第306回　球場命名権ビジネスの舞台裏

スタジアムやアリーナに企業名を冠する命名権ビジネス、いわゆるネーミングライツの起源は、1952年の「ブッシュ・スタジアム」だと言われている。

それまでカージナルスが本拠地とするこの球場は、スポーツマンズ・パークと呼ばれていた。ところが米国の大手ビールメーカー「アンハイザー・ブッシュ」（現在は「アンハイザー・ブッシュ・インベブ」）が球団を買い取ったことにより、オーナーの名を冠した「ブッシュ・スタジアム」に名称を変えた。

球団買取当初、オーナーは自社製品をアピールするため「バドワイザー・スタジアム」と名付けようとしたが、当時のMLBは、アルコール飲料商品名の露出を禁じていた。その一方で「アンハイザー・ブッシュ」の本社工場はセントルイスにあり、地域貢献が球団買収目的だったとの説もある。

日本でも2000年代に入ってスタジアムやアリーナのネーミングライツが一般化し、03年には東京スタジアムが「味の素スタジアム」に、05年には横浜国際総合競技場が「日産スタジアム」と名を改めた。

現在の契約金額は、前者が24年３月からの５年間で10億5000万円。後者が21年3月から26年２月までの５年間で６億円（最初の３年間は年１億円、その後の２年間は年１・５億円）と言われている。

ところが、３月期の決算で7000億円近い赤字を計上した日産は、スタジアムの所有者である横浜市に対し、年間5000万円での１年契約を打診している模様だ。

そんな中、国立競技場のネーミングライツを三菱UFJファイナンシャル・グループが取得した。契約金は100億円規模となる見通し。ナショナル・スタジアムなら、当然の額か。

問題は呼び名だ。「味スタ」「エスコン」（エスコンフィールド北海度）のように、略称として親しまれるかどうか。締め切り直前に飛び込んできた情報では、略称は「MUFG国立」。まだ長い。「エムエフ」ぐらいでいいのでは……。

＜この原稿は『週刊大衆』2025年11月３日号に掲載された原稿です＞