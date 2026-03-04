search
アナザーアングル スポーツ未来塾 対論×勝利学 明治安田レポート 挑戦者たち〜二宮清純の視点〜 学生寮 ドーミー取材記 二宮清純の「おなかを育てる」プロジェクト 【特別企画】日本人ヒーローを語ろう　二宮清純VS.金子達仁 DAIKI倶楽部 ニノラボ＆RIZAP～コンディション向上委員会～ 明日へのテクノロジー〜adidasの挑戦〜 いよぎんレポート Sportful Talks 【特別企画】ウィズコロナと日本サッカーの未来 この人と飲みたい 二宮清純のゼンソク人間学 世界へ発進！ 脱日本式ゴルフのすすめ TAKE OFF TO THE WORLD! How to change the traditional Japanese golf style 二宮清純スペシャルトーク「ハッピーアワー＠HUB」 【特別企画】ロシアＷ杯展望～サッカー緊急会議～ 【特別企画】サッカー日本代表への辛口応援 採用情報 一流のミカタ 白球徒然 ～HAKUJUベースボールスペース～ 【新春特別企画】河野洋平元衆議院議長に聞く スポーツの指導者から学ぶ アスリートが語るテングジャーキー お知らせ
二宮清純「スポーツのツボ」 二宮清純「プロ野球の時間」 二宮清純「唯我独論」 二宮清純「ノンフィクション・シアター・傑作選」 二宮清純「くつろぎの在りか」
上田 哲之 二宮寿朗 二宮清純 伊藤数子 垣原賢人 大野俊三 松本晋司 田崎健太 白戸太朗 福田健二 西本恵 西田 真二 近藤隆夫 金子達仁 鈴木康友
TOP> 記事一覧> 第341回　「再生成」　～愛媛FC 2026キックオフフェスタ～

第341回　「再生成」　～愛媛FC 2026キックオフフェスタ～

2026.03.04
松本晋司
松本晋司「愛媛FC、背番号12の視点」
facebook icon twitter icon

　新シーズンを迎えた愛媛FCトップチーム。今季（2026シーズン）は、新監督・大木武さんを迎え、新加入選手10名を含む31名の選手でチームを始動。新たな志しを胸に、先ずは「J2・J3百年構想リーグ」へと挑んでいく。

 

　１月12日（月）、新シーズンの到来を告げる「愛媛FC（百年構想リーグ）キックオフフェスタ」が今年も松前総合文化センター広域学習ホール（伊予郡松前町）にて開催された。

 

　寒波到来による極寒の中、また昨年のリーグ戦での不振もあり、お客様の来場（入場者数）を心配していたが、当日の会場には約600名のファンやサポーター、支援者達が詰め掛け、熱気あふれる満員御礼のイベントとなった。

 

　私は今回も太鼓を会場へと持ち込み、来場されたサポーターやファンの皆さんと一緒に「愛媛FCコール（基本コール）」で選手たちへエールを送らせていただくことになった。イベント開始10分前、ステージへと登壇させて頂き、愛媛FCコールを会場の皆さんと一緒に事前練習。二度目のJ3降格を経験したチームに向けて『もう一度、奮起し這い上がって欲しい！』という気持ちを込めて、今回の事前練習では、ガンジンルーさん達が歌唱＆演奏する、愛媛FCサポートソング「My Home Ground」の一節を会場の皆さんと一緒に歌わせていただいた。

 

「何度もー！　何度もー！　立ち上がってみせるー！　諦めはしないとー誓ったのだーからー！　上からー下までー、青春のど真ん中―！ただ頑張っているー！プライドのたーめにー！」（My Home Groundの一節。）

 

　選手たちにも、この想いが伝わってくれていたら有難い。

 

　時計は午後３時を回り、キックオフフェスタがスタート。イベントの最初には、新しく愛媛FCの代表取締役社長に就任された村上茉利江さんが登壇し、会場の皆さんへ向けて挨拶された。

 

「熱いファンやサポーターの皆さんの想いに応えるため、今年は本気で勝利を目指します」

 

　運営面のキーワードとして、リジェネラティブを掲げ、再生・再生成を持続し、次世代へと繋いでいくことが出来るクラブを実現したい。」などと述べられ、今季のクラブスローガンを発表。

 

　百年構想リーグ及び2026／2027シーズンのクラブスローガンは「戦覇超昇（せんぱちょうしょう）」。

 

　戦覇（せんぱ）：激しい戦いの中で、泥臭く「覇（は）」を掴み取ること。勝利への執念を剥き出しにし、結果に責任を持つこと。

 

　超（ちょう）：対峙する相手を徹底的に知り、その期待や予測を超えていくこと。その過程で生まれる不安や限界をも超え、突き抜けること。

 

　昇（しょう）：戦い、覇を掴み、超え続ける。その連鎖の先にのみ、私たちが本来あるべき場所、J2、そしてJ1へと「昇る」道が開かれる。

 

「戦覇超昇」という４文字には、以上のような意味（想い）が込められているそうだ。

 

　そして、このスローガンを掲げ「最短でのJ2リーグ復帰を目指します！」と新シーズンへの意気込みを語られていた。

 

　イベントは進み、今季の新ユニフォームやトレーニングウェアの紹介などがおこなわれる。

 

　その後、チームスタッフが登壇され、大木監督が挨拶。「皆さんの心が温まるようなゲームをしますので是非、スタジアムに来て、応援してください。宜しくお願い致します。」とコメント。

 

　メインイベントでは新シーズンを戦う31名の選手達が登壇。新加入選手の紹介や挨拶などがおこなわれ、客席からは温かい拍手が各選手へと送られていた。

 

　その後のコーナーでは、楽しいゲームを交え、試合では見ることが出来ない選手たちの素顔が披露されるなど、会場は大盛り上がり。

 

　ゲーム中は各選手の反応やコメントも面白く、終始笑顔が溢れるイベントとなった。

 

　イベントの最後には、地元・愛媛県松山市出身の曽根田穣選手が挨拶をおこなった。

 

「監督が、ここはサッカーの会社だ。このクラブの問題は勝てば全て解決する。と仰っていました。この１年半、勝って最短でJ2へ復帰出来るように僕たち選手は、今日から努力していきます。皆さんもひとつになって愛媛FCファミリーとして共に戦いましょう。宜しくお願いします！」と語った。

 

　Ｊリーグの「秋春制」移行へ向け、我々が体感したことがない活動スケジュールとなる今年。私たちサポーターもイレギュラーな事柄に直面し、戸惑うこともあるかもしれないが、それでも慌てることなく、クラブを信じ「勝利」へ向けて万全の準備を整えていくことが先決なのかもしれない。

facebook icon twitter icon
バックナンバーはこちら
Back to TOP TOP