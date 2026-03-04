第341回　「再生成」　～愛媛FC 2026キックオフフェスタ～

新シーズンを迎えた愛媛FCトップチーム。今季（2026シーズン）は、新監督・大木武さんを迎え、新加入選手10名を含む31名の選手でチームを始動。新たな志しを胸に、先ずは「J2・J3百年構想リーグ」へと挑んでいく。

１月12日（月）、新シーズンの到来を告げる「愛媛FC（百年構想リーグ）キックオフフェスタ」が今年も松前総合文化センター広域学習ホール（伊予郡松前町）にて開催された。

寒波到来による極寒の中、また昨年のリーグ戦での不振もあり、お客様の来場（入場者数）を心配していたが、当日の会場には約600名のファンやサポーター、支援者達が詰め掛け、熱気あふれる満員御礼のイベントとなった。

私は今回も太鼓を会場へと持ち込み、来場されたサポーターやファンの皆さんと一緒に「愛媛FCコール（基本コール）」で選手たちへエールを送らせていただくことになった。イベント開始10分前、ステージへと登壇させて頂き、愛媛FCコールを会場の皆さんと一緒に事前練習。二度目のJ3降格を経験したチームに向けて『もう一度、奮起し這い上がって欲しい！』という気持ちを込めて、今回の事前練習では、ガンジンルーさん達が歌唱＆演奏する、愛媛FCサポートソング「My Home Ground」の一節を会場の皆さんと一緒に歌わせていただいた。

「何度もー！ 何度もー！ 立ち上がってみせるー！ 諦めはしないとー誓ったのだーからー！ 上からー下までー、青春のど真ん中―！ただ頑張っているー！プライドのたーめにー！」（My Home Groundの一節。）

選手たちにも、この想いが伝わってくれていたら有難い。

時計は午後３時を回り、キックオフフェスタがスタート。イベントの最初には、新しく愛媛FCの代表取締役社長に就任された村上茉利江さんが登壇し、会場の皆さんへ向けて挨拶された。

「熱いファンやサポーターの皆さんの想いに応えるため、今年は本気で勝利を目指します」

運営面のキーワードとして、リジェネラティブを掲げ、再生・再生成を持続し、次世代へと繋いでいくことが出来るクラブを実現したい。」などと述べられ、今季のクラブスローガンを発表。

百年構想リーグ及び2026／2027シーズンのクラブスローガンは「戦覇超昇（せんぱちょうしょう）」。

戦覇（せんぱ）：激しい戦いの中で、泥臭く「覇（は）」を掴み取ること。勝利への執念を剥き出しにし、結果に責任を持つこと。

超（ちょう）：対峙する相手を徹底的に知り、その期待や予測を超えていくこと。その過程で生まれる不安や限界をも超え、突き抜けること。

昇（しょう）：戦い、覇を掴み、超え続ける。その連鎖の先にのみ、私たちが本来あるべき場所、J2、そしてJ1へと「昇る」道が開かれる。

「戦覇超昇」という４文字には、以上のような意味（想い）が込められているそうだ。

そして、このスローガンを掲げ「最短でのJ2リーグ復帰を目指します！」と新シーズンへの意気込みを語られていた。

イベントは進み、今季の新ユニフォームやトレーニングウェアの紹介などがおこなわれる。

その後、チームスタッフが登壇され、大木監督が挨拶。「皆さんの心が温まるようなゲームをしますので是非、スタジアムに来て、応援してください。宜しくお願い致します。」とコメント。

メインイベントでは新シーズンを戦う31名の選手達が登壇。新加入選手の紹介や挨拶などがおこなわれ、客席からは温かい拍手が各選手へと送られていた。

その後のコーナーでは、楽しいゲームを交え、試合では見ることが出来ない選手たちの素顔が披露されるなど、会場は大盛り上がり。

ゲーム中は各選手の反応やコメントも面白く、終始笑顔が溢れるイベントとなった。

イベントの最後には、地元・愛媛県松山市出身の曽根田穣選手が挨拶をおこなった。

「監督が、ここはサッカーの会社だ。このクラブの問題は勝てば全て解決する。と仰っていました。この１年半、勝って最短でJ2へ復帰出来るように僕たち選手は、今日から努力していきます。皆さんもひとつになって愛媛FCファミリーとして共に戦いましょう。宜しくお願いします！」と語った。

Ｊリーグの「秋春制」移行へ向け、我々が体感したことがない活動スケジュールとなる今年。私たちサポーターもイレギュラーな事柄に直面し、戸惑うこともあるかもしれないが、それでも慌てることなく、クラブを信じ「勝利」へ向けて万全の準備を整えていくことが先決なのかもしれない。