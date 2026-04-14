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第317回　龍馬とボウリング 幕末動乱期の長崎

2026.04.14
二宮清純
二宮清純「スポーツのツボ」
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　日本には、スポーツに関する数々の記念日がある。最も有名なのは「スポーツの日」で、1964年の東京五輪開会式が行なわれた10月10日を記念して、66年に「体育の日」として祝日に制定された。

 

 

 

　2000年から10月の第２月曜日に変更されたが、前々日からの３連休では、数多くのスポーツイベントが開催されている。

 

　人気スポーツでありながら、意外と知られていないのが２月５日の「プロ野球の日」。なぜキャンプ中の２月５日なのか。実は、1936年のこの日に、全日本職業野球連盟が結成されたからである。

 

　ちなみに契約者第1号は、大日本東京野球俱楽部（後の巨人）と契約し、監督として巨人、西鉄、大洋の３球団を日本一に導いた三原脩。第５回ＷＢＣ優勝監督の栗山英樹が師と仰ぐ知将である。

 

　同じ２月には「プロレスの日」もある。1954年２月19日、東京・蔵前国技館で、日本で初となる本格的なプロレスの国際試合が行なわれた。

 

　メインイベントは力道山・木村政彦組対ベンとマイクのシャープ兄弟（カナダ）。NHKと日本テレビは、この歴史的な一戦を生中継し、新橋駅西口広場に設置された街頭テレビの前には、約２万人の観衆が集まった。

 

　その力道山の愛弟子アントニオ猪木が、現役のプロボクシングヘビー級世界王者モハメド・アリと戦ったのが1976年６月26日。40年後の2016年に、日本記念日協会から「世界格闘技の日」として認定された。

 

「プロレスの日」があるくらいだから、当然「ボクシングの日」もある。それは５月19日。1952年のこの日、後楽園スタヂアムでの世界フライ級タイトルマッチで挑戦者・白井義男が判定でダド・マリノ（米国）を破り、日本人初の世界王者となった。

 

　レアなところでは、６月22日の「ボウリングの日」。当時、アイドルタレントなみの人気を誇っていた中山律子が、女子プロとして初のパーフェクトゲームを達成した日か!?　そう思っていたが、早合点だった。

 

　1861年６月22日、長崎の外国人居留地に、国内初のボウリング場が開設された。マシュー・ペリー率いる４隻の“黒船”が浦賀に来航したのが1853年７月８日。江戸幕府が260年の歴史に幕を降ろした大政奉還が1867年11月９日。まさか幕末の動乱期にボウリングとは……。

 

　１８６５年に長崎に「亀山社中」を結成した坂本龍馬もボウリングを楽しんでいたのでは、との説もあるが、舶来物好きの龍馬なら、さもありなん、である。

 

＜この原稿は『週刊漫画ゴラク』2026年３月27日－４月３日合併号に掲載されました＞

 

 

 

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