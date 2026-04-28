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第318回　日本を「最高の景色」に導く守護神

2026.04.28
二宮清純
二宮清純「スポーツのツボ」
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　サッカーＷ杯北中米大会の開幕が迫ってきた。

 

 

　日本は、本番前の総仕上げとなる３月末から４月にかけての英国遠征で、スコットランド（FIFAランキング38位）とイングランド（同４位）に連勝。本大会に向け弾みをつけた。

 

　スコアはともに１対０。今や森保ジャパンの絶対的な守護神ともいえるGK鈴木彩艶の堅守が光った。

 

　ゴール前の攻防は、ほんの一瞬の判断ミスが命取りとなる。ＧＫが逆を突かれたら、次の瞬間には、もうゴールネットが揺れている。

 

　彩艶が素晴らしいのは、先に動かないことだ。ぎりぎりまで相手の動きを凝視し、一度ゴール前でピタッと止まる。これなら逆を突かれることもないし、フェイントに引っかかることもない。本人は「GKは常に真ん中にいるイメージだと思う」と語っている。

 

　GKの能力が最大限に発揮されるのがPK戦だ。

 

　Ｗ杯で、日本は過去に２度PK戦を経験し、いずれも涙を飲んでいる。最初は2010年南アフリカ大会決勝トーナメント１回戦のパラグアイ戦、２度目は22年カタール大会同１回戦のクロアチア戦。いずれもFIFAの公式記録では「引き分け」だが、あれほど明暗がくっきり分かれるものは他にない。

 

　ちなみにカタール大会で３回目の優勝を果たしたアルゼンチンは、準々決勝（オランダ）と決勝（フランス）で２度のPK戦を乗り切りった。

 

　準々決勝と決勝で、計３本のＰＫを止めたGKエミリアーノ・マルティネスは、大会最優秀GK賞（ゴールデングローブ賞）を受賞した。

 

　表彰式ではトロフィーを股間にあてるゼスチュアを披露し、「わいせつだ」との批判を浴びたが、本田圭佑は「このぐらいふざけたヤツじゃないとPKを止められない」と弁護していた。

 

　いずれにしろ、森保一監督が口にする「最高の景色」を見るためには、PK戦を避けては通れない。彩艶の存在が妙に頼もしく感じられる。

 

＜この原稿は『週刊大衆』2026年５月４日号に掲載されました＞

 

 

 

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