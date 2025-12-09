第309回　ドジャース初連覇 熱狂のＷシリーズ

search
2025.12.09
二宮清純
二宮清純「スポーツのツボ」
　ドジャースが21世紀初、球団史上初の連覇を達成したワールドシリーズは、MLB史上に刻まれる名勝負となった。

 

　MVPは文句なしで山本由伸。強打のブルージェイズ相手に第２戦で完投勝ち、２勝３敗と王手をかけられた第６戦でも６回を投げ勝利投手に。そして雌雄を決する第７戦。４対４と同点の９回１死一、二塁、サヨナラのランナーを背負ってマウンドに上がり、味方の好守にも支えられて、絶対絶命のピンチをしのぎ切った。

 

　延長11回裏にも、あわや同点、サヨナラ負けのピンチを招きながら、沈着冷静な投球でタイトロープを渡り切った。

 

　ちなみに、ワールドシリーズにおいて敵地で３勝をあげたピッチャーは、MLB史上初。先輩の大谷翔平は「彼が世界一の投手だと思っているし、チームもそう思っている。（MVPに対し）異論はないんじゃないかな」と語った。

 

　全米、いや日本国内もが熱狂の渦と化したMLBのポストシーズンゲーム（PSG）は、ア・ナ両リーグの東・中・西地区優勝の６チーム、地区優勝したチームを除く、勝率上位６チーム（アから３、ナから３）の計12チームによって争われる。

 

 

　今年のドジャースは、ナ・リーグ西地区を制したものの、ナ・リーグで地区優勝を果たした３チームの中で、最も勝率が低かったため、最初の関門であるワイルドカードシリーズからの出場を余儀なくされた。レッズに２連勝し、次のディビジョンシリーズにコマを進めた。

 

　相手は東地区優勝のフィリーズ。３勝１敗で勝ち上がり、ブルワーズとのリーグチャンピオンシリーズへ。第４戦で投げては６回無失点、打っては３ホームランと大車輪の活躍をした大谷が、同シリーズのMVPに輝いた。

 

　そして迎えたブルージェイズとのワールドシリーズでも、大谷のバットが火を吹いた。延長18回にもつれこんだ第３戦、大谷は９回も打席に立ち、２本塁打、２二塁打、５四球（うち敬遠が４）。１試合９出塁は、もちろんPSG史上最多だった。

 

　MLBは、言うまでもなく世界最高峰の野球リーグである。そのMLBで大谷は、子どもの中におとながひとり混じっているような活躍を見せた。「地球上で最高の選手」とのドジャース、デーブ・ロバーツ監督の大谷評は、少しも誇張に聞こえなかった。

 

　NHK総合が放送した第６戦の平均視聴率は20.7％（関東地区）を記録した。

 

　今、日本国民に最も支持されている球団は、巨人でも阪神でもなくドジャースかもしれない。

 

＜この原稿は『週刊漫画ゴラク』2025年12月５日－12日合併号に掲載された原稿です＞

 

 

 

