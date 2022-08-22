投手陣好調の首位徳島、２位香川に１勝１分け ～四国アイランドリーグplus～ スポーツコミュニケーションズ 2022年8月22日 投手陣好調の首位徳島、２位香川に１勝１分け ～四国アイランドリーグplus～2022-08-22T11:52:06+00:00 独立リーグ結果＆ニュース ◇後期８月20日（土）釜谷竜哉、７回８奪三振で零封！（高知１勝４敗 高知 224人）愛媛マンダリンパイレーツ０＝０００｜０００｜０００６＝０１０｜３１１｜００☓高知ファイティングドッグス勝利投手 釜谷（４勝６敗）敗戦投手 馬渕（５勝８敗） 橋爪海人、８回11Ｋ１失点の好投（徳島４勝２敗１分 アグリあなん 290人）香川オリーブガイナーズ１＝１００｜０００｜０００１＝０１０｜０００｜０００徳島インディゴソックス（９回規定により引き分け） ８月21日（日）７番・高橋佑太郎、決勝適時打！（高知２勝４敗 高知 210人）愛媛マンダリンパイレーツ１＝０００｜０００｜１００３＝１００｜０００｜０２☓高知ファイティングドッグス勝利投手 加藤翔（１勝２敗）セーブ 秋田（２勝２敗13Ｓ）敗戦投手 谷井（１勝２敗１Ｓ） １番・茶野篤政、２安打＆１盗塁（徳島５勝２敗１分 むつみ 534人）香川オリーブガイナーズ１＝１００｜０００｜０００２＝０００｜１１０｜００☓徳島インディゴソックス勝利投手 森（３勝１敗）セーブ 野木（１勝２敗８Ｓ）敗戦投手 近藤壱（６勝４敗３Ｓ） ◇前節の結果８月19日（金）アグリあなん徳島 ５―１ 高知 アイランドリーグ, 四国アイランドリーグ, 独立リーグ