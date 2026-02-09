火の鳥が、佐藤駿を聖域へと導いたのか　～フィギュアスケート団体戦～

ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート男子シングル日本代表の佐藤駿（エームサービス／明治大学）は、個人戦前に行なわれた団体戦で早くも貴重な経験を積んだ。

アイスダンスのリズムダンス、ペアと男女シングルのショートプログラム（SP）からなる予選を２位で通過した日本。フリーダンス、ペアと女子のフリースケーティング（フリー）終了時点、日本は順位点で米国と59で並んだ。

日本の男子フリーは佐藤。米国はイリア・マリニンが出場した。団体戦、米国と金銀をわける戦い、世界王者とのアンカー対決。このシチュエーションの中、佐藤は堂々と「火の鳥」を演じた。

マリニンはジャンプにミスが生じたものの構成なども関係し、高得点となる200.03点を叩き出した。

佐藤も素晴らしいパフォーマンスを披露した。４回転ルッツ、トリプルアクセル（３回転半）＋１オイラー＋３回転サルコー、４回転＋３回転のトーループ、４回転トーループ、トリプルアクセル＋ダブルアクセルのシークエンスジャンプ、３回転ループ、３回転ルッツと全てのジャンプを決めた。観る者を魅了した佐藤は、フィニッシュポーズをほどくやいなや、右腕を大きく振ってガッツポーズをつくった。

佐藤はキスアンドクライで「194.86点」という自己ベストを更新したスコアを目にして、泣いた。「うれしさ半分、悔しさ半分」と彼は涙の成分を語った。

おそらく“ここまでできた自分”と“まだできる自分”を確認したのではないだろうか。「悔しさ」を埋める要素はある。その一部をあげるとすれば、基礎点が1.1倍になる演技後半に４回転を入れることや、レベル２と評価されたステップの改善などだろう。

仮に上記がスタミナ不足によるものだとしよう。スタミナは短期間でつくものではない。日本時間11日未明に始まる男子SPまでにいきなりつくものではない。原因が技術によるものだって、しかりだ。

フィジカル的、技術的なことは二の次だと私は考える。そんなことより、大きな収穫と言える事柄が２つある。１つ目は、佐藤が世界選手権を２連覇している相手に勝つ気でフリーに臨み、土俵際まで追い込んだことだ。最終的に回避したが、直前の６分間練習で予定にない４回転フリップを試したのはその証左であり、回避もまた勝ちにいくための選択だった。２つ目は、大健闘の末に更新した自己ベストスコアをもってして「悔しさ」を抱いたことだ。

さまざまな状況が重なり、「火の鳥」が佐藤を“ある聖域”の入り口に導いたように私には映った。

その入り口とは、“己に勝った上で勝ちたい”という聖域――。

もし佐藤がその入り口に立ったのなら、それは「火の鳥」を演じる者たちの性なのかもしれない。

（文／大木雄貴）