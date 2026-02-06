りくりゅう＆坂本花織、10点獲得で日本２位発進　～フィギュアスケート団体戦～

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦が６日からミラノ・アイススケートアリーナでスタートした。この日はアイスダンスのリズムダンス、ペアと女子のショートプログラム（SP）が行なわれ、日本代表は10チーム中２位で好スタートを切った。団体戦は８日（日本時間９日）までの３日間にわたり、同アリーナで行なわれる。

◆順位表 RD ペアSP 女子SP 合計

１位 アメリカ 10 ６ ９ 25

２位 日本 ３ 10 10 23

３位 イタリア ６ ８ ８ 22

４位 ジョージア ５ ９ ６ 20

５位 カナダ ７ ７ ５ 19

６位 フランス ９ ４ ４ 17

７位 韓国 ４ － ７ 11

８位 イギリス ８ ２ １ 11

９位 中国 ２ ５ ３ 10

10位 ポーランド １ ３ ２ ６

団体戦には、国際スケート連盟のランキング上位10カ国が参戦する。男女シングル、ペア、アイスダンスの順位点の合計で争う。１位＝10点、２位＝９点、……10位＝１点。RDと各SPを予選とし、上位５カ国がフリーダンスおよびフリースケーティングに進出する。

アイスダンスの“うたまさ”こと吉田唄菜／森田真沙也組（木下アカデミー）はRDを堂々と演じきった。氷上で笑顔を見せるなど、日本に流れを呼び込んだ。五輪初参戦のこのカップルは３ポイントを獲得した。

ペアSPでは現・世界王者の“りくりゅう”こと三浦璃来／木原龍一組（木下グループ）がミラノの地で貫録を見せつけた。ふたりとも赤と黒の衣装を身にまとい、「Paint it Black」を演じた。冒頭のトリプルツイストリフト、３回転トーループ、グループ５アクセルラッソーリフトは安定感があった。スロー３回転ルッツの着氷も見事に決めた。バックインサイドデススパイラルまで演技に流れがあり、フィニッシュポーズ。三浦は右手、木原は左手でガッツポーズをつくった。スコアは自己ベストを更新する82.84点、日本に10ポイントをもたらせた。

今季限りで現役引退を表明している坂本花織（シスメックス）。ブルーの衣装同様、美しい「Time To Say Goodbye」を披露した。３回転ルッツ、ダブルアクセル（２回転半）、３回転フリップー３回転トーループと３つのジャンプ全てに余裕があった。世界屈指のステップ、スピンを織り交ぜ、78.88点とこちらも10ポイントを獲得した。エースたるゆえんを氷上で証明してみせた。

団体戦第２日目は、日本時間８日３時45分に男子・SPからスタートし、同日６時５分からアイスダンス・フリーが行われる予定。

（文／大木雄貴）