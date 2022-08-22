◇後期

８月20日（土）

釜谷竜哉、７回８奪三振で零封！

（高知１勝４敗　高知　224人）

愛媛マンダリンパイレーツ

０＝０００｜０００｜０００

６＝０１０｜３１１｜００☓

高知ファイティングドッグス

勝利投手　釜谷（４勝６敗）

敗戦投手　馬渕（５勝８敗）

 

橋爪海人、８回11Ｋ１失点の好投

（徳島４勝２敗１分　アグリあなん　290人）

香川オリーブガイナーズ

１＝１００｜０００｜０００

１＝０１０｜０００｜０００

徳島インディゴソックス

（９回規定により引き分け）

 

８月21日（日）

７番・高橋佑太郎、決勝適時打！

（高知２勝４敗　高知　210人）

愛媛マンダリンパイレーツ

１＝０００｜０００｜１００

３＝１００｜０００｜０２☓

高知ファイティングドッグス

勝利投手　加藤翔（１勝２敗）

セーブ　　秋田（２勝２敗13Ｓ）

敗戦投手　谷井（１勝２敗１Ｓ）

 

１番・茶野篤政、２安打＆１盗塁

（徳島５勝２敗１分　むつみ　534人）

香川オリーブガイナーズ

１＝１００｜０００｜０００

２＝０００｜１１０｜００☓

徳島インディゴソックス

勝利投手　森（３勝１敗）

セーブ　　野木（１勝２敗８Ｓ）

敗戦投手　近藤壱（６勝４敗３Ｓ）

 

◇前節の結果

８月19日（金）アグリあなん

徳島　５―１　高知