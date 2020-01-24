24日、第92回選抜高校野球大会の出場校が発表された。今年の出場校は32校で、うち３校が21世紀枠。同枠には帯広農（北海道）、磐城（福島）、平田（島根）の３校が選出された。

北海道からは神宮大会ベスト４の白樺学園が春初出場を果たし、東北地区は昨年夏の甲子園８強で、そのメンバーも残る仙台育英が選ばれた。関東・東京で６つの出場枠のうち注目を集めた６校目は帝京（東京）と花咲徳栄（埼玉）で比較検討が行われ、投手力を含め総合力で上回った花咲徳栄が選ばれている。

中京大中京（愛知）が神宮大会を制し、３枠となった東海地区は中京大中京、県岐阜商（岐阜）が選ばれ、３校目は東海大会準決勝で県岐阜商と延長で接戦を演じた加藤学園（静岡）が初出場を果たした。近畿地区は奈良県大会３位ながら報徳学園（兵庫）、履正社（大阪）、大阪桐蔭（大阪）と強豪を破り近畿大会優勝を果たした天理が春切符を手にした。中国・四国からは四国大会で40得点・４失点と圧倒的攻撃力を披露した明徳義塾（高知）の他、高い投手力を評価された広島新庄（広島）など５校。九州からは強力打線の明豊（大分）、堅守の創成館（長崎）など４校がセンバツ出場を果たした。

今年のセンバツは３月19日に阪神甲子園球場で開幕し、３月31日までの13日間（準々決勝翌日と準決勝翌日の休養日２日含む）で開催される。組み合わせ抽選会は３月13日に開かれる。

出場全32校は下記のとおり。

第92回選抜高校野球大会出場校

◎21世紀枠

帯広農（北海道・初）

磐城 （福島・46年ぶり３回目）

平田（島根・初）

◎北海道

白樺学園（初）

◎東北

仙台育英（宮城・３年ぶり13回目）

鶴岡東（山形・41年ぶり２回目）

◎関東

健大高崎（群馬・３年ぶり４回目）

山梨学院（山梨・２年連続４回目）

東海大相模（神奈川・２年ぶり11回目）

桐生第一 （群馬・４年ぶり６回目）

花咲徳栄（埼玉・４年ぶり５回目）

◎東京

国士舘（２年連続10回目）

◎東海

中京大中京（愛知県・10年ぶり31回目）

県岐阜商（岐阜・５年ぶり29回目）

加藤学園（静岡・初）



◎北信越

星稜（石川・３年連続14回目）

日本航空石川（石川・２年ぶり２回目）



◎近畿

天理（奈良・５年ぶり24回目）

大阪桐蔭（大阪・２年ぶり11回目）

履正社（大阪・２年連続９回目）

智弁学園（奈良・２年ぶり13回目）

明石商（兵庫・２年連続３回目）

智弁和歌山（和歌山・３年連続14回目）

◎中国

倉敷商（岡山・８年ぶり４回目）

鳥取城北（鳥取・８年ぶり２回目）

広島新庄（広島・６年ぶり２回目）

◎四国

明徳義塾（高知・２年ぶり19回目）

尽誠学園（香川・18年ぶり７回目）



◎九州

明豊（大分・２年連続４回目）

大分商（大分・23年ぶり６回目）

創成館（長崎・２年ぶり４回目）

鹿児島城西（鹿児島・初）