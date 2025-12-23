第310回　初黒星！　天心に「接近戦」の壁

1970年代、“日本人キラー”として名を馳せたボクサーがいる。タイのセンサク・ムアンスリンだ。ムエタイでキャリアを重ね、74年11月、24歳で国際式に転じた。

国際式転向２戦目で強打者で知られるライオン古山に７ラウンドTKO勝ち、３戦目にはぺリコ・フェルナンデス（スペイン）を８ラウンドKOで下し、WBC世界スーパーライト級王者となった。アマの国際大会に出場経験があるとはいえ、プロ３戦目での世界王座奪取は、ボクシング史上最短記録。これは今に至るも破られていない。

76年１月、センサクは初防衛戦で古山に判定勝ち。５カ月後に王座から陥落するも、再び同王座に返り咲き、２度目の防衛戦にガッツ石松を迎える。ライト級に次ぐ２階級制覇を狙った石松だが、６ラウンドに２度のダウンを奪われ、センサクの軍門に下った。

階級が異なるとはいえ、サウスポーで半身に構えるスタイルはセンサクとよく似ている。国際式デビュー８戦目での世界王座奪取を狙った“神童”那須川天心のことだ。

言うまでもなく天心は元キックボクサーで、キック・総合格闘技での戦績は47戦無敗。ボクシングに転向してからも７連勝と無敗街道を突っ走り、さる11月24日、トヨタアリーナ東京で井上拓真とWBC世界バンタム級王座決定戦を行なった。

出だしは上々。１ラウンド、左のオーバーハンドを突き刺し、２ラウンドには左アッパーからの右フックで拓真を退かせた。

ところが３ラウンドを機に流れが変わる。中間距離での戦いは不利と判断した拓真は、距離を詰めて接近戦を挑み、着実にポイントを重ねていった。

判定は３対０で拓真。試合後、天心は「自分の練習しているものが出せない間合いだった」と言って唇を嚙んだ。「経験の差が出た」とも。

初めての黒星を、次につなげるためには、天心が言う「間合い」、すなわち接近戦の克服がカギとなる。「やり返す」時間は、十分残されている。

＜この原稿は『週刊大衆』2025年12月22日号に掲載された原稿です＞