第837回　MLB怒り解消法 「10分我慢しろ！」

誰が言い始めたか知らないが「短気は損気」とは、言い得て妙だ。

昨シーズンのパ・リーグのセーブ王・ホークスの杉山一樹が、登板後にベンチを殴って左手を骨折、登録を抹消された。

クローザーの杉山は４月11日のファイターズ戦（エスコンフィールド）、６対２と４点リードの９回裏に登板、試合を締めくくったが、２死後、四球と連打で１点を失った。

不甲斐ない自身への苛立ちが、登板後、自損行為という最悪のかたちとなって表れた。この日まで、７試合で１敗４セーブ、防御率9.00。好不調の波が激しく、フラストレーションもたまっていたのだろう。

「信頼を築き上げるのは地道な作業が必要だが、壊すのは一瞬」とは小久保裕紀監督。杉山はゼロどころかマイナスからのリスタートとなる。

「気持ちはわかるが、と言いたいところだが、それを言っちゃおしまい。感情をコントロールするのがプロ。まして抑えのピッチャーは精神状態が安定していないと、ベンチは１シーズン任せられない。こうした思慮の浅い行為は、自分だけじゃなくチームにも迷惑がかかる。杉山は、それをどれだけ理解していたか。小久保が指摘するように、信頼を取り戻すには、相当の時間が必要でしょう」（元在京球団投手コーチ）

昨年も同じような出来事があった。マリーンズのクローザー益田直也が８月19日、ゴールデンイーグルス戦（ZOZOマリン）後にロッカーを殴り、左手の甲を骨折してしまったのだ。

試合前、益田はプロ野球史上５人目の通算250セーブに、あと２に迫っていた。

９回裏、３対２と１点リードの場面で登板したが、四球に暴投がからみ、２死三塁から同点打を浴びた。続く打者に四球を与えたところで無念の降板。マリーンズは延長10回に決勝点を奪われ、３対４で敗れた。

杉山も益田も、利き手とは別の手で殴ったところが、救いといえば救いではある。かすかに冷静さが残っていた証拠だ。それでも骨折の対価は高くつく。後悔先に立たずである。

MLBの関係者から、かつてユニークなアンガーマネジメント法を紹介されたことがある。怒りのピークは、概ね事態発生直後から10分まで。アドレナリンの分泌の減少とともに怒りも静まり、徐々に自分を取り戻していくというのである。

ともかく10分我慢しろ――。これは金言である。

＜この原稿は2026年５月15－22日合併号『週刊漫画ゴラク』に掲載されたものです＞