◇後期

７月９日（土）

　３番・堀川優斗、３安打&２盗塁（愛媛１勝　マドンナ　348人）

徳島インディゴソックス

４＝０２０｜０１１｜０００

14＝０５０｜０１３｜０５☓

愛媛マンダリンパイレーツ

勝利投手　馬渕（４勝５敗）

セーブ　　玉置（１勝１敗１Ｓ）

敗戦投手　平安山（１勝１敗）

 

　橋爪海人、121球12奪三振で完封！（香川２勝　志度　64人）

高知ファイティングドッグス

０＝０００｜０００｜０００

１＝０００｜１００｜００☓

香川オリーブガイナーズ

勝利投手　橋爪（６勝３敗）

敗戦投手　有水（２勝３敗）

 

７月10日（日）

　香川、両軍計25安打の乱打戦制す（香川３勝　志度　83人）

高知ファイティングドッグス

５＝０００｜１３０｜１００

６＝０２０｜３００｜０１☓

香川オリーブガイナーズ

勝利投手　中川（１勝）

セーブ　　近藤一（１勝５Ｓ）

敗戦投手　加藤翔（２敗）

 

　１番・井上絢登、リーグ最多８号（徳島１勝１敗　いきなスポレク　442人）

徳島インディゴソックス

８＝３００｜０１４｜０００

４＝０００｜２００｜００２

愛媛マンダリンパイレーツ

勝利投手　吉村（１勝１敗）

セーブ　　中山（３勝３敗１Ｓ）

敗戦投手　田島（３勝３敗）

本塁打　（徳）井上ソロ

 

◇前節の結果

７月８日（金）志度

香川オリーブガイナーズ　８―０　高知ファイティングドッグス