◇後期
７月９日（土）
３番・堀川優斗、３安打&２盗塁（愛媛１勝 マドンナ 348人）
徳島インディゴソックス
４＝０２０｜０１１｜０００
14＝０５０｜０１３｜０５☓
愛媛マンダリンパイレーツ
勝利投手 馬渕（４勝５敗）
セーブ 玉置（１勝１敗１Ｓ）
敗戦投手 平安山（１勝１敗）
橋爪海人、121球12奪三振で完封！（香川２勝 志度 64人）
高知ファイティングドッグス
０＝０００｜０００｜０００
１＝０００｜１００｜００☓
香川オリーブガイナーズ
勝利投手 橋爪（６勝３敗）
敗戦投手 有水（２勝３敗）
７月10日（日）
香川、両軍計25安打の乱打戦制す（香川３勝 志度 83人）
高知ファイティングドッグス
５＝０００｜１３０｜１００
６＝０２０｜３００｜０１☓
香川オリーブガイナーズ
勝利投手 中川（１勝）
セーブ 近藤一（１勝５Ｓ）
敗戦投手 加藤翔（２敗）
１番・井上絢登、リーグ最多８号（徳島１勝１敗 いきなスポレク 442人）
徳島インディゴソックス
８＝３００｜０１４｜０００
４＝０００｜２００｜００２
愛媛マンダリンパイレーツ
勝利投手 吉村（１勝１敗）
セーブ 中山（３勝３敗１Ｓ）
敗戦投手 田島（３勝３敗）
本塁打 （徳）井上ソロ
◇前節の結果
７月８日（金）志度
香川オリーブガイナーズ ８―０ 高知ファイティングドッグス