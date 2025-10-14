search
第305回　井上尚弥完封勝利 衰え知らずの32歳

　傷ひとつない顔での勝利者インタビュー。マイクを手にした井上尚弥は、観客に向かってこう声を張り上げた。

 

「アウトボクシングもいけるでしょう？　誰が衰えたって？　誰が衰えたって？」

 

　耳に手を当てるパフォーマンスで１万6000人の観客を魅了した。

 

　いやはや千両役者である。

 

　９月14日、名古屋IGアリーナ。世界スーパーバンタム級４団体統一王者の井上は、WBA世界同級暫定王者のムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）に判定勝ちを収め、統一王座５度目の防衛に成功するとともに、世界タイとなる世界戦26連勝を飾った。

 

　KO率90％という強打を誇る井上にしては珍しく、試合前から「今回は判定決着でもいいんじゃないかと思っている」と慎重な言い回しに終始した。

 

　それは陣営がアフマダリエフを「キャリアで最強の選手」（大橋秀行会長）と警戒していたことに加え、前戦の反省があったからだろう。

 

 

　５月４日（現地時間）、米国ラスベガスでのラモン・カルデナス（米国）戦で、井上はまさかのダウンを喫した。２ラウンド、左フックが空を斬ったところへ、お返しの左フックを合わせられた。パンチの軌道を把握する前に起きたアクシデントだった。

 

　だが、この想定外のダウンが、本来、負けん気の強い井上の闘争心に薪をくべた。

 

　３ラウンド以降はワンサイド。最後はカルデナスをコーナーに詰めて滅多打ちし、８ラウンドＴＫＯで勝利した。

 

　ボクシングの試合で逆転ＫＯほど面白いものはない。だが同時にこれは大きなリスクをはらむ。もしカルデナスが強打の持ち主なら、試合はどうなっていたかわからない。運動量は最後まで落ちなかった。

 

　この試合が、ある意味、いいクスリになったのだろう。前半からポイントを積み重ねた井上は、アフマダリエフの「来い！　来い！」という挑発のジェスチャーにも乗らず、「12ラウンドをフルに戦う」という事前のファイトプラン通りに冷静に試合を進めた。

 

　その結果が３対０の判定勝ちである。アフマダリエフは、16年のリオデジャネイロ五輪（バンタム級）で銅メダルを胸に飾っただけあって、テクニックに秀でたハイスペックなボクサーだった。並のボクサーなら、腹をおさえて、マウスピースを吐き出したであろう井上のボディーブローにも音を上げなかった。

 

　そんなタフガイでも、モンスターの前では、なすすべもなかった。32歳になった今も、井上に衰えの兆しは、微塵も感じられない。

 

＜この原稿は『週刊漫画ゴラク』2025年10月17日号に掲載された原稿です＞

 

 

 

