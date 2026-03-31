search
アナザーアングル スポーツ未来塾 対論×勝利学 明治安田レポート 挑戦者たち〜二宮清純の視点〜 学生寮 ドーミー取材記 二宮清純の「おなかを育てる」プロジェクト 【特別企画】日本人ヒーローを語ろう　二宮清純VS.金子達仁 DAIKI倶楽部 ニノラボ＆RIZAP～コンディション向上委員会～ 明日へのテクノロジー〜adidasの挑戦〜 いよぎんレポート Sportful Talks 【特別企画】ウィズコロナと日本サッカーの未来 この人と飲みたい 二宮清純のゼンソク人間学 世界へ発進！ 脱日本式ゴルフのすすめ TAKE OFF TO THE WORLD! How to change the traditional Japanese golf style 二宮清純スペシャルトーク「ハッピーアワー＠HUB」 【特別企画】ロシアＷ杯展望～サッカー緊急会議～ 【特別企画】サッカー日本代表への辛口応援 採用情報 一流のミカタ 白球徒然 ～HAKUJUベースボールスペース～ 【新春特別企画】河野洋平元衆議院議長に聞く スポーツの指導者から学ぶ アスリートが語るテングジャーキー お知らせ
二宮清純「スポーツのツボ」 二宮清純「プロ野球の時間」 二宮清純「唯我独論」 二宮清純「ノンフィクション・シアター・傑作選」 二宮清純「くつろぎの在りか」
上田 哲之 二宮寿朗 二宮清純 伊藤数子 垣原賢人 大野俊三 松本晋司 田崎健太 白戸太朗 福田健二 西本恵 西田 真二 近藤隆夫 金子達仁 鈴木康友
TOP> 記事一覧> 大阪桐蔭、史上最多タイ５度目のセンバツⅤ　～第98回選抜高校野球大会第11日～

大阪桐蔭、史上最多タイ５度目のセンバツⅤ　～第98回選抜高校野球大会第11日～

2026.03.31
スポーツコミュニケーションズ
野球
facebook icon twitter icon

　31日、第98回選抜高校野球大会決勝が兵庫・阪神甲子園球場で行なわれ、大阪桐蔭（大阪）が智辯学園（奈良）を７－３で破った。大阪桐蔭は2020年以来４年ぶり、史上最多タイの５度目のセンバツ優勝。春夏通じ、決勝戦は10戦全勝となった。

 

◇決勝

 

　大阪桐蔭、先発全員11安打

大阪桐蔭（大阪）

７＝０１２｜０００｜４００

３＝００１｜１０１｜０００

智辯学園（奈良）

本塁打　（智）逢坂１号ソロ

 

　11度目の近畿勢同士の決勝戦。先制したのは大阪桐蔭だ。２回表１死二塁から、中村剛也（埼玉西武ライオンズ）を父に持つ中村勇斗（２年）がライト前タイムリーを放つ。３回表は１死一、三塁で藤田大翔（３年）が右中間にタイムリーツーベース。２点を追加しリードを広げた。

 

　序盤は大阪桐蔭のペースで進んだが、智辯学園も反撃に転じる。３回裏、粘って四球を選んだ八木颯人（３年）を三塁に進め、２番・志村叶大（３年）のボテボテの当たりはチーム初安打となるタイムリー内野安打となり、まず１点を返した。４回裏、先頭の４番・逢坂悠誠（２年）がツーベースで出塁し、送りバントで１死三塁。北川温久（３年）がボール球を完璧なスクイズで１点差に詰め寄る。さらに６回裏、１死から逢坂がライトスタンドに同点弾。智辯学園が追いついた。

 

　直後の７回表、大阪桐蔭は３連打で無死満塁。内海竣太（３年）がこの日初めての四球をもぎ取り、押し出しで１点勝ち越した。１死後、内野ゴロの間にもう１点を加えた。さらに２死二、三塁の場面でキャプテン黒川虎雅（３年）がレフト前に痛烈な２点タイムリーを放ち、これで４点差とした。智辯学園は７回裏、２死一、二塁と反撃したが得点には結びつかず、準々決勝で見せた大逆転劇の再現とはならなかった。

 

　智辯学園のエースの杉本真滉（３年）は、140キロ台中盤の直球を軸に７回を10奪三振と奮闘したが、全試合登板での疲労が７回のピッチングに表われた。一方、大阪桐蔭の背番号10・川本晴大（２年）は140キロ台後半の直球中心に、９回を150球15奪三振３失点で、左腕対決を制した。

 

（文／手塚俊兵）

facebook icon twitter icon
バックナンバーはこちら
Back to TOP TOP