２リーグ分立以降、２年ぶり７度目のリーグ優勝を果たした阪神。MVPは本塁打と打点の２冠が濃厚な佐藤輝明が最有力だが、優勝を決めた９月７日の広島戦で、自身の持つ連続無失点記録を48試合にまで伸ばした石井大智の“縁の下の力持ち”ぶりも捨て難い。

 

　防御率は驚異の0.17。失点は４月４日の巨人戦での、わずか１。それから約６カ月、点を取られていないのだ。藤川球児監督はリリーフ陣を「チームの心臓」と位置付けるが、その中心にいるのが石井である。

 

　この石井、国立高等専門学校（秋田工業高等専門学校＝５年制）出身の変わり種。卒業後は大手石油会社への就職が内定していた。

 

　しかし、彼は密かな夢を抱いていた。プロ野球選手である。トライアウトを受けて四国アイランドリーグplusの高知ファイティングドッグスに入団。四国の地で腕を磨き、2020年のドラフト会議で阪神から８巡目指名を受けた。

 

 

　国内には現在、７つの独立リーグがある。その中で最も古い歴史を持つのが05年に誕生した四国だ。

 

　西武やダイエーで活躍し、オリックスの監督も務めた創設者の石毛宏典は、松山での開幕戦で、こうスピーチした。

 

「花壇ができました。100名のタネを持った若者が花を咲かせようと今日から努力します。皆さま方の水と肥料が必要です」

 

　あれから20年。石毛の目に石井の姿はどう映っているのか。

 

「おそらく彼には自分の可能性を信じるとともに、悔いを残したくないという思いもあったのでしょう。伸びる選手は思慮深い。彼は理系で数々のデータと照らし合わせながら技術を磨き、課題に向き合っていると聞く。こういう選手のためのステージとして用意したのがアイランドリーグ。苦労が少しは報われた気がします」

 

　高専のヒーローは、独立リーグの星でもある。

 

＜この原稿は2025年10月６日号『週刊大衆』に掲載されたものを一部再構成しました＞

 

 

 

