大阪桐蔭、史上最多タイ５度目のセンバツⅤ　～第98回選抜高校野球大会第11日～

31日、第98回選抜高校野球大会決勝が兵庫・阪神甲子園球場で行なわれ、大阪桐蔭（大阪）が智辯学園（奈良）を７－３で破った。大阪桐蔭は2020年以来４年ぶり、史上最多タイの５度目のセンバツ優勝。春夏通じ、決勝戦は10戦全勝となった。

◇決勝

大阪桐蔭、先発全員11安打

大阪桐蔭（大阪）

７＝０１２｜０００｜４００

３＝００１｜１０１｜０００

智辯学園（奈良）

本塁打 （智）逢坂１号ソロ

11度目の近畿勢同士の決勝戦。先制したのは大阪桐蔭だ。２回表１死二塁から、中村剛也（埼玉西武ライオンズ）を父に持つ中村勇斗（２年）がライト前タイムリーを放つ。３回表は１死一、三塁で藤田大翔（３年）が右中間にタイムリーツーベース。２点を追加しリードを広げた。

序盤は大阪桐蔭のペースで進んだが、智辯学園も反撃に転じる。３回裏、粘って四球を選んだ八木颯人（３年）を三塁に進め、２番・志村叶大（３年）のボテボテの当たりはチーム初安打となるタイムリー内野安打となり、まず１点を返した。４回裏、先頭の４番・逢坂悠誠（２年）がツーベースで出塁し、送りバントで１死三塁。北川温久（３年）がボール球を完璧なスクイズで１点差に詰め寄る。さらに６回裏、１死から逢坂がライトスタンドに同点弾。智辯学園が追いついた。

直後の７回表、大阪桐蔭は３連打で無死満塁。内海竣太（３年）がこの日初めての四球をもぎ取り、押し出しで１点勝ち越した。１死後、内野ゴロの間にもう１点を加えた。さらに２死二、三塁の場面でキャプテン黒川虎雅（３年）がレフト前に痛烈な２点タイムリーを放ち、これで４点差とした。智辯学園は７回裏、２死一、二塁と反撃したが得点には結びつかず、準々決勝で見せた大逆転劇の再現とはならなかった。

智辯学園のエースの杉本真滉（３年）は、140キロ台中盤の直球を軸に７回を10奪三振と奮闘したが、全試合登板での疲労が７回のピッチングに表われた。一方、大阪桐蔭の背番号10・川本晴大（２年）は140キロ台後半の直球中心に、９回を150球15奪三振３失点で、左腕対決を制した。

（文／手塚俊兵）