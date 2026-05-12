第319回　最強ニッポン出陣 優勝候補に名乗り

サッカーＷ杯の優勝国・地域は、ブラジル（５回）、ドイツ（西独含む４回）、イタリア（４回）、アルゼンチン（３回）、フランス（２回）、ウルグアイ（２回）、イングランド（１回）、スペイン（１回）の８カ国・地域である。

さる３月31日（現地時間）、聖地ウェンブリー（ロンドン）で行われたＦＩＦＡランキング４位のイングランドとの国際親善試合に勝利（１対０）したことにより、日本が勝ったことのないＷ杯優勝国は、いよいよイタリアだけになった。

そのイタリアは、なんとボスニア・ヘルツェゴビナとのプレーオフ決勝でＰＫ戦の末に敗れ、３大会連続でＷ杯出場を逃してしまった。

カルチョと呼ばれるサッカーは、イタリアにとっては事実上の「国技」である。2006年７月、ドイツでアズーリ（イタリア代表の愛称）が４度目のＷ杯優勝を達成した瞬間、ローマのコッロセオ周辺では定番のトルチャ（発煙筒）を手にした人など約十万人が喜びを爆発させた。

そのイタリアを大会前、私は優勝候補の本命に推した。

＜今回の（ユベントスを中心にした大がかりな）八百長問題が逆バネになりそうだ。カルチョを守るためには勝つしかない。82年はパオロ・ロッシが（八百長疑惑による）出場停止明けで、汚名返上のために奮闘した。今回は、みんながロッシになっている＞（スポーツニッポン06年６月１日付け）

閑話休題。先にＷ杯優勝８カ国・地域のうち７チームから日本は勝利を得ていると述べたが、そのうちのべ６勝は森保ジャパンである。

18年10月 ウルグアイ（４対３）親善試合・埼玉

22年11月 ドイツ（２対１）カタールＷ杯

22年12月 スペイン（２対１）カタールＷ杯

23年９月 ドイツ（４対１）親善試合・ヴォルフスブルク

25年10月 ブラジル（３対２）親善試合・東京

26年３月 イングランド（１対０）親善試合・ロンドン

とりわけカタールＷ杯でのドイツ、スペイン相手の逆転劇は印象深い。以降、選手たちは、前半は引き気味に戦い、追う展開になった後半、一気に攻撃のアクセルを踏む戦いぶりを“戦術カタール”と呼ぶようになった。

昨秋のブラジル戦は、前半２点のビハインドを、後半に入って引っくり返し、世界を驚かせた。翻って先のイングランド戦は前半23分にあげた虎の子の１点を守り切った。

着実に勝ちパターンを増やしてきた日本は、今やダークホースどころか、優勝候補の一角に迫ろうとしている。

＜この原稿は『週刊漫画ゴラク』2026年５月８日号に掲載されました＞