search
アナザーアングル スポーツ未来塾 対論×勝利学 明治安田レポート 挑戦者たち〜二宮清純の視点〜 学生寮 ドーミー取材記 二宮清純の「おなかを育てる」プロジェクト 【特別企画】日本人ヒーローを語ろう　二宮清純VS.金子達仁 DAIKI倶楽部 ニノラボ＆RIZAP～コンディション向上委員会～ 明日へのテクノロジー〜adidasの挑戦〜 いよぎんレポート Sportful Talks 【特別企画】ウィズコロナと日本サッカーの未来 この人と飲みたい 二宮清純のゼンソク人間学 世界へ発進！ 脱日本式ゴルフのすすめ TAKE OFF TO THE WORLD! How to change the traditional Japanese golf style 二宮清純スペシャルトーク「ハッピーアワー＠HUB」 【特別企画】ロシアＷ杯展望～サッカー緊急会議～ 【特別企画】サッカー日本代表への辛口応援 採用情報 一流のミカタ 白球徒然 ～HAKUJUベースボールスペース～ 【新春特別企画】河野洋平元衆議院議長に聞く スポーツの指導者から学ぶ アスリートが語るテングジャーキー お知らせ
二宮清純「スポーツのツボ」 二宮清純「プロ野球の時間」 二宮清純「唯我独論」 二宮清純「ノンフィクション・シアター・傑作選」 二宮清純「くつろぎの在りか」
上田 哲之 二宮寿朗 二宮清純 伊藤数子 垣原賢人 大野俊三 松本晋司 田崎健太 白戸太朗 福田健二 西本恵 西田 真二 近藤隆夫 金子達仁 鈴木康友
TOP> 記事一覧> 再現ではなく、新たな表現へ　～YUZURU HANYU “REALIVE” an ICE STORY project～

再現ではなく、新たな表現へ　～YUZURU HANYU “REALIVE” an ICE STORY project～

2026.01.13
スポーツコミュニケーションズ
フィギュアスケート
facebook icon twitter icon

ロゴ提供：ICE STORY project広報事務局

 

　プロフィギュアスケーターの羽生結弦が製作総指揮を執り、出演する「YUZURU HANYU “REALIVE” an ICE STORY project」が４月11日、12日の２日間にかけて宮城県利府市内のセキスイハイムスーパーアリーナで行なわれる。チケットの先行販売は１月23日からスタート。詳細は公式サイトより。

 

 

　羽生はこれまで、「GIFT」、「RE_PRAY」、「Echoes of Life」と３つのICE STORYを生み出した。今回のREALIVEは＜羽生結弦がこれまで生み出してきたプログラムたちを、もう一度“生きた存在”として立ち上げる＞（公式サイト）という。

 

　羽生は昨年８月から「メンテナンス期間」と称し、肉体改造や技術向上に時間をあててきた。メンテナンス期間明けの舞台は３月に同会場で行なわれる「羽生結弦 notte stellata 2026」になるが、メンテナンスに入ってからICE STORYを公で披露するのは、“REALIVE”が最初となる。

 

　羽生は、公式サイトでこう綴った。

＜　これまで生み出して、一緒に過ごしてきたプログラムたちは、きっと皆さんの中で様々な思い出と共に、息づいているのだと思います。この時代では、生でなくても、何度も見返すことができて、いろんな方に届いて。そうやって私のプログラムたちが、生きている存在になっているんだなって、嬉しく思っています。

　だからこそ、二度と同じにはならない、この世界の一秒一秒を、今ここに生きているんだって感じてもらえるように。

　唯一無二の、一人一人の感性に、二度と同じ瞬間などないプログラムたちが、届くように。

　その日、その場所で、その時にしかできないプログラムを届けられるよう、

いまの私の身体を通して、魂込めて、全体力を込めて、滑らせていただきます。

　また、皆さんの新しい呼吸と、思い出や想いと、

プログラムたちが一緒に生きてくれるように。＞

 

　メンテナンス期間を設けた羽生にとって、＜いまの私の身体＞というところがREALIVEのキーポイントになるのだろう。これまでとの違いを見せようとする彼の覚悟を感じる。

 

　主催者であるテレビ朝日のYouTubeチャンネルの動画では、羽生がメッセージを寄せ、スピンを披露している。

 

　そのスピンから、進化が見える。バレエでいうところの「顔（スポット）を付けて」回っている。元々、羽生のスケートからはバレエの要素を感じる瞬間はあった。付言すれば、彼がダンスの基礎を学んでいることも有名な話だ。

 

　フィギュアスケートの基本的なスピンと、バレエの基本的な回転（ピルエットなど）は逆方向なのは言うまでもない。それでも動画内で見せたスピンは、これまで以上にフィギュアスケートのそれと、バレエのそれを巧みに、そして色濃く掛け合わせているように筆者には映った。

 

　それこそが、＜いまの私の身体＞による表現の一部であり、＜二度と同じ瞬間などないプログラムたち＞なのかもしれない。

 

　再現ではなく、新たな表現へ――。観る者は、ギアを上げる必要性があるだろう。

 

（文／大木雄貴）

facebook icon twitter icon
バックナンバーはこちら
Back to TOP TOP