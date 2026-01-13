再現ではなく、新たな表現へ　～YUZURU HANYU “REALIVE” an ICE STORY project～

プロフィギュアスケーターの羽生結弦が製作総指揮を執り、出演する「YUZURU HANYU “REALIVE” an ICE STORY project」が４月11日、12日の２日間にかけて宮城県利府市内のセキスイハイムスーパーアリーナで行なわれる。チケットの先行販売は１月23日からスタート。詳細は公式サイトより。

羽生はこれまで、「GIFT」、「RE_PRAY」、「Echoes of Life」と３つのICE STORYを生み出した。今回のREALIVEは＜羽生結弦がこれまで生み出してきたプログラムたちを、もう一度“生きた存在”として立ち上げる＞（公式サイト）という。

羽生は昨年８月から「メンテナンス期間」と称し、肉体改造や技術向上に時間をあててきた。メンテナンス期間明けの舞台は３月に同会場で行なわれる「羽生結弦 notte stellata 2026」になるが、メンテナンスに入ってからICE STORYを公で披露するのは、“REALIVE”が最初となる。

羽生は、公式サイトでこう綴った。

＜ これまで生み出して、一緒に過ごしてきたプログラムたちは、きっと皆さんの中で様々な思い出と共に、息づいているのだと思います。この時代では、生でなくても、何度も見返すことができて、いろんな方に届いて。そうやって私のプログラムたちが、生きている存在になっているんだなって、嬉しく思っています。

だからこそ、二度と同じにはならない、この世界の一秒一秒を、今ここに生きているんだって感じてもらえるように。

唯一無二の、一人一人の感性に、二度と同じ瞬間などないプログラムたちが、届くように。

その日、その場所で、その時にしかできないプログラムを届けられるよう、

いまの私の身体を通して、魂込めて、全体力を込めて、滑らせていただきます。

また、皆さんの新しい呼吸と、思い出や想いと、

プログラムたちが一緒に生きてくれるように。＞

メンテナンス期間を設けた羽生にとって、＜いまの私の身体＞というところがREALIVEのキーポイントになるのだろう。これまでとの違いを見せようとする彼の覚悟を感じる。

主催者であるテレビ朝日のYouTubeチャンネルの動画では、羽生がメッセージを寄せ、スピンを披露している。

そのスピンから、進化が見える。バレエでいうところの「顔（スポット）を付けて」回っている。元々、羽生のスケートからはバレエの要素を感じる瞬間はあった。付言すれば、彼がダンスの基礎を学んでいることも有名な話だ。

フィギュアスケートの基本的なスピンと、バレエの基本的な回転（ピルエットなど）は逆方向なのは言うまでもない。それでも動画内で見せたスピンは、これまで以上にフィギュアスケートのそれと、バレエのそれを巧みに、そして色濃く掛け合わせているように筆者には映った。

それこそが、＜いまの私の身体＞による表現の一部であり、＜二度と同じ瞬間などないプログラムたち＞なのかもしれない。

再現ではなく、新たな表現へ――。観る者は、ギアを上げる必要性があるだろう。

（文／大木雄貴）